von Welf Grombacher

Herr Schulze, auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis standen sechs Autoren aus dem Westen. Ist das Ausdruck davon, wie es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung um die deutsche Einheit bestellt ist?

Für mich wäre es eher die Frage, wie die Jury besetzt war. Wie sie dann entscheidet, ist ihre Sache. Auf der Frühjahrsliste, für den Leipziger Preis, waren mit Lutz Seiler und mir immerhin zwei von fünf aus dem Osten. Natürlich kommt immer die übergroße Mehrheit der Kritiker aus dem Westen. In den Neunzigern und auch noch danach, war das kein gravierendes Problem, weil die Kritiker noch ein Wissen über die DDR und die Folgen des Beitritts hatten, das ging sie selbst noch was an. Für viele der Jüngeren ist das Schulstoff und Wissen aus zweiter und dritter Hand. Da ist die Neugier weg, da haben es dann in aller Regel sogar Übersetzungen leichter, Neugier zu wecken.

Zur Person Ingo Schulze, geboren 1962 in Dresden, studierte Klassische Philologie in Jena. Nach Stationen als Dramaturg und Journalist in Altenburg und einem längeren Aufenthalt in St. Petersburg lebt er seit 1993 als Autor in Berlin. Zu seinen Werken gehören die Erzählbände „33 Augenblicke des Glücks“ (1995) und „Simple Storys“ (1998) sowie die Romane „Neue Leben“ (2005) und „Adam und Evelyn“ (2008). Schulze erhielt zahlreiche Auszeichnungen. (sk)

Wie haben Sie den 3. Oktober verbracht? Haben Sie es ordentlich krachen lassen, oder sind Sie eher still in sich gegangen?

Ich muss gestehen, dass öffentliche Feiertage in unserem Alltag keine besondere Rolle spielen. Wir hatten gar nicht bedacht, dass am 3. Oktober, der auf einen Samstag fiel, die Geschäfte geschlossen waren. Ich war froh, als dann endlich der Montag da war und die ganzen Fragen danach vorüber waren. Es war eben nur ein Beitritt, keine Vereinigung. Gemessen daran, was in der DDR Ende 1989 und Anfang 1990 möglich gewesen wäre, ich meine, was wir da wieder aus der Hand gegeben haben, das ist schon ein Grund für Traurigkeit, mitunter auch von Zorn.

Immer wieder haben Sie über die „Wende“ geschrieben. Zuletzt sind zwei herrliche Schelmenromane dabei herausgekommen. Bleibt einem bei dem Thema nur Galgenhumor?

Komik und Tragik lassen sich, wenn man genau hinschaut, nie wirklich voneinander trennen. Diese Zeit vor 31 und vor 30 Jahren ist ja auch – abgesehen von ihren sehr konkreten Folgen – ein Schauplatz von Deutungen. Wer erringt die Deutungshoheit über diese Zeit. Und das ist enorm wichtig. Deutet man es als einen endgültigen Sieg des Kapitalismus, der durch die Selbstbefreiung des Ostens in seinem Neoliberalismus, überhaupt in seinem „Weiter so!“ bestärkt wurde, also als „Ende der Geschichte“? Oder war das eine vergebene Chance, schon vor 30 Jahren die Weichen so zu stellen, um ein Überleben unserer Zivilisation in Frieden und sozialer Gerechtigkeit zu ermöglichen?

Regelmäßig werden Sie, gerade jetzt, wo sich Mauerfall und Wiedervereinigung jährten, als „ostdeutscher Schriftsteller“ interviewt. Stört Sie diese Schublade?

Mich würde es nicht stören, wenn die Generationsgenossen von mir aus dem Westen als westdeutsche Schriftsteller wahrgenommen werden. Das passiert natürlich nicht. Die Publizistin Ferda Ataman sagte mir vor ein paar Tagen: „Wir wissen, wir haben einen Migrationshintergrund, Ihr wisst, Ihr habt einen Osthintergrund, nur die im Westen wissen nicht, dass sie einen Westhintergrund haben.“ Mit anderen Worten: Jemand aus dem Westen ohne Migrationshintergrund hat es schwerer, das Spezifische seiner Existenz zu begreifen. Indem man sich für das „normale“ hält, für den „Standard“, hat man es schwerer, den eigenen blinden Fleck zu erkennen. Deshalb müssen auch immer die Ostlerinnen und Ostler, die Migrantinnen und Migranten „ankommen“.

Wie bewerten Sie die Rolle der Medien im „West-Ost-Konflikt“? Sie haben 1990 als Mitbegründer des „Altenburger Wochenblattes“ selbst Erfahrung in der Branche gesammelt. Hat sich der Journalismus in den vergangenen 30 Jahren verändert?

In dem neuen Buch von Daniela Dahn und Rainer Mausfeld „Tam Tam und Tabu“ findet sich eine minutiöse Beschreibung der Presse vom Herbst 1989 bis in den Frühsommer 1990 hinein. Das zu lesen ist ziemlich schockierend. Im Osten glaubte man ja recht kritiklos dem, was aus dem Westen kam. Und konnte sich auch nicht vorstellen, dass etwas, das als Interview-Aussage galt, einfach erfunden war. Ich würde immer für eine Stärkung der öffentlich-rechtlichen Medien eintreten, aber auch harte Anforderungen an sie stellen.

Bei den Zeitungen habe es im ganz Kleinen selbst erlebt: Wer eine Zeitung besitzt, hat ziemlich viel Macht. Andererseits sind Zeitungen heute in einem Existenzkampf, weil der ständige Verlust der Anzeigen, der Rückgang der Abonnements, nicht ohne Einfluss bleiben. Wer Artikel schlecht bezahlt, kann keine große Recherche erwarten. Zum anderen werden die Formate immer kürzer, immer „bunter“. Das ist ein Teufelskreis. Da noch guten Journalismus zu machen, gerade im Lokalen, ist nahezu heroisch. Das ist ein Problem, das uns alle sehr direkt angeht.

Haben Sie das aktuelle Buch von Monika Maron („Artur Lanz“) gelesen? Was denken Sie, wenn Kollegen wie Maron oder Uwe Tellkamp sagen, man könne in der BRD bald bestimmte Dinge nicht mehr sagen, so wie früher in der DDR?

Nein, habe ich noch nicht gelesen, obwohl es mich interessiert. Es wird doch, und Ihre Frage ist im Grunde ein Beleg dafür, über kaum jemanden so viel gesprochen wie über diejenigen, die aus konservativer oder rechter Position heraus klagen, man könne nichts sagen. Ich weiß nicht, ob ihnen bestellte Artikel abgelehnt worden sind, das ist mir zwei Mal passiert. Es gibt schon die Schwierigkeiten, bestimmte Themen ausgewogener in der Öffentlichkeit zu diskutieren, aber dieses Gejammere kommt mir allmählich wie ein PR-Trick vor, um mehr Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken.