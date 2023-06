„Je veux de l‘amour, de la joie, de la bonne humeur …“, trällert Zaz in einem Chanson im Hintergrund. Die Menge tanzt währenddessen ausgelassen durch die Gegend. Ja, Liebe, Freude und gute Laune, das wünschen wir uns doch alle. So auch Alceste, doch das ist nicht so einfach. Wahrhaftigkeit ist es, was der Arme sich darüber hinaus ersehnt. Die Gesellschaft hingegen ist mehr von Schein als Sein geprägt. Aufgedonnerte Kleidung nebst teuren Accessoires, die von der Handy-Kamera stets dokumentiert und anschließend im Netz zur Schau gestellt werden, sind hier die Währung.

Nichts mit „Ehrlich währt am längsten“. Hier heißt es höchstens: „Mit Honig fängt man Fliegen.“ Zumindest vordergründig. Sonst wird gelästert, was das Zeug hält. Die angeblich beste Freundin ist hinterrücks dann eben doch eine blöde Ziege. Diesen Zustand will der Idealist Alceste aber keinesfalls so hinnehmen. „Kein Mensch, der auf sich hält, legt Wert auf diese Plastik-Welt!“, erklärt er seinem Freund Philinte im Brustton der Überzeugung.

Die Vorstellungen „Der Menschenfeind“ von Moliére in einer Nachbearbeitung von Hans Magnus Enzensberger wird bis zum 21. Juli 2023 im Theater Die Färbe in Singen aufgeführt. Regie führt Klaus Hemmerle. Von Freitag bis Samstag ist das Stück immer um 20.30 Uhr im Garten des Theaters zu sehen. Sonntags findet die Aufführung als Matinée um 11 Uhr vormittags statt. Bei schlechtem Wetter wird die Bühne in die Basilika verlegt. Karten sind telefonisch erhältlich (07731/64646), Montag bis Freitags zwischen 10 und 14 Uhr, oder per E-Mail an diefaerbe@t-online.de – weitere Informationen gibt es hier

Der kann über so viel Weltfremdheit nur den Kopf schütteln. „Du schimpfst, verlierst die Nerven, wer bist du denn, den ersten Stein zu werfen?“, setzt er entgegen. Doch dem verbohrten Sittenrichter ist es nun mal ein Graus, sich zu verbiegen. Höflichkeit ist für ihn gar gleichbedeutend mit Heuchelei. Da hat der (Über-)Ehrliche es ungemein schwer, beziehungsweise er macht es sich eben selbst schwerer, als es sein müsste. Bei seinen Mitmenschen eckt er damit auf jeden Fall an. „Je veux de l‘amour“, singt Zaz immer wieder, doch wie viel Ehrlichkeit verträgt die Liebe?

Zu viel bestimmt nicht, insbesondere wenn die Lebenseinstellung seiner geliebten Célimène doch stark von seiner eigenen abweicht. Gegenüber seinen griesgrämigen Treueschwüren bevorzugt die junge Frau schließlich doch die kleinen Flirts und Aufmerksamkeiten anderer Männer. Sie weiß mit Worten zu bezirzen. „Dass ein Moralist wie du sich Célimène aussucht“, kann Philinte nur noch stöhnen, „Prinzipien hat sie keine, das weißt du!“ Und selbst Idealist Alceste gesteht ein: „Sie flirtet gerne. Das kann ich nicht ertragen.“

Hier zählen Likes in sozialen Netzwerken mehr als die Realität. Für einen radikalen Anhänger der Ehrlichkeit wie Alceste (Marcus Calvin, Zweiter von links) ist das schwierig. Von links: Alexandra Born, Marcus Calvin, Elmar F. Kühling, Daniel Leers, Fionn Stacey, Dina Roos und Bianca Waechter. | Bild: Eric Bührer

Starken Gegenwind bekommt er aber erst zu spüren, als ihn der Möchtegern-Dichter Oronte um seine Meinung zu einer seiner Schöpfungen bittet. „Ich habe es nämlich mit der Poesie“, wie der einflussreiche Gockel sich selbst bescheinigt, während er seinem Gegenüber keinen Rückzug aus dieser heiklen Situation lässt. Alceste kann und will nicht lügen und fällt schließlich nach mehreren Ausweichmanövern mit der Tür ins Haus: „Wenn Sie ein Dichter sind, dann bin ich Großwildjäger!“ Ein fataler Fehler, wie sich schnell zeigen wird.

Bereits im Vorjahr nahm das Färbe-Ensemble sich eines Klassikers von Molière an. In diesem Jahr ist es nun die Komödie „Der Menschenfeind“. Vor mehr als 250 Jahren verfasst, ist sie vermutlich eine der am stärksten autobiografisch geprägten Arbeiten des Dramatikers. Wie auch sein Protagonist verspürte der Autor wenig Lust, sich dem Snobismus und den Intrigen des französischen Hofs hinzugeben. In der deutschen Nachdichtung von Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger wird diese Szenerie der Gegenwart angepasst.

Die Influencer von heute als Könige von gestern

Statt zwischen Adligen muss Alceste es nun in der Oberschicht aushalten. Auch Enzensbergers Fassung ist schon wieder fast 50 Jahre alt. Dass das Stück dennoch relevant bleibt, zeigt sich nun auf der Bühne des Färbe-Theaters. Erneut wird der Zeiger der Zeit ein Stück weitergedreht – Smartphones, Tweets und soziale Netzwerke halten Einzug in die feine Gesellschaft. Möglicherweise sind die Influencer von heute ja die Könige von gestern. Sicherlich sind sie ein Sinnbild unserer narzisstischen und hedonistischen Vergnügungsgesellschaft – die es früher allerdings offenbar auch schon gab.

Regisseur Klaus Hemmerle hat bereits in der Vergangenheit häufiger unter Beweis gestellt, dass er seinem Publikum schwere Kost gerne als Soufflé vorsetzt – zuletzt etwa „Mosers Schweigen“ von Gerd Zahner oder Robert Seethalers „Der Trafikant“. Dort zeigte sich bereits die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Marcus Calvin. Ähnlich wie Hemmerle hat Calvin ein Gespür fürs Subtile. Natürlich gibt er als Alceste ein ums andere Mal den Elefanten im Porzellanladen, allerdings auf so drollige Art, dass der Rüpel in seiner Zerrissenheit zwischen Idealen und Liebe dennoch Mitleid erregt.

Elmar F. Kühling als Philinte (rechts) und Marcus Calvin als Alceste. | Bild: Eric Bührer

Der deutsch-amerikanische Schauspieler ist regelmäßig in Fernsehrollen zu sehen, vielleicht widersteht er daher der Überzeichnung seiner Figur. Besonders kommt das in den Geplänkeln mit Konterpart Philinte, gespielt von Elmar F. Kühling, zum Vorschein. Kühling übernimmt seit Langem mal wieder die Rolle des Sympathieträgers und stellt hier das Gegengewicht zu dem Exzentriker Alceste dar. Als Stimme der Vernunft hält er die verschiedenen Dynamiken zusammen.

In den Dialogen der beiden Männer fliegen die Pointen nur so hin und her. Gesellschaftskritik wird so zur großen Unterhaltungsform. Eine ebenfalls starke Gegenspielerin liefert Bianca Waechter. Als Célimène ist sie die Ungezähmte, an der Alceste sich ein ums andere Mal die Zähne ausbeißt. „Denkst du vielleicht, du hättest mich gepachtet!“, geht sie ihn an. Sie denkt gar nicht daran, sich vor den Männern zu beugen.

Diese Willensstärke bringt Waechter deutlich zum Ausdruck. Insbesondere in den tänzerischen Sequenzen kommt das gut zum Vorschein. Überhaupt sind die Choreografien von Ines Kuhlicke ein weiterer Hingucker dieser vielschichtigen Open-Air-Aufführung. Liebe, Freude und gute Laune – alles das hat das Publikum bekommen.