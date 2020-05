Gesellschaft vor 2 Stunden

Warum die Bodenständigen bei uns abgehängt werden und die Hauptstadt-Elite die politische Agenda bestimmt

Der Brite David Goodhart hat eine provokante Analyse zur Spaltung unserer Gesellschaft geschrieben. Nun liegt sein Werk „The Road to Somewhere. Wie wir Arbeit, Familie und Gesellschaft neu denken müssen“ erstmals in deutscher Übersetzung vor. In seinem Buch geht Goodhart mit der gesellschaftlichen Elite hart ins Gericht. Seine Thesen sind auch und gerade in Corona-Zeiten aktuell.