Sind wir überhaupt richtig? Findet hier das Konzert statt? Noch etwas verunsichert betreten wir den Raum in St. Johann, eine stillgelegte alte Stiftskirche in der Altstadt von Konstanz. Das Sakrale hat Platz gemacht für etwas, das sich auf den ersten Blick nicht so recht zu erkennen gibt.

Paletten, Vorhänge als Raumteiler, Tische, Regalwürfel, Glaswände und ein paar Grünpflanzen. Der Charme eines schicken Provisoriums. Es könnte ein Verkaufsraum sein. In jedem Fall ein mehr als ungewöhnlicher Ort für Konzerte.

Oben zieht sich eine Galerie rund um die Wände. Unten ist eine Art Zuschauertribüne aufgebaut, auf der wir nun Platz nehmen. Klar, dass hier, an diesem Kreativort, der sich dem Fertigen und damit jeder apodiktischen Ästhetik so hingebungsvoll verweigert, auch musikalisch das Experiment seinen Platz hat.

Die Musikerin und Klangkünstlerin Maayan Tsadka auf der Kulturbühne Geistreich in Konstanz. | Bild: Elisabeth Schwind

An diesem Abend ist es die Klangkünstlerin Maayan Tsadka aus Tel Aviv, die auf einem Tischchen allerlei Materialien ausbreitet: Blätter, Zweige, Muscheln, Knochen. Sie dienen ihr als Membrane, die sie mithilfe von Stimmgabeln in Schwingung versetzt und elektronisch verstärkt. „Sonic Botany“ nennt die Künstlerin diese Klangreise durch die Welt der Botanik. Es ist auch eine Forschungsreise in die physikalische Welt der Akustik.

Ort für temporäre Arbeitsplätze

Wer aber kommt darauf, jemand wie Maayan Tsadka nach Konstanz einzuladen? Die Frage führt zurück zum Konzept des Kreativorts St. Johann. An einem kühlen Januartag treffen wir dort Isabella Sharvadze und Jonathan Chazan.

Die durch Glaswände, Vorhänge oder Mobiliar getrennten Bereiche entpuppen sich nun als Arbeitsplätze, teils mit Laptops und Bildschirmen ausgestattet. Zum Gespräch nehmen wir in einer Ecke Platz auf Bänken, deren hochgezogene Rücklehnen uns zumindest optisch vom nächsten Arbeitsplatz trennen.

Isabella Sharvadze und Jonathan Chazan in St. Johann. | Bild: Elisabeth Schwind

St. Johann ist nämlich keineswegs ein Verkaufsraum, sondern ein Coworking Space – ein Ort für temporäre Arbeitsplätze. Wer sich also beim Kindergeschrei zu Hause nicht konzentrieren kann oder auf einer Reise nach einem Arbeitsplatz sucht, findet hier Anschluss für seinen Laptop und kann sich tage- oder wochenweise eine Bürofläche mieten. Schnelles Internet inklusive – und möglicherweise auch nette temporäre Kollegen.

Platz für Kunst aus der Bodenseeregion

Am Wochenende aber machen die Coworker Platz für die Kultur, genauer für die „Kulturbühne Geistreich“, die vor etwa einem Jahr eröffnet wurde, von Isabella Sharvadze geleitet wird und die sich der Förderung junger Künstler und Künstlerinnen der Bodenseeregion verschrieben hat, Ausstellungen und Konzerte veranstaltet und hier die zeitgenössische Musik im Blick hat.

Hier kommt nun Jonathan Chazan ins Spiel. Der Saxophonist mit dem Faible für Klangwelten abseits des Mainstreams kuratiert auf der Kulturbühne geistreich eine Konzertreihe, die diese Offenheit für neue Klänge bereits im Namen trägt: „Out of the Ordinary“, zu deutsch „außergewöhnlich“.

Musiker, Kurator und Pädagoge: Jonathan Chazan | Bild: Isabella Sharvadze

Außergewöhnlich ist auch der Werdegang von Jonathan Chazan. Geboren wurde er 1983 in Buenos Aires. Als er sechs Jahre alt war, zog die Familie nach Israel, wo Jonathan im Kibbuz Degania am See Genezareth eine unbeschwerte Kindheit verbrachte. Den Weg zur Musik musste er sich allerdings erkämpfen: Sein Wunsch, Klavier zu lernen wurde vom Kulturbeauftragten im Kibbuz zunächst als zu anspruchsvoll für Kinder abgelehnt.

Erst nachdem er immer wieder nachhakte, war klar, dass die Musik dem Jungen ein ernsthaftes Anliegen war. Er lernte zunächst Orgel, dann Klavier, später kam das Saxophon hinzu. Er beschäftigte sich mit Klassik, mit Alter Musik und mit Jazz.

Ausgerechnet während des ungeliebten Militärdienstes, den Chazan in Tel Aviv absolvierte, kam er über den Saxophonlehrer Gan Lev mit zeitgenössischer Musik in Berührung, die seither einen zentralen Bestandteil seines Lebens bildet. Dass er auch Musik studierte, und zwar in Tel Aviv und in Lausanne, versteht sich da fast von selbst.

Von Israel nach Konstanz

Inzwischen ist Chazan als Interpret, Improvisator, Kurator und Pädagoge fest verwurzelt in der Szene für experimentelle Musik, hat als Solist und mit den wesentlichen Ensembles und Orchestern in Israel zusammengearbeitet. Trotz allem fehlte ihm auf Dauer in Israel der Raum für seine künstlerische Entfaltung.

Das Kulturleben dort sei zwar ähnlich strukturiert wie in Deutschland, gleichzeitig aber auch restriktiver, insbesondere für freischaffende Künstler. Für angestoßene Projekte flössen Gelder häufig erst am Ende des Zeitraums – für Künstler, die davon leben, eine unbefriedigende Situation. „Natürlich muss man auch hier seine Projekte klar umreißen“, sagt Chazan über seine Erfahrungen in Deutschland, „und doch wird einem mehr Vertrauen und guter Wille entgegengebracht.“

Nun hat er also „Out of the Ordinary“ in Konstanz auf den Weg gebracht. International renommierte Musiker und Musikerinnen aus aller Welt bekommen hier eine Bühne. Dabei geht es aber nicht nur um den einen Auftritt in Konstanz.

Die Musiker sollen über Meisterkurse oder andere Projekte auch in die Region hineinwirken. So wie Maayan Tsadka, die nach ihrem Auftritt in Konstanz noch einen Workshop an einer Stockacher Schule gab. Das Netzwerken ist also ein Bestandteil der Reihe – wie auch das Publikum stets dazu eingeladen ist, mit den Künstlern zwanglos ins Gespräch zu kommen.

Prägung durch den Kibbuz

Normalerweise würde man ein Projekt wie „Out of the Ordinary“ eher in einer Metropole wie Berlin erwarten als in Konstanz. Genau dorthin zieht es Jonathan Chazan allerdings nicht. Vielleicht liegt das auch an seiner Prägung durch den Kibbuz, wo jeder jeden kennt und wo das Leben stark auf die Gemeinschaft ausgerichtet ist.

Das funktioniert in einer kleineren Stadt eben besser – zumal, wenn sie einen Ort bietet, der die Idee des Austauschs in einer Gemeinschaft zum Prinzip erhebt, wie der Coworking Space in St. Johann.

Seit Dezember 2020 ist Jonathan Chazan in Konstanz. Den Ausschlag für den Umzug des jungen Familienvaters gab seine Frau, eine Zoologin, die am Max-Planck-Institut eine Stelle angeboten bekam. Es gefällt ihm hier – die Nähe zu den Bergen, der Schweiz, zu Italien.

Was die Kunst betrifft, so liebt er die Herausforderung, mit dem klarzukommen, was er vorfindet. „Das ist auch etwas, das ich im Kibbuz gelernt habe.“ Auch deswegen sehnt er sich nicht nach einer Metropole wie Berlin. Es wäre ihm zu einfach: Der „easy way“, sagt Chazan, ist immer der, der bereits vorgezeichnet ist. Er hingegen liebt es, neue Wege zu finden und zu erfinden. So wie in der Musik. „Out of the Ordinary“ eben.

Die Veranstaltungen „Out of the Ordinary“ ist eine von mehreren Veranstaltungsreihen auf der „Kulturbühne geistreich“ im Coworking Space St. Johann, Brückengasse 1b, in der Konstanzer Niederburg. Kommende Konzerte der Reihe: 19. Februar: Francesco D‘Urso: Posaune. 9. April: Ángel Faraldo, Klang- und Elektronikkünstler mit „Mesa y Objetos“ (Tisch und Objekte) 11. Juni: mdi ensemble, Streichtrio, mit Werken von Lachenmann, Saariaho, Sciarrino u.a. 16. Juli: Michaela Marchiana, Violine, mit Werken von Prokoviev, Donatoni und Rafie. (esd) Tickets und Informationen:

http://www.geistreich-kultur.de