Manche wurden tatsächlich festgesetzt, andere sind ohne Zielhafen auf dem Meer verschwunden. Die Rede ist von den MegaYachten russischer Oligarchen. Im Zuge der Sanktionen, die westliche Staaten wegen der Ukraine-Invasion gegen Vertreter des Putin-Staats verhängt haben, gerieten auch deren private Vergnügungsschiffe ins Visier.

Während auf Mallorca ein ukrainischer Matrose versucht hat, den Freizeitkahn eines russischen Waffenhändlers zu versenken, blockierten Demonstranten in der Türkei die „Solaris“. Sie gehört dem Milliardär Roman Abramowitsch. Putin selbst dagegen gilt als möglicher Eigner der „Scheherazade“, die zuletzt vor der toskanischen Küste lag.

Dass die Medien den Schiffspark der russischen Geldaristokratie offenbar interessanter finden als deren westliche Geschäftsverbindungen oder Bankschließfächer, überrascht nur auf den ersten Blick. Konzentrieren sich doch im Bild der Yacht alle Auswüchse einer obszön gewordenen Ungleichheit: 850 Millionen Euro soll etwa die „Eclipse“, ein weiteres Riesenboot aus Abramowitschs Privatflotte, gekostet haben, womit der Wert höher liegt als das Bruttosozialprodukt kleiner pazifischer Inselstaaten.

Zugleich verbrauchen die hochgerüsteten Wasserfahrzeuge so viel Energie wie ein Hochhaus!

Roman Abramowitchs Yacht „Eclipse“ im Jahr 2013 im französischen Mittelmeer. Sie ist die teuerste Yacht der Welt. | Bild: Sebastien Nogier

Kolossalyachten sind diskrete Gefährte. Durchschnittstouristen kommen an die Liegeplätze kaum noch heran. Dabei stand das Wort Yacht ursprünglich einmal für ein ganz anderes Lebensgefühl: für sportliche Fairness sowie eine Oberschicht, die bescheiden auftritt und sich das Abendessen selbst aus den Wellen fischt.

John F. Kennedy auf seiner Yacht „Manitou“

Sofort steht einem der sonnengebräunte John F. Kennedy an Bord seiner „Manitou“ vor Augen. Oder Grace Kelly und Bing Crosby in „Die oberen Zehntausend“, wie sie auf der Yacht „True Love“ das gleichnamige Liebeslied in die Abenddämmerung hauchen.

Entspannter Wohlstand, nicht weit entfernt vom Normalverdiener. Diese Zurückhaltung haben die modernen Megayachten aufgegeben. Ein testosteronstrotzender Milliardär will kein einfacher Freizeitkapitän mehr sein. Er will einschüchtern und die Absolutheit der eigenen ökonomischen Macht auch auf dem Wasser repräsentieren.

Die 180 Meter lange „Azzam“ ist die größte private Yacht der Welt. Sie ist zudem die zweitteuerste Yacht, die je gebaut wurde. | Bild: Jaume Sellart

Die Yacht ist eine schwimmende Villa. Zeichnet sich dieser Bautyp doch durch eine räumliche Isolation aus, die im Gegensatz zur urbanen Enge steht. Die Kunsthistoriker Reinhard Bentmann und Michael Müller bezeichnen die Villa als „Herrschaftsarchitektur“. Deren Erbauer brächten eine Haltung zum Ausdruck, welche „die sozialen Konflikte in der Stadt verdrängt durch eine Flucht aufs Land“.

Ein Phänomen, das sich bereits in der Antike beobachten ließ. So unterschied der römische Architekturtheoretiker Vitruv zwischen einer „villa rustica“ und einer „villa suburbana“. Erstere ist die ältere Form und war ein bäuerliches Gut, das praktisch-landwirtschaftliche Zwecke erfüllte. Letztere hingegen diente dem gut betuchten Patrizier als Refugium.

Yacht als Vergnügungsschiff vom Bodensee

Eine solche Entwicklung von der Zweckgebundenheit zum räumlich distanzierten Vergnügungsort beobachtet man auch bei der Yacht. Deren Urform ist das „Jagschiff“ der frühen Neuzeit. ‚Jagen‘ hat man hierbei im Sinne von ‚eilen‘ zu verstehen, da sich besagtes Wasserfahrzeug vorwiegend durch Schnelligkeit definierte. Ihre Bestimmung fanden Jagschiffe im militärischen Bereich oder bei der Zollkontrolle.

Die Yacht „Dilbar“ wurde von Bremen aus an einen russischen Milliardär ausgeliefert. Sie ist auf der Liste der teuersten Yachten der Welt auf Platz vier. | Bild: Christian Charisius

Auch der europäische Adel schätzte die Vorzüge der flinken Boote. Anfangs nutzte er sie nur für dringende Dienstreisen, später jedoch als Freizeitgefährt. Eine frühe deutsche Quelle, die den Wandel vom Nutz- zum Vergnügungsschiff belegt, stammt übrigens vom Bodensee.

Der Konstanzer Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn gab 1742 den Bau eines Jagschiffes in Auftrag, welches er unter anderem zu seiner Zerstreuung benötige. Ab da dauerte es allerdings noch anderthalb Jahrhunderte, bis die Yacht zum Statussymbol der Oberschicht wurde. Bereits die „Hohenzollern“ von Kaiser Wilhelm II. maß über 100 Meter.

Legendäre Yacht „Christina O“ von Aristoteles Onassis

Je einflussreicher der Besitzer, desto mehr Aufgaben muss die Yacht erfüllen. Tankerkönig Aristoteles Onassis etwa hat auf seiner legendären „Christina O“ nicht nur verschwenderische Partys mit Maria Callas und Jackie Kennedy gefeiert, sondern von dort auch sein Reederei-Imperium gelenkt.

Das Onassis-Schiff fügte dem Mythos der Yacht eine neue Dimension hinzu, die am eindrücklichsten das Kino artikuliert. Aus der schwimmenden Firmenzentrale des griechischen Reeders macht der Film ein autarkes Schaltzentrum für den Griff nach der Weltmacht. Im James-Bond-Klassiker „Feuerball“ plant der Bösewicht von Bord seiner Yacht aus, die Staatengemeinschaft mit geraubten Atombomben zu erpressen.

Womit wir wieder zurück in eine Gegenwart kommen, in der nicht nur die Realität die Fiktion inspiriert, sondern auch die Fiktion die Realität. Abramowitschs „Eclipse“ könnte tatsächlich einem 007-Streifen entsprungen sein. Mittels Laserstrahlen wehrt der Rumpf neugierige Fotografen ab, zusätzlich befinden sich ein Raketenabwehrsystem und ein Mini-U-Boot an Bord.

Global agierende Superreiche, die sich ausstatten wie Agentenfilmschurken. Das paramilitärische Gebaren der putintreuen Oligarchen befeuert noch die Furcht, der Ukraine-Konflikt könnte zu einem Dritten Weltkrieg eskalieren.

Gut möglich, dass Abramowitsch und Co. tatsächlich für den apokalyptischen Fall vorsorgen wollten. Auf einem hochseetauglichen Domizil, das Lebensmittelvorräte für Jahre gebunkert hat, könnte man noch am ehesten dem nuklearen Inferno davonfahren. Ein Schiff für das Ende der Welt.