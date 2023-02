Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist die Schriftstellerin Julia Schoch an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Auf keinen Fall! Dann wäre mir die Literatur verwehrt. Die Unzuverlässigkeit der Erinnerung ist die Grundbedingung für mein Schreiben. Die Unschärfe zwingt mich zur Präzision in der Fantasie.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Nie unversöhnt in den Schlaf, steht bei Peter Handke. Ich ergänze: Nie unversöhnt in den Tod.

Tun Ihnen die Frauen leid?

Nein, aber die Kinder.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Die Bedingung für Hoffnung ist ja Erfahrungslosigkeit. Oder ein übergroßes Talent zu vergessen. Insgeheim hoffe ich trotzdem immer, dass das Leben verrückte Überraschungen für mich bereithält. Mit dieser Erwartung schließe ich jeden Tag den Briefkasten auf.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Denken kommt auch ohne Hoffnung aus. Was ich denken und formulieren kann, deprimiert mich nicht mehr.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Gott weiß, wie oft ich es probiert habe!

Halten Sie Geheimnislosigkeit für ein Gebot der Ehe oder finden Sie, dass gerade das Geheimnis, das zwei Menschen voreinander haben, sie verbindet?

Ich zitiere aus meinem neuen Buch „Das Liebespaar des Jahrhunderts“: Wir haben uns nie Ehrlichkeit geschworen. Wir hielten einander die Wahrheit sagen für Blödsinn. Wenn man etwas ausspricht, ist es auch in der Welt. Wir gehörten beide einer anderen Welt an. Einer, in der ein Geheimnis dazu da war, gewahrt zu werden anstatt entblößt.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Mein Leben.

Können Sie sich eine menschliche Existenz (das heißt: die Erste Welt) überhaupt noch vorstellen ohne Computer?

Natürlich. Die Menschen sind anpassungsfähig. Nach einer anfänglichen Konfusion würden wir uns rasch darauf einstellen. Aber natürlich nur, wenn wir dazu gezwungen wären.

Wie alt möchten Sie werden?

Einhundertfünfzehn.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Krähen haben Sinn für Humor. Sie legen sich gegenseitig zum Spaß rein.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Häufiges Tanzen.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Seit meiner Geburt.