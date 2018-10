von Cornelia Wystrichowski

Herr Bruch, Sie spielen die Hauptrolle des Ermittlers Gereon Rath in „Babylon Berlin“. Waren Sie schon zuvor Fan der Romane von Volker Kutscher, auf denen die Serie basiert?

Ich habe die Romane erst gelesen, als ich die erste Casting-Anfrage bekommen habe, das war etwa ein Jahr vor Beginn der Dreharbeiten. Ich habe dann alle sechs Bücher, die es zum damaligen Zeitpunkt gab, hintereinander weggelesen, ich habe sie regelrecht verschlungen und dabei sehr mit Gereon Rath mitgefiebert. Ich musste allerdings noch mehrere Auswahlrunden überstehen, bis die Entscheidung fiel, dass ich ihn in der Serie wirklich verkörpern durfte.

Die Handlung spielt im Berlin der Weimarer Republik. Was macht diesen geschichtlichen Hintergrund in Ihren Augen so faszinierend?

Zum einen bewegen wir uns da in der Zeit zwischen zwei Weltkriegen. Die Weimarer Republik war außerdem aufgeladen von einer irren Spannung zwischen Arm und Reich. Das Berlin der 1920er-Jahre war ein Hexenkessel, in dem so gut wie alles möglich war und wo die schrägsten Vögel aufeinander trafen. Da kamen Kunst, Kultur, Politik und Geld zusammen – das alles ist ein toller Nährboden für Geschichten. Die Serie fügt all diese Facetten zu einer komplexen Geschichte zusammen.

Viele Leute sind der Ansicht, dass es Parallelen zwischen der politisch aufgewühlten Zeit von damals und unserer Gegenwart gibt. Wie sehen Sie das?

Natürlich gibt es Parallelen, aber Geschichte wiederholt sich nie eins zu eins. Insofern sehe ich die Serie ausschließlich als Retrospektive und historische Interpretation der Weimarer Republik.

Wie wichtig ist es Ihnen, dass alle historischen Details vollkommen korrekt und authentisch dargestellt werden?

Es ist viel wichtiger, den Zeitgeist einzufangen, als alles eins zu eins abzubilden. Sonst würde alles verstaubt wirken, wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Und einen Dokumentarfilm kann man ja ohnehin nicht drehen. Das Berlin der 20er-Jahre war wahnsinnig fortschrittlich, und die Menschen empfanden sich, wie zu jedem Zeitpunkt der Geschichte, als sehr modern. Um das greifbar zu machen, mussten wir das Moderne von heute einflechten – wie etwa bei der Musik: Die Songs, die in der Serie vorkommen, gab es damals nicht, sie sind alle eine moderne Interpretation.

Was war für Sie als Hauptdarsteller die größte Herausforderung?

Es hat Spaß gemacht, für dieses Projekt Dinge zu lernen, die man sonst nie tun würde, zum Beispiel Charleston tanzen. Die größte Herausforderung war eigentlich, dass es so ein Mammutprojekt ist. Die schiere Anzahl an Drehtagen war wirklich beeindruckend. Es war und ist eine unendliche Geschichte. Im Herbst drehen wir ja schon die nächste Staffel.

Wird die Serie alle Romane der auf neun Bände angelegten Gereon-Rath-Reihe umfassen? Autor Volker Kutscher will die Story erst kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs enden lassen.

Wir denken derzeit noch nicht ans Jahr 1939, sondern an die direkte Fortsetzung, die wir jetzt drehen, und so wird das auch Schritt für Schritt weitergehen. Man wird sehen, wie lange alle Lust haben, die Geschichte weiterzuspinnen – aber ich denke, dass wir noch viel Zeit miteinander verbringen werden.

„Babylon Berlin“ gilt als teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Wie hat sich der Aufwand beim Drehniedergeschlagen?

Die Sets waren wahnsinnig beeindruckend, die Ausstattung war gigantisch, es gab unzählige Komparsen, teilweise haben wir komplett vor Grün gedreht, weil die Kulisse hinterher mittels Computersimulation addiert wurde. Wir waren alle mit Dingen konfrontiert, die wir noch nie gemacht hatten. Das war sehr beflügelnd und hat die Energie gestiftet, die wir für diesen Marathon gebraucht haben.

Wann haben Sie die Serie zum ersten Mal geschaut?

Meine Kollegin Liv Lisa Fries und ich haben die Serie kurz vor der Premiere bei Sky in einem kleinen Kino im Keller des Produktionsbüros gesehen. Das war eine große Erleichterung, als wir gemerkt haben, dass uns die Geschichte in ihren Bann schlägt und wir sie verschlingen konnten, ohne uns ständig selbst zu sehen.

Fragen: Cornelia Wystrichowski

Zur Person Volker Bruch (38) studierte am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Während der Ausbildung übernahm er kleine TV-Rollen. Als sein Durchbruch gilt „Der Rote Baron“ (mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer). In der Serie „Babylon Berlin“ spielt er die Hauptfigur, den Kommissar Gereon Rath – dafür wurde er mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Die ersten Folgen liefen am Sonntagabend, alle weiteren Episoden sind donnerstags ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. (sk)

