Meinung 26. Oktober 2023, 09:29 Uhr

Wissenschaftler wollen den Tod abschaffen, dabei wäre ein ewiges Leben die reinste Hölle

Schon in spätestens 200 Jahren soll der Mensch den Tod bezwungen haben. Doch was uns Hoffnung bringen soll, ist in Wahrheit nur ein großes Missverständnis.