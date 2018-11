Die Aufregung hat sich wieder gelegt, ein Glück. Was war das aber auch für eine Sensation, als Deutschland Schlager-Superstar Helene Fischer vom US-Magazin „Forbes“ auf die Liste der bestverdienenden Musikerinnen gehoben wurde? Eine Deutsche unter den Top Ten, vor Welt-Stars wie Céline Dion! Auf umgerechnet 28 Millionen Euro wird ihr Einkommen von Juni 2017 bis Juni 2018 geschätzt. Gut, das ist weit entfernt von der Erstplatzierten Katy Perry (73 Millionen Euro) – aber immerhin.

Im Ausland fragen sich viele Musik-Fans seit der Veröffentlichung der Liste, wer sie eigentlich ist, diese Helene Fischer, der – so „Forbes“ – „europäische Superstar“ und „die reichste Sängerin, von der Sie noch nie gehört haben“, wie der britische „Guardian“ voller Neid stichelt. In Deutschland kennt jedes Kind die 34-Jährige, aber zu erklären, warum sie so unfassbar erfolgreich ist, das braucht schon ein wenig Zeit.

Der Mensch: Helene Fischer gilt als Perfektionistin – so jemand wird nicht krank. Anfang dieses Jahres passierte es aber doch. Fünf Auftritte musste die Sängerin wegen eines Infekts absagen, die Fans feierten sie bei den Nachhol-Terminen umso lauter. Zum Bild, das Fischer von sich selbst erschaffen hat, gehört auch, dass sie unpolitisch bleibt („Meine Sprache ist die Musik.“). Auch das hat sich geändert, sie hat sich auf ihre Weise zur Spaltung im Land geäußert: „Immer ist es Liebe, die gewinnt.“

Helene Fischer gilt als Perfektionistin – so jemand wird nicht krank. Anfang dieses Jahres passierte es aber doch. Fünf Auftritte musste die Sängerin wegen eines Infekts absagen, die Fans feierten sie bei den Nachhol-Terminen umso lauter. Zum Bild, das Fischer von sich selbst erschaffen hat, gehört auch, dass sie unpolitisch bleibt („Meine Sprache ist die Musik.“). Auch das hat sich geändert, sie hat sich auf ihre Weise zur Spaltung im Land geäußert: „Immer ist es Liebe, die gewinnt.“ Die Karriere: Die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 13 Millionen Tonträger hat die ausgebildete Musical-Darstellerin verkauft, Alben wie „Farbenspiel“ gehören zu den meistverkauften in Deutschland. 17 Echos hat das in der früheren Sowjetunion geborene Multi-Talent gewonnen. Bislang fehlte Fischer angeblich der Ehrgeiz, den englischsprachigen Markt zu erobern. Insider behaupten nun, dass eine Strategie für den weltweiten Durchbruch in Arbeit ist.

2018 wird Helene Fischer mit dem Echo in der Kategorie Schlager ausgezeichnet. | Bild: Jens Kalaene / dpa

Die Musik: Eine schlichte Demo-CD, die ihre Mutter 2004 an einen Manager schickte, reichte für einen Plattenvertrag aus. Von Anfang an arbeitet Fischer mit dem Produzenten Jean Frankfurter zusammen – ihren Erfolg verdankt sie ihm und seinem Händchen für Ohrwürmer. Fischers Hit „Atemlos durch die Nacht“ hat Kristina Bach geschrieben – das Lied kam in Deutschland erstaunlicherweise nur auf Platz drei der Charts.

Eine schlichte Demo-CD, die ihre Mutter 2004 an einen Manager schickte, reichte für einen Plattenvertrag aus. Von Anfang an arbeitet Fischer mit dem Produzenten Jean Frankfurter zusammen – ihren Erfolg verdankt sie ihm und seinem Händchen für Ohrwürmer. Fischers Hit „Atemlos durch die Nacht“ hat Kristina Bach geschrieben – das Lied kam in Deutschland erstaunlicherweise nur auf Platz drei der Charts. Die Shows: Dass Musiker heute nicht allein von Plattenverkäufen gut leben können, ist bekannt. Umso wichtiger sind die Shows – und auf der Bühne lässt sich Fischer nicht lumpen. Man denke nur an ihr Wasserkleid – der Rock bestand tatsächlich aus fließendem Wasser. Mit so viel Kreativität (sexy, aber nie zu aufreizend) beschert sie dem Schlager ein junges Publikum. Das Magazin „Forbes“ nennt Fischers jüngste Tour „phänomenal erfolgreich“ und spricht von siebenstelligen Einnahmen pro Auftritt.

Sängerin Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne bei der Samstagabend-Show "Heimlich – Die große Schlagerüberraschung". | Bild: Felix Hörhager / dpa

Die Liebe: Dass Fischer mit ihrem Kollegen Florian Silbereisen liiert ist, ist bekannt. Tief reicht der Einblick in das Leben der beiden jedoch nicht. Denn auch, wenn Fischer umfangreiche Interviews gibt, erzählt sie darin eigentlich: nichts. Das Paar lernte sich 2005 bei Fischers erstem TV-Auftritt kennen und ist seit 2008 liiert. Silbereisen trägt Fischers Gesicht als Tattoo auf dem Arm.

Sehen Sie hier eine Auswahl ihrer besten Songs:

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein