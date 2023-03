Kürzlich, als im Theater wieder nach gerade mal einer Stunde und ein paar Minuten der Vorhang fiel, musste ich dran denken, welch existenzielle Erfahrung der Jugend von heute doch vorenthalten bleibt. Was waren das für Zeiten, als so eine Vorstellung bis tief in die Nacht noch Nerven aus Stahl erforderte!

Wenn die Regietitanen alten Schlages Grundsätzliches über den Lauf der Welt mitzuteilen hatten, kam unter drei Stunden niemand raus. Und stand Shakespeare auf dem Programm, war man gut beraten, von seinen Angehörigen vorab schon mal tränenreichen Abschied zu nehmen. Wer weiß, wann man sie wiedersieht.

Das Programmheft nahmen wir stets in äußerster Anspannung entgegen, blätterten mit zitternden Fingern bis zu jener Seite, die das Unvermeidliche offenbarte: die Spieldauer. Goethes „Faust“ landete dabei zielsicher in der Magengrube. Sage und schreibe acht Stunden ließ Regisseur Nicolas Stemann bei seiner Inszenierung 2011 im Hamburger Thalia-Theater das Publikum schmoren. Das war noch gnädig, hatte es sein Kollege Peter Stein doch zuvor schon in Hannover auf großzügige 21 Stunden gebracht.

Ja, da nimmt man schon mal Verpflegung, Schlafsack, Steigeisen und Eispickel mit zum Theater... Abend? Solche Begriffe kannten wir gar nicht! Peter Steins Wahnsinn aus 12.000 Versen zum Beispiel erstreckte sich über zwei Tage. Geradezu bescheiden nahm sich dagegen Jan Fabres Marathon „Mount Olympus“ in Berlin aus: Immerhin hatte der Regisseur bei seinem 24-Stunden-Opus an Feldbetten, Schlafmasken und Zahnpasta gedacht.

Besser noch das Testament checken

Wenn sich unsereins also auf den Weg zur Schauspielpremiere machte, wünschte man sich nicht etwa einen schönen Abend. Die Rede war vielmehr von einer „unterhaltsamen Theaterwoche“. Vielleicht „ist danach ja schon Frühling“. Besonders pessimistische Zeitgenossen brachten erst noch ihr Testament auf den neuesten Stand: Es sollen schon Menschen aus ihrem Theatersessel nicht mehr aufgestanden sein.

Dabei lag die Lebensgefahr keineswegs in Hunger und Durst allein. Viel schlimmer war das Nichts. Schillers „Don Karlos“ am Hamburger Schauspielhaus 2004 ging mit lächerlichen fünf Stunden fast als Pausenfüller durch, doch wer diese überlebte, war für den Rest seiner Tage gezeichnet. Barfüßige weiße Gestalten auf leerer schwarzer Bühne, ausdrucklos wie Schachfiguren. „Geben Sie Gedankenfreiheit“, bringt die eine starr hervor. „Sonderbarer Schwärmer“, erwidert roboterhaft die andere. „Sehen Sie sich um“, wieder die erste. Fünf. Stunden. Lang.

Heute dagegen: „Geh‘ nur mal kurz ins Theater, Schatz. Bin gleich wieder da!“ Der Vorhang hebt sich, Romeo verspricht Julia ewige Treue, schon liegt sie in der Gruft, vor Kummer schluckt der Held das Gift, die Angebetete erwacht, stürzt sich selbst ins Schwert. So, jetzt aber zurück nach Hause zu den Tagesthemen!

Allein am Theater Konstanz geht das inzwischen wie beim Brezelbacken, keine größere Produktion mehr, die länger als zwei Stunden braucht. Und um ehrlich zu sein: Das ist von vielen schleichenden Veränderungen nicht einmal die schlechteste. Mag sein, dass wir Veteranen der Generation Bühnenmarathon uns eisernes Durchhaltevermögen antrainiert haben. Angstfrei ins Theater gehen hat aber auch was.