von SK/dpa

In diesem Jahr wurde um zahlreiche Prominente aus Politik, Kultur und Medien getrauert. Von diesen Persönlichkeiten mussten wir 2019 Abschied nehmen.

Bild: dpa/Montage:SK

Diese und viele weitere Prominente sind im Jahr 2019 verstorben.

Marie Fredriksson

Bild: Britta Pedersen, dpa

Die schwedische Sängerin gründete 1986 zusammen mit Songwriter Per Gessle das Pop-Duo Roxette. Mit “The Look„ schafften sie 1989 den Durchbruch. “Joyride„, “Listen To Your Heart„ oder die Ballade “It Must Have Been Love„ gehörten zu den großen Hits der 80er und 90er. Roxette war Schwedens erfolgreichster Popexport seit Abba. Am 9. Dezember starb Marie Fredriksson im Alter von 61 Jahren.

Walter Freiwald

Bild: Monika Skolimowska/dpa

Er war ein Urgestein des Privatfunks und „Mr. Teleshopping“: Walter Freiwald starb am 16. November im Alter von 65 Jahren. In den 1990er Jahren wurde er an der Seite von Harry Wijnvoord bei „Der Preis ist heiß“ (RTL) zur Kultfigur, im Jahr 2015 feierte er nach mehrjähriger Fernsehpause sein Comeback im Dschungelcamp. Erst zwei Wochen vor seinem Tod hatte Freiwald öffentlich gemacht, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein.

Erhard Eppler

Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Er galt als Urgestein der Sozialdemokraten und Vordenker aus den großen Zeiten der SPD: Erhard Eppler starb am 19. Oktober im Alter von 92 Jahren in seiner Wahlheimat Schwäbisch Hall. Der promovierte Gymnasiallehrer, 1926 in Ulm geboren, kam 1956 zur SPD und übernahm dort im Laufe der Jahrzehnte eine Vielzahl an Ämtern und Funktionen. Im Sommer 1991 hatte sich Eppler aus allen politischen Funktionen verabschiedet, aber nicht aus der öffentlichen Debatte.

Billie Zöckler

Bild: Tobias Hase/dpa

Wer die Kultserie „Kir Royal“ gesehen hat, kennt ihr Gesicht: Billie Zöckler war die warmherzige, modebewusste Sekretärin, der Klatschreporter Baby Schimmerlos seine Artikel diktierte: „Edda, schreib!“. Außerdem kannten sie ihre Fans aus Filmen und Serien wie „Landauer – Der Präsident“, „Wicki und die starken Männer“, „Forsthaus Falkenau“ oder „Dahoam is dahoam“. Am 18. Oktober starb die Schauspielerin im Alter von 70 Jahren in München an den Folgen einer Krankheit.

Alphonso Williams

Bild: Henning Kaiser/dpa

Die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hatte ihn 2017 bekannt gemacht – nur zwei Jahre später, am 12. Oktober 2019, starb der Sänger Alphonso Williams im Alter von 57 Jahren an Krebs. Der gebürtige Amerikaner, der 1980 als US-Soldat nach Deutschland kam, setzte sich im Finale der 14. DSDS-Staffel durch. „Mr. Bling Bling“, wie er genannt wurde, erhielt einen Plattenvertrag und eroberte mit seinen Entertainer-Qualitäten und seiner Lebensfreude die Herzen seiner Fans.

Diahann Carroll

Bild: Mark J. Terrill/AP/dpa

Deutsche TV-Zuschauer kennen sie als zickige Nachtclubbesitzerin Dominique Deveraux, Amerikanern ist sie als schwarze Pionierin im Showgeschäft ein Begriff: Schauspielerin Diahann Carroll starb am 4. Oktober in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung. Der „Denver-Clan“-Star wurde 84 Jahre alt.

Karel Gott

Bild: Deml Ondrej/CTK/dpa

Der große Charmeur Karel Gott verzauberte Generationen von Zuhörern mit Liedern wie „Biene Maja“ und „Schicksalsmelodie“. Für viele Tschechen war er einfach nur der „mistr“ – der Meister der Popmusik. Am 1. Oktober ist die „goldene Stimme aus Prag“ im Alter von 80 Jahren verstummt. Karel Gott starb an einer akuten Leukämie. Mit einem Staatstrauertag und einem Gottesdienst im Prager Veitsdom nahm Tschechien Abschied von seinem nationalen Idol.

Sigmund Jähn

Bild: Zentralbild/zb/dpa

Der DDR-Bürger Sigmund Jähn war der erste Deutsche im All. Er wollte nie ein Held sein, war es aber für Generationen. Am 21. September ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Jähn war mit der Rakete „Sojus 31“ 1978 vom sowjetischen Raumfahrtzentrum Baikonur aus gestartet. Gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Waleri Bykowski war er 7 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All. Trotz seines Ruhmes blieb er immer bescheiden und wurde deshalb besonders verehrt.

Toni Morrison

Bild: Guillermo Arias/AP/dpa

Rund ein halbes Jahrhundert lang hat ToniMorrison den Rassismus in den USA angeklagt. 1993 brachte ihr unter anderem dieses künstlerische Engagement den Literaturnobelpreis ein – als erster Afroamerikanerin überhaupt. Sie wurde zum „Gewissen Amerikas“, ihre Werke verkauften sich millionenfach. Am 5. August starb sie im Alter von 88 Jahren.

Costa Cordalis

Bild: Frank May/dpa

Mit dem Partyhit „Anita“ hatte sich Costa Cordalis einst in die Herzen der deutschen Schlagerfans gesungen. Am 2. Juli starb er in seiner Wahlheimat Mallorca im Alter von 75 Jahren. Zuvor war er nach einem Schwächeanfall länger in einem Krankenhaus der Insel behandelt worden. Doch nicht nur als Sänger begeisterte Cordalis seine Fans über Jahrzehnte. Auch an TV-Shows nahm er teil, so etwa 2004 an der ersten Ausgabe des RTL-Dschungelcamps, aus der er als Sieger hervorging.

Max Wright

Bild: Ralph Dominguez/Globe Photos via ZUMA Wire/dpa

In Deutschland war er vor allem als braver Familienvater Willie Tanner der US-Serie „Alf“ bekannt: US-Schauspieler Max Wright. Der in Detroit geborene TV-Star starb am 26. Juni in seinem Zuhause im kalifornischen Hermosa Beach in der Nähe von Los Angeles. Er wurde 75 Jahre alt. Nach Drehschluss als Willie Tanner 1990 wirkte Max Wright bis in die 2000er Jahre in weiteren Fernsehproduktionen mit.

Wibke Bruhns

Bild: Renate Schäfer/ZDF/dpa

Wibke Bruhns war vielen Fernsehzuschauern vertraut. In den Siebzigerjahren präsentierte sie als erste Frau die „heute“-Nachrichten im ZDF. Nachdem sie den Sender 1973 verlassen hatte, arbeitete Bruhns für den WDR, ging für das Magazin „Stern“ als Nahost-Korrespondentin nach Israel, präsentierte wieder Nachrichten beim Sender Vox und leitete die Kulturredaktion beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB). Auch als Buchautorin hatte sie einen Namen. Am 20. Juni starb die Journalistin im Alter von 80 Jahren.

Wilhelm Wieben

Bild: Markus Beck/dpa

Im Video zu Falcos Skandalsong „Jeanny“ war er als Nachrichtensprecher zu sehen, auch Udo Lindenberg verewigte ihn in einem Lied. Millionen Fernsehzuschauer kannten Wilhelm Wieben als Sprecher aus der „Tagesschau“, die er ein Vierteljahrhundert lang präsentierte. Am 13. Juni starb er im Alter von 84 Jahren in Hamburg. Dort, im Stadtteil Winterhude, hatte der Sammler wertvoller Porzellanfiguren auch seine letzten Lebensjahre verbracht – bevorzugt allein in seiner hellen Wohnung mit üppig grünenden Dachterrassen, wie er kurz vor seinem 80. Geburtstag sagte.

Niki Lauda

Bild: Dave Acree/AAP/dpa

Niki Lauda zählte zu den ganz Großen in der Formel-1-Geschichte. Dreimal holte er den WM-Titel. Legendär wurde er durch den Horror-Unfall 1976 auf dem Nürburgring und seine Rückkehr nach nur 42 Tagen. Seit dem Unfall hatte Lauda jedoch immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Der spätere Airline-Besitzer hatte sich unter anderem Verätzungen der Lunge zugezogen. Am 20. Mai starb er im Alter von 70 Jahren.

Doris Day

Bild: -/AP/dpa

Ihren deutschen Nachnamen Kappelhoff legte die Amerikanerin ab – und wurde als Doris Day berühmt. Die Schauspielerin und Sängerin, die mit Stars wie Cary Grant und Rock Hudson drehte, starb am 13. Mai im Alter von 97 Jahren. Vor allem in den 40er- und 50er Jahren hatte das blonde Multitalent die Hitparaden und als „America‘s Sweetheart“ die Herzen der Kinofans erobert.

Peter Mayhew

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Er war der „sanfteste aller Riesen“: Weltweit trauerten „Star Wars“-Fans und Schauspieler-Kollegen um Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew, der am 30. April mit 74 Jahren auf seinem Anwesen im US-Bundesstaat Texas starb. Er galt als gutherzig und machte den haarigen Wookiee zu einem Liebling der Sternensaga. „Star Wars“-Schöpfer George Lucas hatte den über 2,20 Meter großen Darsteller 1977 für „Krieg der Sterne“ gecastet. Weitere vier Male schlüpfte Mayhew in das haarige Kostüm der beliebten Wookiee-Figur, zuletzt für den 2015 erschienenen Film „Star Wars: Das Erwachen der Macht“.

Ellen Schwiers

Bild: Ursula Düren/dpa

70 Jahre lang hatte die Schauspielerin Ellen Schwiers auf der Bühne gestanden und sich vor allem als Darstellerin großer Frauenrollen einen Namen gemacht. Als „Mutter Courage“ tourte sie in Bert Brechts gleichnamigem Stück durch die Lande, in Salzburg spielte sie die Buhlschaft im „Jedermann“. Auch in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen war Schwiers zu sehen, etwa in dem Klassiker „Das Erbe von Björndal“, in Serien wie „Derrick“, „Tatort“, „Unser Charly“ oder in „Der Bulle von Tölz“. Nachdem sie bereits lange Zeit über schlimme Schmerzen geklagt hatte, starb Ellen Schwiers am 26. April im Alter von 88 Jahren.

Hannelore Elsner

Bild: Henning Kaiser/dpa

Sie war eine von Deutschlands großen Kino-Diven und für den Bundesaußenminister eine „Ikone des deutschen Films“: Zu Ostern, am 21. April, ist die Schauspielerin Hannelore Elsner im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Die Charakterdarstellerin galt als eine der ganz Großen des deutschen Nachkriegsfilms. Sie wirkte in mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen mit. Im Fernsehen war Elsner als „Die Kommissarin“ (1994-2006) besonders erfolgreich. Zuletzt lebte sie in Frankfurt, wo sie in dem populären ARD-Krimi auch als Fernsehermittlerin im Einsatz war.

Klaus Kinkel

Bild: Matthias Balk/dpa

Minister, Vizekanzler, FDP-Chef: Klaus Kinkel war in den 1990er Jahren einer der bekanntesten Politiker der Bundesrepublik. Der gebürtige Schwabe war auch Vizekanzler der damaligen schwarz-gelben Koalition und darüber hinaus 1979 der erste Zivilist an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes (BND). Am 5. März ist der politische Ziehsohn von Hans-Dietrich Genscher im Alter von 82 Jahren gestorben.

Luke Perry

Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Er gehörte zu den großen Serienstars der 90er Jahre: Am 4. März ist Luke Perry, der an der Seite von Jason Priestley und Tori Spelling mit der Serie „Beverly Hills, 90210“ weltberühmt wurde, mit nur 52 Jahren gestorben. Er hatte zuvor einen Schlaganfall erlitten. Umgeben war er zuletzt von seinen Kindern, seiner Verlobten, seiner Ex-Frau, seiner Mutter sowie weiteren engen Familienmitgliedern und Freunden.

Keith Flint

Bild: Hugo Marie/EPA/dpa

Punk-Frisur, schwarzer Kajal um die Augen und Piercings: Kritiker haben Keith Flint oft als Ikone der harten elektronischen Musik bezeichnet. In den 90ern stürmte er mit seinen Band-Kollegen von The Prodigy die Charts. Eigentlich war Flint als Tänzer zu der Gruppe gestoßen, doch später übernahm er dazu den Gesang und Rap. Auch sein Text machte den Song „Firestarter“ zu einem Meilenstein. Am 4. März wurde der britische Sänger tot aufgefunden. Er wurde 49 Jahre alt.

Karl Lagerfeld

Bild: Christophe Ena/AP/dpa

Er war ein Genie, mit ihm stirbt einmal mehr ein Stück Haute Couture, er war Paris: Mit Reaktionen wie diesen trauerte nicht nur die internationale Modewelt um Karl Lagerfeld, der am 19. Februar gestorben ist. Er hat königliche Körper in Traumkreationen gehüllt und Outfits für Pop-Stars wie Madonna und Kylie Minogue entworfen. Nach eigenen Angaben kam Lagerfeld 1935 in Hamburg zur Welt – demnach wäre er 83 Jahre alt geworden. Als Geburtsjahre kursieren aber auch 1933 und 1938. In jedem Fall hat er mehr als ein halbes Jahrhundert die weltweite Mode mitbestimmt.

Bruno Ganz

Bild: Fredrik von Erichsen/dpa

Engel konnte er genauso überzeugend spielen wie Teufel – er mimte auf der Bühne Tasso, Hamlet, Odysseus, Prometheus und Faust, spielte in Werner Herzogs Film „Nosferatu“ das Dracula-Opfer Jonathan Harker und in Volker Schlöndorffs „Die Fälschung“ einen von Selbstzweifeln geplagten Kriegsberichterstatter. Bruno Ganz glänzte in nahezu allen Bühnen- und Filmrollen. Am 16. Februar ist der Schweizer Schauspieler, der mit seinem gespenstischen Auftritt als Adolf Hitler in „Der Untergang“ weltweit Aufsehen erregt hat, im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt Zürich gestorben. Er erlag im Kreise seiner engsten Familie seiner Krebserkrankung.

Rosamunde Pilcher

Bild: Jens Kalaene

In Deutschland wurde sie vor allem wegen der beliebten Verfilmungen ihrer Liebesromane bekannt: Rosamunde Pilcher. Die Britin war mit ihren Romanen eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Ihren Durchbruch feierte sie 1987 mit „Die Muschelsucher“. Pilchers Geschichten entstanden am Küchentisch und erschienen in Frauenzeitschriften. „Ich habe mir nie vorstellen können, dass das ein Erfolg würde“, erzählte sie einst. Am 7. Februar starb die Autorin im Alter von 94 Jahren.

Rudi Assauer

Bild: Roland Weihrauch/dpa

Jahrelang prägte Rudi Assauer den FC Schalke 04 wie kein anderer. Er war Macher und Seele des Traditionsclubs. Der UEFA-Cup-Sieg 1997 und seine Tränen nach der „Vier-Minuten-Meisterschaft“ 2001 sind unvergessene Momente. Am 6. Februar starb Assauer nach langer Alzheimer-Krankheit. Er wurde 74 Jahre alt. Schon zu Lebzeiten war er als mächtiger Manager, der Schalke als sein Lebenswerk betrachtete, eine königsblaue Legende. Dem entsprechend groß war die Trauer und Anteilnahme der Vereine und Akteure des deutschen Fußballs nach seinem Tod.

Ursula Karusseit

Bild: Britta Pedersen/zb/dpa

20 Jahre lang spielte Ursula Karusseit die schlagfertige Cafeteria-Chefin in der Klinikserie „In aller Freundschaft“. Noch länger aber stand sie auf Deutschlands Theaterbühnen. Sie hatte in ihrem Leben viele Rollen – und wurde von manchen vielleicht unterschätzt. Als Schauspieler Jaecki Schwarz Karusseit 2009 den Medienpreis Goldene Henne für ihr Lebenswerk verlieh, sagte er etwas Besonderes über sie: Sie zähle zu den größten Schauspielerinnen der letzten 50 Jahre. „Ich frage mich, warum das so wenige wissen.“ Vielleicht liege es daran, dass sie nicht zickig sei und keine Skandale mache, zu lieb, zu nett oder dass sie zu vielseitig sei. „Sie ist eine Legende des Berliner Theaters.“ Am 1. Februar starb Ursula Karusseit im Alter von 79 Jahren in Berlin.

Manfred Stolpe

Bild: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Er war der erste Brandenburger Ministerpräsident nach der Wiedervereinigung: Manfred Stolpe starb am 29. Dezember mit 83 Jahren. Im Land Brandenburg war er äußerst beliebt - bundesweit wurde aber jahrelang eine Debatte um seine Kontakte zur DDR-Staatssicherheit geführt. Einen Namen machte sich Stolpe dabei als Vertreter der Interessen Ostdeutschlands. Überraschend wurde Stolpe im zweiten Kabinett von SPD-Kanzler Gerhard Schröder Verkehrsminister. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 trat Stolpe dann von der politischen Bühne ab.