Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Ich hätte lieber ein Denkarium wie bei Harry Potter. Ein Gefäß, in das ich Erinnerungen ablegen kann, um sie im benötigten Moment zur Hand zu haben, ohne dass sie mich in der sonstigen Zeit beschäftigen.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen?

Careful what you wish for! Niemals ohne Hoffnung sein, niemals. Mein Leben besteht aus guter Hoffnung. Die Hoffnung ist ein starkes Instrument, auch ohne dass es mir bewusst ist, hoffe ich sicher ständig auf etwas. Bewusst setze ich Hoffnung ein, um einen Fokus zu setzen und mich auf etwas zu konzentrieren. Starke Hoffnungen kann man auch Überzeugung nennen und das macht einen zum eigenen Wunscherfüller.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Ich will nicht ohne Hoffnung denken, deshalb versuche ich es gar nicht erst. Abgesehen davon würde es bestimmt keinen Spaß machen. Selbst Denker, die analytisch vor sich hin philosophieren, hoffen doch sicher, einen Gedanken zu haben, den noch niemand gedacht hat, oder sie hoffen, etwas zu verstehen, während sie ohne Hoffnung denken. Also, ich glaube, nichts geht ohne Hoffnung, das ganze menschliche Leben hofft in jedem Moment irgendetwas.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Ich hoffe, dass es irgendwo weitergeht, es wäre doch zu schade, wenn man sich sein kleines, kurzes Leben so irre anstrengt, um ein paar Dinge zu begreifen und gut zu machen, und dann ist es einfach vorbei?! Nö, das wäre mir zu deprimierend. Da stelle ich mir lieber die wildesten Sachen vor, was da kommen wird, wenn es vorbei ist.

Wann haben Sie aufgehört zu denken, dass Sie klüger werden?

Ich bin überzeugt, (starke Hoffnung! :-)), dass ich jeden Tag klüger werde, was soll das Ganze sonst? Jede Antwort wirft zehn neue Fragen auf, die wieder eine Antwort verlangen. Wie soll ich da nicht klüger werden?