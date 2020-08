von Welf Grombacher

Eine dicke Fäkalienwurst schwimmt im Whirlpool. An dem Tag, an dem Donald Trump Präsident wird, entdeckt Ellie die riesengroße Sauerei und holt entgeistert ihren Ehemann David. Die Gäste der Wahlparty sind gerade gegangen. Den ganzen Abend hat es beim Grillen schon irgendwie seltsam gerochen…

Nicht der letzte Kothaufen

Es wird nicht der letzte Kothaufen sein, den David in den kommenden Tagen aus dem Pool fischen muss. War es ein Doktorand, der noch „ein Hühnchen zu rupfen“ hatte mit einem der beiden Dozenten, die mittlerweile ihren wohlverdienten Ruhestand genießen? Oder hat das Hillary-Wahlkampfschild im Vorgarten etwas damit zu tun? Ist vielleicht sogar der Nachbar der Übeltäter, der sich als überzeugter Trump-Wähler geoutet hat?

Politik Warum Dolmetscher an US-Präsident Donald Trump verzweifeln Das könnte Sie auch interessieren

Schon die Ausgangssituation in Richard Russos neuem Buch „Sh*itshow“ ist mehr als vielversprechend. Seit Donald Trump Präsident ist, hat sich das Leben des 1949 in Johnstown/ New York geborenen Amerikaners geändert. „Ich muss als Schriftsteller plötzlich politische Fragen beantworten, das war bisher noch nie der Fall. Man fragt mich immer: Was zum Teufel ist los in Amerika? Wie konnte das geschehen?“

So lebensecht wie kein zweiter zeichnete Richard Russo in Romanen wie „Nobody‘s Fool“ (1993) oder „Everybody Fool“ (2016) ein Panorama des Niedergangs. Die Charaktere sind meist weiße Männer, über die Amerika einfach hinweggegangen ist. An sich typische Trump-Wähler. Trotzdem verliert Russo nie seinen Humor. Oder gerade deshalb nicht?

Milieu der Mittelschicht

In der neuen Erzählung, die in diesen Tagen erscheint, kehrt er allerdings ins Milieu der amerikanischen Mittelschicht zurück, die er in „Diese alte Sehnsucht“ (2010) schon so wunderbar beschrieben hat. Das Dozentenpaar im Buch droht an sich und den Umständen zu scheitern. Ellie meidet nicht nur den Whirlpool, sondern bald das ganze Haus, will unbedingt umziehen und nimmt David übel, dass der das Geschehen bagatellisiert. Sie zieht aus.

Istanbul Plötzlich sorgen sich alle ums Christentum: Warum die Aufregung um die als Moschee wiedereröffnete Hagia Sophia verlogen ist Das könnte Sie auch interessieren

Er dagegen sitzt allein in seinem Haus in Arizona und fühlt sich für etwas verantwortlich gemacht, wofür er doch eigentlich gar nichts kann. Die Kontakte zu Freunden werden auch rarer als einer offenbart, dass er Trump gewählt habe. Und überhaupt wird das Klima im Land zunehmend roher. Als während ihrer Abwesenheit auch noch jemand die Klimaanlage mit Fäkalien beschmiert und das ganze Haus voll Fliegen ist, droht die Situation zu eskalieren. Werden Ellie und David sich wieder zusammenraufen?

Herrliche Persiflage

Es ist herrlich, wie Richard Russo die Atmosphäre während der Amtszeit von Donald Trump persifliert. Obwohl das, was in den USA gerade passiert, eigentlich nicht lustig ist, kommt man aus dem Schmunzeln nicht mehr raus. Selbst die Frömmsten fallen in Anbetracht der Ereignisse vom Glauben ab.

Alles geht den Bach runter. „Und dieser Typ trägt auch nicht dazu bei, dass es besser wird“, sagt Davids Kumpel Clay als Trump nach den rechtsradikalen Ausschreitungen in Charlottesville im Fernsehen zu sehen ist. Darauf David: „Das kannst du laut sagen. Wobei ich nicht glaube, dass er derjenige ist, der in unseren Whirlpool geschissen hat.“

Tourismus Hier feiert das Coronavirus mit: Der Tiroler Fotokünstler Lois Hechenblaikner zeigt die feuchten Abgründe von Ischgl Das könnte Sie auch interessieren

Richard Russos Menschenkenntnis, seine genaue Beobachtungsgabe und sein psychologisches Einfühlvermögen nehmen einen von der ersten Zeile an gefangen. So böse er mitunter erscheinen mag, tief im Inneren liebt dieser Schriftsteller die Menschen.

Seine Geschichten sind, wie er selbst einmal sagte, eine „Einübung in Empathie“. Seine Bücher lassen sich in einem Atemzug mit denen von Richard Yates und John Updike nennen. Er ist einer der großen amerikanischen Realisten und wird, obwohl es ein wenig gedauert hat, endlich auch in Deutschland zunehmend populärer. Seine neue Erzählung wird daran nichts ändern. Sie trifft voll den Zeitgeist. Richard Russo kann selbst über Sch … schreiben und macht daraus Gold.

Richard Russo: Sh*tshow. DuMont 2020; 80 Seiten, 10 Euro