Das zerstörte Heiligtum

Bereits in der Antike wurden Juden drangsaliert, da sie sich weigerten, von ihrem Glauben zu lassen. Einschneidend war die Besetzung von Judäa und Jerusalem durch überlegene römische Truppen 70 nach Christus. Die Soldaten plünderten reichlich und sie zerstörten das zentrale Heiligtum der Juden – den Tempel in Jerusalem. Seitdem steht das religiös-nationale Zentrum als Ruine da. Bis heute beten Juden an der wuchtigen Restmauer.

Die riesigen Steine geben eine Vorstellung davor, wie groß der kultische Ort war, der auf König Salomo zurückgeht.

Am Feldzug gegen die unruhige Provinz Judäa war auch der adlige Offizier Titus beteiligt, der später den Kaiserthron in Rom besteigen sollte. Er verewigte die Plünderung von Stadt und Tempel am Titusbogen in Rom. Darauf sieht man bis heute einen Siebenarmigen Leuchter, den Soldaten auf einem Wagen wegführen. Das Steinrelief gilt als ein ikonisches Bild für die Entwurzelung der Juden – dem Beginn der langen Diaspora.

Der Kreuzzug vor der Haustür

Papst Urban II. rief 1095 das Abendland zum Kreuzzug nach Jerusalem auf. | Bild: Diener

Im Jahr 1095 rief Papst Urban II. das Abendland zum Kreuzzug nach Jerusalem auf. Man solle „die Feinde des Christentums“ aus dem Heiligen Land vertreiben, forderte er unter großem Beifall. Jerusalem war damals in der Hand der Muslime, gegen sie waren die Kreuzzüge gerichtet. Im Deutschen Reich wurde der Appell des Papstes teilweise anders aufgefasst – Wanderprediger und selbsternannte Propheten sammelten Unzufriedene um sich und drangen in Viertel von Städten ein, in denen Juden wohnten. Dort quälten und ermordeten sie arglose Bewohner.

Hart betroffen waren Städte mit stattlichen jüdischen Gemeinden wie Speyer, Mainz und Worms. Das Argument dieser Volkskreuzzüge: Man müsse mit der Mission im eigenen Land beginnen und bei der Taufe der Juden anfangen. Doch die weigerten sich standhaft. Die Kreuzzüge markieren den Beginn eines christlich geprägten Antijudaismus, der sich eine eigene Ideologie zurechtlegte: Die Juden waren seitdem als „Gottesmörder“ abgestempelt.

Martin Luther ist enttäuscht

Mit seinem antijüdischen Pamphlet bereitete Martin Luther dem späteren Antisemitismus den Boden. | Bild: Archiv Gerstenberg

Die Meinung des wichtigsten deutschen Reformators prägte das Denken des protestantischen Deutschlands und wirkte bis ins – ebenfalls preußisch-protestantisch geprägte – Kaiserreich hinein.

Das Judentum, so sah es Martin Luther, war eine falsche Religion, eine verwirrte und verirrte Religion. Es bilde lediglich die Vorstufe zum Christentum. Mit Christi Geburt und dem großen Versprechen von Erlösung war die Religion des Moses überflüssig geworden, war die Meinung der Kirchenführer um Martin Luther.

Er hoffte einige Jahre, dass die Juden in den deutschen Städten bei ihm um die Taufe bitten würden, um in eine frische, an Haupt und Gliedern erneuerte Kirche einzutreten. Diese Konversion blieb aus. Der Theologe reagierte erst mit Enttäuschung, dann im Zorn. 1543 verfasste er das Pamphlet „Von den Juden und ihren Lügen“. Die Judenfeinde nach der Reformation berufen sich häufig auf Martin Luther, dessen Wort im evangelischen Deutschland ganz oben stand.

Die Emanzipation blieb auf dem Papier

Napoleon sorgte endlich für eine Gleichstellung der Juden vor dem Gesetz. Doch die Mehrheitsgesellschaft akzeptierte das nicht.

Napoleon machte es vor, die deutschen Staaten zogen nach: Juden sollten vom Gesetz her gleichgestellt werden, sie sollten in die Gesellschaft hineingezogen werden. Im Großherzogtum Baden wurde im Jahr 1809 schon früh ein entsprechendes Edikt erlassen, in Preußen 1812. Sie durften sich nun gleich kleiden, durften siedeln, wo immer sie wollten. Und sie sollten in der Armee dienen können. Um die Emanzipation zu fördern, ließen sich viele wohlhabende Juden taufen, um auch in der Religion gleichzuziehen.

Sie waren nun Christen. Doch was sich auf dem Papier gut und flüssig las, erschwerte die wirkliche Lage der Juden, anstatt sie zu verbessern. Denn die Mehrheitsgesellschaft akzeptierte die Konversion und Emanzipation meist nicht. Der erhoffte Aufbruch in eine freiheitliche Gesellschaft wurde zum Bumerang. Die Gleichstellung verfehlte ihr Ziel – sie wurde als Konkurrenz im Ringen um das Überleben oder den sozialen Status empfunden.

Fälschung mit langer Wirkung

Die „Protokolle der Weisen von Zion“ befeuerten antisemitische Verschwörungstheorien, die bis heute wirksam sind. | Bild: Steller, Jessica

An den „Protokollen der Weisen von Zion“ ist alles falsch. Es gibt keine Weisen von Zion, folglich keine Protokolle, es gibt keine Verschwörung eines geheimnisvollen Gremiums gegen die Christen und ihr Vermögen.

Dennoch entwickelten die Protokolle, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden, eine ungeheure Wirkung. Das Gerücht einer angestrebten jüdischen Weltherrschaft wurde durch diese Schrift in die Welt gesetzt. Der Urheber ist bis heute nicht bekannt, vieles spricht für den russischen Geheimdienst, der mit dieser Verschwörungstheorie gegen die Juden hetzen wollte. Die Protokolle sind nicht nur eine folgenschwere Fake New – sie stellen eine überschaubare Minderheit als Feind der freien Zivilisation hin. Das Gerücht jüdischen Machtstrebens hält sich bis in die Gegenwart: In den Coronajahren wurde es von einschlägigen Kreisen erneut aufgewärmt und „modernisiert“. So schoss die ungarische Regierung vor diesem Hintergrund gegen George Soros – einen US-Milliardär mit jüdischen Wurzeln.

Hitlers Lehrmeister

Karl Lueger (1844-1910), Wiener Oberbürgermeister, dürfte mit seinen antisemitischen Tiraden wesentlich Adolf Hitler beeinflusst haben. | Bild: imago stock&people

Zwei Mal legte der österreichische Kaiser Franz Joseph I. sein Veto ein, um Karl Lueger als neuen Bürgermeister von Wien zu verhindern. Was ihm nicht gelang. Der Grund für diesen ungewöhnlichen Schritt lag im „Radau-Antisemitismus“ des Politikers Lueger. Der Kommunalpolitiker und Bürgermeister (1894 bis 1810) kam aus dem Lager der Christsozialen, seine Leistungen für die Hauptstadt Wien sind unbestritten.

Gleichzeitig entwickelte er einen rassistisch grundierten Antisemitismus, der das Judenbild der NSDAP vorwegnimmt. Mit seiner Kampagne scharte Lueger vor allem die Wiener Kleinbürger um sich. Sie waren seine Wähler, und sie sahen ihre Arbeit und ihr Einkommen von der Industrialisierung bedroht. Einer seiner aufmerksamsten Zuhörer war der junge Adolf Hitler, damals ein völlig Unbekannter, der sich durch Gelegenheitsarbeiten über Wasser hielt. Hitler sog Luegers Tiraden gierig ein, in „Mein Kampf“ finden sie sich wieder. Die Hassreden fielen auf fruchtbaren Boden – mit furchtbaren Folgen.

Radikale Kehrtwende

Auf den österreichisch-ungarischen Schriftsteller und Journalisten Theodor Herzl (1860-1904) geht die Idee eines unabhängigen Judenstaates zurück. | Bild: -

Noch ein Zeitgenosse verfolgte die verbalen Ausfälle Luegers sehr genau – Theodor Herzl (1860-1904). Der aus einer Budapester jüdischen Familie stammende Journalist setzte eine Zäsur mit einer radikal klingenden Behauptung: Die Juden in Europa würden niemals angenommen werden und hier nie in Sicherheit leben können. Sie müssten ihren eigenen Staat gründen, wenn sie schon in Deutschland, Österreich oder Frankreich niemals akzeptiert würden, so Herzl.

Ein eigenes jüdisches Territorium sei zu gründen, und das könne nur in Palästina als dem Ursprung seines Volkes liegen. Dieses Programm legte Herzl in seinem prophetischen Werk „Der Judenstaat“ (1894) nieder. Damit war ein neues Schlagwort geboren: der Zionismus. Das neue Leitmotiv löste neue Kontroversen aus und es diente Antisemiten weltweit als Argument gegen die Juden, denen nun fehlender Integrationswille unterstellt wurde. Am Ende behielt Herzl dann Recht: 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Er selbst hat das „neue Zion“ nicht mehr erlebt.