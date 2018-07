„Hast du schon gehört?“ Kaum ein Diskussions-Thema ist unter den Fans von Schauspielern, Sängern und Internet-Sternchen so beliebt wie mögliche und tatsächliche Schwangerschaften. Sobald Frau locker sitzende Oberteile trägt, im Sitzen ein Speckröllchen offenbart oder sich die Körpermitte nach einem umfangreichen Essen im Restaurant ein wenig wölbt, sind die Gerüchte nur noch schwer aus der Welt zu schaffen – bis sie dann irgendwann tatsächlich stimmen.

Die armen Royals

Zu den bemitleidenswerten Geschöpfen, denen allerspätestens ab dem Zeitpunkt des Einheiratens in die königliche Familie Großbritanniens andauernd eine Schwangerschaft unterstellt wird, gehören die Herzoginnen Kate und Meghan. Kate (36) ist bereits dreifache Mutter, aber es dauerte nicht lange, da gab es bereits die ersten Spekulationen über Baby Nummer vier. Man beachte: Prinz Louis kam erst im April 2018 zur Welt. Angeblich habe sie sich immer vier Kinder gewünscht, ließ ein Insider in Plauderlaune wissen. Mit dem Abschluss der Familienplanung wolle sie nun nicht mehr lange warten. Und überhaupt: Sie habe, wie bei ihren anderen Schwangerschaften, ein Verlangen nach Curry; außerdem knabbere sie Lavendel-Kekse gegen die Übelkeit.

Wie das bei Meghan aussieht, weiß außer und ihrem Ehemann niemand so genau. Das hindert allerdings insbesondere die für ihre Unverfrorenheit bekannten britischen Boulevardmedien nicht daran, ihr direkt ein Ultimatum zu setzen. Spätestens ein Jahr nach der Hochzeit sollte da schon so langsam Nachwuchs abzusehen sein. Puh, Glück gehabt – noch bleibt der 36-Jährigen also ein bisschen Zeit. Derweil wird ihre Körpermitte bei jedem löffentlichen Auftritt genauestens unter die Lupe genommen. Es könnte ja sein, dass …

Herzoginnen unter sich: Kate (links) und Meghan beim Tennis-Turnier in Wimbledon. Ihnen wird ständig unterstellt, schwanger zu sein. | Bild: Oli Scarff / AFP

Auch die Königin unter den Pop-Stars, Beyoncé, weiß ein Lied davon zu singen, wie es ist, wenn alle Welt dauerhaft glaubt, sie (mal wieder) in freudiger Erwartung. Wobei: Die 36-Jährige, die ja bekannt ist für ihre ungewöhnlichen Schwangerschafts-Verkündungen, provoziert das Ganze auch liebend gern. Auch auf ihrer aktuellen Tour hat sie nicht mit Andeutungen gegeizt, von denen sie wissen muss, dass postwendend etwas hineininterpretiert wird. Wer streicht sich schon sanft über den Bauch, dabei selig lächelnd, wenn sie nicht schwanger ist?

Beyoncé hat drei Kinder. Ist ein viertes schon unterwegs? | Bild: Justin Lane / dpa

Über Baby-Schlagzeilen haben sich schon so einige Promi-Damen gefreut, geärgert oder sie einfach konsequent ignoriert. Wenn zum Beispiel Model Heidi Klum (45) mit ihrem Freund Bill Kaulitz (28) durch ein Baby-Geschäft schlendert – ja, was soll man denn da denken?

Heidi Klum hat schon vier Kinder – aber auch einen neuen Freund. | Bild: Jens Kalaene

Auch Cameron Diaz (45) könnte, wenn sie das wollte, ständig die neuesten Schwangerschafts-Gerüchte über sich lesen. In der Tat war die US-Schauspielerin, die sich auf der Kino-Leinwand ein wenig rar gemacht hat, auf Fotos mit einer verdächtigen Wölbung zu sehen. Dass sie Kinder will, hat sie nie bestritten; angeblich soll sie von fruchtbarkeitsfördernden Nahrungsmittel über Akupunktur und Hormontherapie alles ausprobiert haben.

Die US-Schauspielerin Cameron Diaz macht sich rar. Weil sie einen Babybauch versteckt? | Bild: Sebastian Kahnert / dpa

Falls die Schlagzeilen sie stören, könnte sie mit ihrer Kollegin Jennifer Aniston (49) eine Selbsthilfegruppe gründen. Wie oft wurde Aniston schon eine Schwangerschaft angedichtet, ohne dass jemals – neun Monate später – ein Baby das Licht der Welt erblickte? Nach der Trennung von Justin Theroux kommt in der Boulevardpresse sogar ihr Ex Brad Pitt als potenzieller Vater wieder ins Spiel. So oft wie „Ich bin nicht schwanger!“ hat sie wohl keinen anderen Satz gesagt.

Jennifer Aniston ist regelmäßig in den Schlagzeilen. | Bild: Francois Mori / dpa

Auch Hollywood-Star Julia Roberts (50) ist angeblich schwanger – es wäre ihr viertes Kind. Die Rede ist von künstlicher Befruchtung.

Ist Julia Roberts mit 50 Jahren wirklich noch mal schwanger? | Bild: Valerie Macon / AFP

Auch Model Hailey Baldwin (21) soll, kaum dass sie mit Sänger Justin Bieber verlobt ist, bereits ein Baby erwarten. Ging es vielleicht deshalb so schnell mit den beiden?

Hailey Baldwin ist noch nicht lange mit Justin Bieber liiert. Weil das Paar sich trotzdem schon verlobt hat, kamen direkt Schwangerschaftsgerüchte auf. | Bild: Daniel Leal-Olivas / AFP

Das Gleiche gilt für Sängerin Ariana Grande (25), verlobt mit Comedian Pete Davidson. Der vermeintlich eindeutige Hinweis: Im Musik-Video zu “God Is A Woman” zeigt sie sich Ariana mit einem Baby-Bauch zeigt, der in einem Meer aus Blüten zerplatzt.

Bei Ariana Grande dauerte es mit der Verlobung nicht lange. Ist sie möglicherweise schwanger? | Bild: Paul Buck / dpa

Auch YouTube-Star Dagi Bee (23) dürfte ahnen, was auf sie zukommt, nachdem sie nun seit etwa einem Monat mit Langzeit-Freund Eugen Kazakov verheiratet ist. Da ihre schärfste Konkurrentin Bibi im Herbst ein Baby erwartet, wird es wohl auch bei ihr bald heißen: Versteckt Dagi Bee da etwa einen Baby-Bauch?

Die YouTuberin Dagi Bee ist seit Kurzem verheiratet. Kommt bald ein Baby? | Bild: Henning Kaiser

US-Schauspielerin Amy Schumer (37) hat nach eigenen Angaben immer „Bäuchlein-Alarm“, dementiert Schwangerschafts-Gerüchte bei Bedarf aber trotzdem.

Amy Schumer nimmt Baby-Gerüchte bislang mit Humor. | Bild: Urs Flueeler / dpa

Reality-TV-Sternchen Daniela Katzenberger (31) macht kein Geheimnis daraus, dass sie gern noch ein zweites Mal Mutter werden will – und das möglichst bald. Spekulationen kommen ihr also durchaus gelegen.

Daniela Katzenberger macht kein Geheimnis daraus, dass sie ein zweites Kind haben will. | Bild: Christoph Schmidt / dpa

Auch „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Klaudia mit K (21) wurde schon eine Schwangerschaft unterstellt, als es ihr mal ein paar Tage lang sichtbar nicht wirklich gut ging. „Ich hatte einfach nur einen Kater“, lautete ihre Reaktion. Na dann …

"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Klaudia Giez ist nicht schwanger – auch wenn es schon vermutet wurde. | Bild: Instagram / klaudiagiez

