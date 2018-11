Wenn man gestandene Musiker fragt, wessen Songs sie privat gern hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der Name Gregor Meyle vorkommt. Der Mann, der dank einer Castingshow 2007 einem breiten Publikum bekannt wurde, wurde zur Überraschung vieler 2014 in die erste Staffel der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ eingeladen, wo er neben Musikern wie Xavier Naidoo und Sarah Connor zeigte, was er kann. Ein Geheim-Tipp ist Meyle nicht mehr.

Im Oktober, als Geschenk zum 40. Geburtstag, hat er ein neues Album veröffentlicht. „Im Studio ist es immer schön, weil da was entsteht“, sagte er. Dennoch würde er auf Live-Auftritte nicht verzichten wollen, im Gegenteil: Er freue sich schon im Studio darauf, neue Stücke auf der Bühne umzusetzen. „Es gehört einfach beides zusammen.

Je mehr Projekte man macht, desto mehr weiß man den Prozess der Entstehung auch zu genießen.“ Auf den Konzerten seiner aktuellen Tour spielt Meyle mit seiner zehnköpfigen Band („Richtig tolle Musiker!“) alle Songs von „Hätt’ auch anders kommen können“. Dabei seien ihm alle Stücke gleich wichtig, sagt der Singer-Songwriter. „Im Grunde ist es mein Leben der vergangenen zwei Jahre mit allen Kontrasten. Meine Tochter ist gekommen, meine Mama ist gegangen.“

Gregor Meyles Album "Hätt’ auch anders kommen können" ist im Oktober 2018 erschienen – das Cover-Foto hat der Musiker Bryan Adams gemacht. | Bild: Bryan Adams / Meylemusic

Das Besondere an seinen Konzerten sei, dass alles, aber auch wirklich alles live gespielt wird. „Nichts kommt von einem Computer“, betont der Baden-Württemberger. Für seinen Auftritt in Radolfzell am 16. November verspricht er: „Das wird ein wirklich tolles Konzert!“

Das Cover-Foto seines Albums hat übrigens kein Geringerer als der kanadische Musiker Bryan Adams gemacht – dazu kam es durch die Stiftung „Hear The World“, für die beide als Botschafter tätig sind. „Das Schöne am Shooting war“, erinnert sich Meyle, „dass Bryan, der ja ein echter Superstar ist, sich wirklich Zeit genommen hat, sogar noch Familienfotos gemacht macht.“ Und der Album-Titel spreche etwas an, über das sich Meyle Gedanken macht: Auch bei ihm hätte manches anders kommen können. Schlimm wäre für ihn, wenn er keine Musik mehr machen könnte. Aber: „Ich bin total glücklich, dass ich das machen kann, was ich liebe.“

