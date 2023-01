von Welf Grombacher

Es ist schon ein bisschen absurd: Generationen von Müttern und Vätern lesen ihrem Kind die Geschichte von „Alice im Wunderland“ vor. Und keiner stört sich daran, dass der Mann, der das Buch geschrieben hat, heute wahrscheinlich eine Klage wegen Kinderpornografie am Hals hätte. Erfand der Brite Lewis Carroll seine fantastischen Abenteuer doch vor allem, um sie kleinen Mädchen vorzulesen, ihnen nahe zu sein und sie mitunter sogar nackt zu fotografieren.

Wenn sich der Todestag des Schriftstellers am 14. Januar 2023 zum 125. Mal jährt, wird dieser dunkle Fleck im Leben des Autors sicher nicht, wie in so manch früherem Jahrzehnt, ausgespart bleiben.

Es lohnt sich, einen Blick auf das tragische Leben dieses Mannes zu werfen, der seine Bücher unter dem Pseudonym Lewis Carroll publizierte und in ihnen das lebte, was er im realen Leben als Diakon und Dozent der Mathematik in Oxford nicht konnte.

Ein Klassiker Kaum ein Märchen der Neuzeit hat in der Kunst so viele Bezüge erfahren wie „Alice im Wunderland“. Spuren finden sich in Filmen wie „Matrix“ und „Fahrenheit 451“, aber auch in Pop-Songs, etwa bei Gwen Stefani oder Tom Petty. John Lennon erklärte einmal, seine Beatles-Kompositionen „I Am The Walrus“ und „Lucy In The Sky With Diamonds“ seien von „Alice im Wunderland“ inspiriert worden.

Sein eigentlicher Name war Charles Lutwidge Dodgson und er kam am 27. Januar 1832 in Daresbury in der Grafschaft Cheshire zur Welt. Schon der Vater war Pfarrer und bekam Probleme mit der Kirchenleitung, weil er sich als Schriftsteller versucht hatte. Ein bisschen von ihm muss Charles wohl geerbt haben, der als drittes Kind der erste Sohn im Haus war.

Fünf Mädchen und drei Brüder sollten in den kommenden Jahren folgen, sodass der Junge nicht nur oft auf sich allein gestellt war, sondern früh die Rolle des Stammhalters einnehmen und auf seine Geschwister aufpassen musste. Er war so nie wirklich Kind, versuchte zeitlebens in seinen Regressions-Sehnsüchten die Zeit anzuhalten und nachzuholen, was ihm selbst verwehrt geblieben war.

Lewis Carrolls Kinderbuch-Klassiker „Alice im Wunderland“ wurde auch als Disney-Zeichentrickfilm erfolgreich. | Bild: Disney

Vergeblich sucht der Junge, der mit sieben Schwestern aufwächst, nach einer männlichen Identität. Der stets abwesende Vater kann ihm kein Vorbild sein. Der Heranwachsende verdrängt seine Sexualität. Die prüde Stimmung im viktorianischen England trägt zur Lösung des Problems nicht gerade bei.

Spät erst lernt Charles sprechen, stottert selbst noch als Erwachsener, nur unter Kindern kann er flüssig reden. Als er elf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Croft in Yorkshire, wo der Vater die Pfarrei übernimmt. In diesem Alter schon erfindet der Junge Geschichten, die er den Geschwistern erzählt. Sogar ein Familien-Magazin mit Texten und Bildern fertigt er an.

Mark Twain beschrieb ihn als still und schüchtern

Der Vater will, dass er Priester wird. Also geht Charles 1850 nach Oxford, studiert Theologie, Mathematik und klassische Literatur. Seines Stotterns wegen, das ihm das Predigen von der Kanzel erschwert, entscheidet er sich für eine Laufbahn als Diakon. Zumal er so weiter ins Theater gehen kann, was er als Priester nicht gedurft hätte. Dann aber entscheidet er sich um und wird Tutor am Christ Church College, an dem er selbst studiert hat. Bis zu seinem Tod wird er die Stellung behalten.

Sein Unterricht soll, wie Schüler berichten, „stinklangweilig“ gewesen sein. Er trägt immer Handschuhe, führt ein eintöniges Dasein als Dozent, verlässt nur einmal im Leben Oxford für eine Reise nach Russland. Mark Twain, der ihn besucht hat, beschrieb ihn als den „stillsten und schüchternsten“ Menschen, den er je gesehen habe. „Er war nur interessant anzusehen.“

In seinen Tagebüchern spielt das Berufsleben kaum eine Rolle. Dafür thematisiert er ausführlich seine zweite Existenz als Fotograf und führt über Begegnungen mit jungen Mädchen akribisch Buch. Auch über die mit den drei Töchtern seines Dekans Henry George Liddell. Am ersten Freitag im Juli 1862 rudert Charles mit seinem Freund Duckworth und den drei Mädchen Alice, Lorina und Edith auf dem Oberlauf der Themse. Sie wollen ein Picknick machen.

Weil den Kindern langweilig wird, erfindet Charles die Geschichte der kleinen „Alice im Wunderland“, die in einen Hasenbau fällt und dort seltsamen Gestalten begegnet. Einem weißen Kaninchen, einer Grinsekatze und dem verrückten Hutmacher. Sie schrumpft und wächst und wächst und schrumpft und muss jede Menge Abenteuer überstehen. Weil den drei Mädchen die Geschichte so gefällt, verspricht Charles ihnen, sie aufzuschreiben. Das dauert.

Eine Seite aus dem ersten Manuskript von „Alice im Wunderland“, das zwischen 1862 und 1864 entstand. | Bild: British Library/dpa

Vor allem die Illustrationen ziehen sich hin. Erst 1865 ist es so weit. „Ein Weihnachtsgeschenk für ein liebes Kind in Erinnerung an einen Sommertag“, schreibt Charles in das Exemplar, das er Alice schenkt. Über Jahre hält er Kontakt zu ihr. In einem Brief an die erwachsene Alice schreibt er später: „Ich habe eine Menge Freundinnen seit damals gehabt, aber das war ganz etwas anderes.“

Immer wieder hat sich der erwachsene Dozent mit dem Kind getroffen. Obwohl Mutter Liddell ihm zeitweise verbietet, die Töchter zu sehen. Warum, ist bis heute ungeklärt. Die entsprechenden Seiten im Tagebuch sind herausgerissen.

„Unschuldige“ Fotos im „Eva-Kostüm“

Immer wieder sucht Charles den Kontakt zu kleinen Mädchen. Er geht auf Spielplätze oder an den Strand und spricht sie an. Erzählt ihnen Geschichten oder gibt ihnen Rätsel auf. Zu Hause hat er Spielsachen und Spieluhren, um sie zu ködern. Als Feen verkleidet oder gleich im „Eva-Kostüm“, über das er mit den Müttern ausführlich verhandelt, fotografiert er sie dann in „natürlicher Unschuld“, wie er zu sagen pflegt.

Der Betrachter „müsse nach der Sünde suchen“, schreibt er den Müttern, die ihm die Mädchen reihenweise ins Atelier bringen. Wenn er Kinder in Pose rückt, an ihren Kleidern nestelt, müssen die Mütter draußen bleiben. Er „leiht“ sie sich aus, wie er schreibt. Das Alter der meistens Fünf- oder Sechsjährigen dient ihm als Schutz gegen die verdrängte Sexualität.

„In gewisser Weise sammelte er kleine Mädchen so begierig wie andere Leute Antiquitäten oder Erstausgaben sammeln“, schrieb seine Biografin Anne Clark. Allein im Jahr 1863 listet sein alphabetisch sortiertes Verzeichnis 102 Namen auf. Seine Leidenschaft überwuchert zeitweise sein Berufsleben. Immer häufiger kommt es zu Konflikten mit Müttern. Viele der Nacktaufnahmen sind heute verschwunden. Einige aber tauchten wieder auf und lassen an der Aufrichtigkeit des Autors zweifeln.

Ob es ihm wirklich nur um die Unschuld der Jugend ging? Wollte er die Zeit anhalten und die Kindheit verlängern, indem er sie auf Zelluloid bannte? Die Literaturwissenschaftler streiten seit Jahrzehnten darüber. 1880 hörte Lewis Carroll mit einem Mal auf, seine „kleinen Freundinnen“ zu fotografieren. In dem Jahr, in dem die reale Alice heiratete.