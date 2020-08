Der britische Rockstar spricht über Kuschelpädagogik an Schulen, strategisches Denken in der Politik, Idioten an der Macht – und natürlich über „Whoosh!“, das neue Album seiner Band.

Herr Gillan, In „Throw My Bones“, dem ersten Stück Ihres neuen Albums „Whoosh!“, singen Sie „I don‘t know what lies ahead“, also „Ich weiß nicht, was vor mir liegt“. Sie selbst sind 75, Deep Purple