In Kiew drücken hochrangige Gäste einander die Klinke in die Hand, nur einer will einfach nicht kommen: der deutsche Kanzler. Manche sagen, das sei ganz richtig so nach der Ausladung unseres Staatsoberhaupts durch Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. Und vielleicht entspricht es auch den Regeln der Diplomatie, wo schon ein Huster zur falschen Zeit geeignet ist, Kriege zu entfachen (leider nicht, sie wieder zu beenden).

Nur noch abwarten und Tee trinken: Wenn Besuch kommt, muss alles andere unterbleiben. | Bild: Mohssen Assanimoghaddam

Abseits der politischen Gepflogenheiten wäre ich beim Thema Besuch jedoch für weit größere Toleranz. Ja, ich muss zugeben: So einen Besuch rundheraus und in aller Offenheit abzulehnen, ist mir sympathisch. Denn machen wir uns nichts vor, nicht jeder, den man im Laufe seines Lebens so willkommen heißt, ist es auch.

Die Wahrheit ist, dass nirgends so viel gelogen wird wie vor Wahlen, auf Beerdigungen und eben bei Besuchen. Wenn Tante Erna aus Wuppertal am Telefon von ihrer anstehenden Urlaubsreise erzählt, die – Überraschung! – durchs Südbadische führt und dir entfährt vor Schreck ein „Wie schön!“: Dann würde man anschließend gerne auch mal Selenskyi spielen. Geht aber nicht, denn gesagt ist gesagt, und Einladungen zurücknehmen ist verboten.

Zu jeder unbedachten Äußerung eine passende Ausrede finden, das kann nur Stefan Effenberg. Unvergessen, wie der Kicker einen Richter davon überzeugte, er habe bei der Polizeikontrolle statt „So‘n Arschloch!“ doch nur einen „schön‘n Abend noch!“ gewünscht.

„Tante Erna ist da!“

Unsereins dagegen bringt sich mit „Wie schön!“ um sein freies Wochenende. Denn wenn so eine Tante Erna aus Wuppertal ihre Heimsuchung – Verzeihung: ihren „Besuch“ – ankündigt, dann versteht sich von selbst, dass alles Nützliche und Sinnliche zu unterbleiben hat. Und zwar vom Moment ihres Erscheinens auf der Türschwelle bis zum Abwinken am Gartenzaun. „Du wirst doch jetzt wohl nicht im Garten arbeiten? Tante Erna ist da!“, heißt es dann. „Jetzt sitzt du da und liest! Was soll unser Besuch davon halten?“

Die Zeit am Kaffeetisch totschlagen statt sie für vernünftige Dinge zu nutzen, darin liegen Sinn und Zweck des Besuchs klassischen Zuschnitts. Eine Tante Erna, die Rasen mäht, wäre schließlich gar kein Besuch mehr, sondern billige Arbeitskraft.

Vorsicht ist deshalb auch bei der obligatorischen „Unterhaltung“ geboten: Diese muss sich zwingend um Kuchenrezepte, Gartentipps (nur Tipps, nicht gleich loslegen!) und Sommermode drehen! Wer den Ehrgeiz mitbringt, Hegels Phänomenologie des Geistes im Lichte aktueller Konflikte zu diskutieren, macht sich unmöglich. Tante Erna ist da, um sich zu entspannen.

Meinung Eine Frau und ihr Bauch: „Nein, ich bin nicht schwanger, ich bin einfach dick!“ von Eva Marie Stegmann Das könnte Sie auch interessieren

Es hat schon seinen guten Grund, weshalb die Literatur einen Besuch meist als schlechtes Omen deutet. Man denke nur an Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ oder Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“. Schön auch der Besuch des Paris bei Menelaos in der griechischen Mythologie. Als er auf der Heimfahrt dessen schöne Ehefrau mitgehen lässt, verspüren die Griechen das dringende Bedürfnis, sich umgehend zum Gegenbesuch in Troja anzumelden. Finden die dort auch nicht so toll.

Nur zu Stefan Effenberg kommt allein, wer wirklich kommen soll. Im Zweifel behauptet er einfach, „wie schön!“ sei nur „stöhn!“ gewesen.