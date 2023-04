Fast alle Berufsstände beklagen, dass ihr Alltag in Filmen und Serien verfälscht dargestellt werde. Ausgerechnet aus psychotherapeutischen Kreisen gibt es jedoch viel Lob: Das Fachpersonal könne von filmischen Geschichten über den Wahn sogar noch Einiges lernen, heißt es.

Diverse Kinoklassiker entpuppen sich bei der Darstellung psychischer Störungen im Umfeld von Schizophrenie, Wahnphänomenen und Psychosen geradezu als Lehrstücke. Beim Publikum erfreuen sich solche Filme ohnehin seit hundert Jahren großer Beliebtheit. Es wird kein Zufall sein, dass einige der bekanntesten Popkultur-Antagonisten „irre“ sind: Wahnsinn und Genie gehen in Film und Literatur gern in Hand in Hand.

Der wahnsinnige Psychoanalytiker: Rudolf Klein-Rogge als Dr. Mabuse in dem gleichnamigen Stummfilmklassiker von Fritz Lang (1922). | Bild: WolfTracerArchive

Nicht selten sind es dabei brillante Psychoanalytiker, die dem Wahn anheim fallen oder zu „Superverbrechern“ geworden sind; allen voran Dr. Mabuse. Die Romanfigur des Luxemburger Autors Norbert Jacques (1920) inspirierte Fritz Lang zu einer der bekanntesten Produktionen der deutschen Stummfilm-Ära.

Dank des vortrefflichen Spiels mit Licht und Schatten gilt der Zweiteiler „Dr. Mabuse, der Spieler“ (1922) als das wohl anschaulichste Beispiel für filmischen Expressionismus. Mabuse ist Kopf eines Gangster-Syndikats, das seine Leute überall hat.

In der Filmgeschichte gilt der Unhold seither als die Personifizierung des Bösen schlechthin. Aus psychologischer Sicht steht er für die Manifestierung frühkindlicher Allmachtsfantasien. Diese Theorie lässt sich auch vom Individuum auf die Gesellschaft übertragen.

Im dritten Film, „Das Testament des Dr. Mabuse“ (1933), will der mittlerweile in einer Nervenklinik einsitzende Verbrecher endgültig eine Herrschaft des Schreckens errichten; Mabuse repräsentiert nun den Staatsterror. Kein Wunder, dass Joseph Goebbels den Film verbieten ließ.

Doppelgänger steht für verdrängte Wünsche

Ein überaus beliebtes Motiv in der Stummfilmära ist die Erzählung vom Doppelgänger, bei dem es sich nicht zwingend um eine zweite Person handeln muss, wie Robert Louis Stevensons vielfach verfilmte Novelle „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ (1886) verdeutlicht; es genügen, wie bei Goethes Faust, zwei Seelen, „ach, in meiner Brust“. Ein ganzes Subgenre des Science-Fiction-Films lebt von diesem Handlungskern.

Eines der bekanntesten und vielfach neuverfilmten Werke ist „Invasion der Körperfresser“ (auch „Die Dämonischen“, 1956): Außerirdische ersetzen die Bewohner einer kalifornischen Stadt durch gefühllose Doubles. In diesem beliebten Sujet zeigt sich „die Angst des Bürgertums vor dem Verlust der Identität“, der Doppelgänger diene als Projektionsfläche für „verdrängte Wünsche und Entscheidungen“, heißt es in dem Buch „Wahnsinnsfilme“, das sich mit psychischen Erkrankungen in bekannten Leinwandwerken befasst.

So lässt sich auch die generelle Faszination des Bösen im Kino erklären, zur Perfektion gebracht in „Das Schweigen der Lämmer“ (1991), Jonathan Demmes Verfilmung des 1988 erschienenen Bestsellers von Thomas Harris: Selten in der Filmgeschichte war die Sympathie für den Teufel so verlockend wie dank der „Oscar“-gekrönten Leistung des Briten Anthony Hopkins.

Martin Scorseses Film „Shutter Island“ (2010, mit Leonardo di Caprio) eignet sich nach Expertenansicht gut, um Laien das Wesen eines Wahns näherzubringen. | Bild: Mary Evans Picture Library

Selbstverständlich ist Serienmörder Hannibal Lecter ein Psychiater, ebenso wie die Titelfigur des deutschen Klassikers „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1920) von Robert Wiene. Der letzte Akt des Stummfilms offenbart jedoch, dass die Geschichte vom wahnsinnigen Anstaltsleiter, der einen somnambulen Patienten zu mehreren Morden anstiftet, eine Wahnvorstellung ist.

Gleiches gilt für die Hauptfigur von „Shutter Island“ (2010) mit Leonardo DiCaprio. Martin Scorsese macht sich in seinem Spiel mit Schein und Sein auf perfekte Weise zunutze, dass das Publikum Filmbilder stets als Wahrheit betrachtet.

Der Film eignet sich nach Ansicht des Psychologen Alfred Uhl hervorragend, „um Menschen, die nicht mit psychiatrischen Krankheiten vertraut sind, das Wesen eines Wahns näherzubringen“: Da die Handlung zunächst aus der Perspektive des Wahnkranken präsentiert wird, hat das Publikum keinen Grund, die Bedrohungen in frage zu stellen.

Angst vor der Psychiatrie

Tatsächlich ist die fachliche Expertise der Drehbuchautorinnen und -autoren aus therapeutischer Perspektive in vielen „Wahnsinnsfilmen“ beeindruckend. Gerade Psychosen eignen sich besonders gut für filmische Charakterstudien. Lange Zeit war die Furcht, in einer „Irrenanstalt“ zu landen, ebenso verbreitet wie die Angst davor, lebendig begraben zu werden, was aus Sicht der Betroffenen womöglich aufs Gleiche hinauslief. Das erklärt, warum Psychiatriefilme fast immer Antipsychiatriegeschichten erzählen.

Das berühmteste Werk in dieser Hinsicht ist „Einer flog übers Kuckucksnest“ (1975, Regie: Milos Forman), die mit mehreren „Oscars“ ausgezeichnete Verfilmung des gleichnamigen Romans von Ken Kesey (1962): Randle Patrick McMurphy täuscht eine psychische Erkrankung vor, um dem Gefängnis zu entgehen.

Als personifizierte Provokation bringt er den bis dahin reibungslosen Ablauf in der Klinik komplett durcheinander, und natürlich verkörpert er als Nonkonformist, der tradierte Regeln in frage stellt, die Aufbruchstimmung jener Jahre. Zur Strafe wird ihm mittels einer Gehirnoperation der Stecker gezogen.

Der Mutterkomplex des Serienkillers

Ausgerechnet der wohl bekannteste Psychothriller überhaupt, „Psycho“ (1960), ist hingegen zumindest aus fachlicher Sicht kein Lehrstück, sondern verstärkt das Klischee vom gefährlichen Geisteskranken. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Bloch (1959), gilt als Alfred Hitchcocks Meisterwerk und war seine erfolgreichste Regiearbeit. Der von Anthony Perkins verkörperte Mörder wurde zum Prototyp eines kompletten Subgenres des Horrorfilms: Fortan wurden die Untaten fiktiver Serienkiller bevorzugt mit ihrem Mutterkomplex erklärt.