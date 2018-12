von Lissi Savin

„Chantal, heul leise!“ Woher stammt dieses Zitat? Richtig, aus der Schulkomödie Fack Ju Göhte. Chantal sitzt mit tränenverschmiertem Make-up im Klassenzimmer. Der straffällige Aushilfslehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek) schert sich nicht sonderlich darum, weshalb er sie auffordert, doch bitte leiser zu weinen. Der Film traf den zeitlichen Nerv. Über sieben Millionen Zuschauer lockte er in die Kinos. Damit war er der vierterfolgreichste deutsche Film in Deutschland – bis er von seinem eigenen Sequel übertroffen wurde. Am Erfolg beteiligt war die Figur Chantal: Blauer Lidschatten, bunte Kleidung und proletenhaftes Auftreten.

Man könnte sagen, die Schauspielerin Jella Haase ist das genaue Gegenteil. Ohne übertriebene Schminke und Kostüm sieht sie ganz normal aus. Doch sie spielt die Rolle so überzeugend, dass der Regisseur auf der Kino-Tour immer wieder sagte, sie solle den Fans mal zeigen, dass sie auch normal sprechen kann.

Die Berlinerin fing schon als Kind an, im Theater aktiv zu werden. In der Late-Night-Show Luke, die Woche und Ich erzählt die 26-Jährige, dass Harry Potter sie zur Schauspielerei brachte. „Wir haben den Film damals in der Schule gesehen. Da fand ich Hermine toll und ich habe mich gefragt, warum sie das macht und ich nicht“, sagte sie. Mit 17 Jahren spielte sie in einem Kurzfilm mit. Der erste Kinoauftritt folgte zwei Jahre später im zweiten Teil von Männerherzen.

Als sie das Drehbuch von Fack Ju Göhte in die Hand bekam, war sie sofort vom Skript und Chantal begeistert. „Chantal hat das Herz am richtigen Fleck und das spürt man. Sie nimmt sich selbst nicht zu ernst. Sie ist einfach eine witzige Persönlichkeit.“ Und doch nagten Zweifel an Haase, ob sie denn die Richtige für die Rolle sei, da die Figur nicht viel mit ihrer bisherigen Schauspielerfahrung zu tun hatte. „Ich hatte die Befürchtung, dass es nicht authentisch rüberkommt. Aber glücklicherweise war’s nicht so“, so Haase. Jetzt kennt sie ganz Deutschland. Ihre Freunde seien anfangs neidisch gewesen, dass sie an der Seite von Frauenschwarm Elyas M’Barek drehen durfte. Mittlerweile dürften sie sich daran gewöhnt haben, Haase auf der großen Kinoleinwand neben deutschen Stars zu sehen.

Kann man bei all dem Trubel um die Filme überhaupt noch unerkannt auf die Straße gehen? „Ich kann sogar U-Bahn fahren, wenn ich mich nicht gerade neben eine Teenagergruppe setze“, beantwortete Haase die Frage nach der Veröffentlichung von Fack Ju Göhte 2. „Die Fans erkennen mich meist gar nicht, weil ich mich nicht wie Chantal anziehe. Und auch auf dem roten Teppich versuche ich, mich von der ganz privaten Jella zu distanzieren.“

Nach dem Erfolg der Trilogie ist Haase nicht nur bei den Fans gefragt. Auch an Angeboten mangelt es nicht. Im Kino war sie unter anderem neben Matthias Schweighöfer in Vielmachglas zu sehen. Ein Film mit ernster Grundstimmung. „Ich glaube, ernste Rollen liegen mir mehr“, sagte Haase einmal. Am sichersten fühle sie sich, wenn eine lustige und eine ernste Seite in einer Figur vorhanden sind.