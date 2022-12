Svenja Bungartens Stück „Tot sind wir nicht“ ist ein heiterer Abend über die unschönen Begleiterscheinungen des Alterns. In der Konstanzer Spiegelhalle hält der morbide Charme aber nicht bis ganz zum Ende durch

Im Augenblick seines Todes erwacht Willi zum Leben. Da greift er nach der Hand seiner Frau, als wolle er sich an ihr festhalten. So erzählt es Ute K. ihrer Freundin Beate, als die beiden älteren Frauen des Nachts in der Kälte stehen und auf