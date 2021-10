von Joachim Schwitzler

Mit dem Maler Robert Weise (1870–1923) entdeckt die Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz einen weitgehend vergessenen Künstler neu und rückt ihn mit einer sehr eindrucksvollen Einzelausstellung erstmals wieder seit langer Zeit in das Licht der Kunstöffentlichkeit. Es scheint, dass damit ein beachtlicher Wurf gelungen ist.

Robert Weise wurde 1870 in Stuttgart geboren und wuchs mit drei Geschwistern in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Selbst Verleger und königlicher Hofbuchhändler, pflegte der Vater Gustav Weise mit Familie eine enge Freundschaft zu den verwandten Verlegern Carl und Julius Hoffmann sowie mit Wilhelm Spemann, Gründer des gleichnamigen Stuttgarter Verlags. Das musische und naturliebende Elternhaus prägte Robert Weise nachhaltig; sein Vater, der selbst ein begeisterter Wanderer war, nahm die Kinder oft auf seine Streifzüge mit.

Nach dem Abitur schlug Robert zunächst eine militärische Laufbahn ein, die er jedoch kurz darauf infolge einer schweren, aber vorübergehenden Erkrankung abbrach. Vor allem jedoch drang sein Wunsch, Maler zu werden, immer stärker nach außen. Anfangs stemmte sich der Vater dagegen, doch Verleger-Freund Wilhelm Spemann intervenierte und Roberts Vater stimmte schließlich einem Kunststudium seines Sohnes zu.

Porträt von Weises Frau Walburga. Sie blieb seine wichtigste Wegbegleiterin und ihm stets auf Augenhöhe. | Bild: Joachim Schwitzler

Das gemeinsame Wandern aus Kindheitstagen schlägt sich nun in Form von Studienreisen sowohl vor als auch während seines Kunststudiums an der Kunstakademie Düsseldorf und der Académie Julian in Paris nieder. Auch später noch unternimmt er immer wieder ausgedehnte Malausflüge. Während seiner Zeit in Paris (1893–1895) lernt er die damals umstrittene Malerei der Impressionisten kennen und die gleichermaßen angefeindeten Werke von Paul Cézannes. Im Louvre begegnet Weise den Bildern des spanischen Malers Diego Velásquez, die ihn stark beeindrucken. Gemeinsam mit seinem Vetter Robert Hoffmann, der ebenfalls Künstler ist, bereisen sie nach dem Studium Rom und Madrid und malen dort ausgiebig.

1896 lässt sich Weise in München nieder. Die bayerische Hauptstadt galt damals zugleich als die Kunsthauptstadt des Deutschen Reiches; neben der Pariser Académie des Beaux-Arts war die 1808 gegründete Königliche Akademie der Bildenden Künste in München die wichtigste künstlerische Ausbildungsstätte Europas. Um 1860 lebten rund 1000 Künstler in der bayerischen Metropole, um 1900 waren es bereits 3000. Der Kunstbetrieb in und um München erblühte zu einer veritablen Industrie – Geld ließ sich so für alle Beteiligten verdienen, auch für die Künstler. Dennoch war unter ihnen der Konkurrenzkampf groß. Die Zugehörigkeit zu einer Künstlervereinigung lockerte diesen Kampf für den Einzelnen etwas.

Jeder baue seine Scholle

Auch Robert Weise schließt sich 1899 einer solchen Vereinigung an, sie umfasst insgesamt 12 Maler und heißt „Die Scholle“; Weise ist ein Gründungsmitglied davon. Deren ausdrückliches Credo, nachzulesen im Ausstellungskatalog „Robert Weise. Natur und Salon“, lautete: „Die ‚Scholle‘ hat kein anderes gemeinsames bewusstes Ziel, keine andere Marschroute und Parole als die Forderung an ihre Mitglieder, dass jeder seine eigene Scholle bebaue, die freilich auf keiner Landkarte zu finden ist.“

Gleichwohl lassen sich stilistische Gemeinsamkeiten in der Gruppe feststellen: Das sind die Vorliebe für plakative Bildlösungen, Flächen, die summarisch behandelt werden, eine Vernachlässigung illusionistischer Tiefenwirkung, Verzicht auf Detailschilderungen sowie eine ausgeprägte Lokalfarbigkeit. Damit verbunden ist das inhaltliche Interesse an der Darstellung des Menschen, der im Porträt, im Einklang mit der Natur oder konzentriert auf seine tägliche Arbeit, festgehalten wird. Gleichzeitig tritt Natur nun als gleichwertiges Objekt in Beziehung zum Menschen und bleibt nicht mehr länger bloße Hintergrundstaffage.

Das Landschaftsgemälde „Erntezeit“ (1906) gelang auf Umwegen in den Besitz der Städtischen Galerie. | Bild: Joachim Schwitzler

Bereits im zweiten Ausstellungsjahr der „Scholle“ erlangt Weises Gemälde „Die Städterin“ auf der Internationalen Kunstausstellung im Münchner Glaspalast die Goldmedaille II. Klasse. Dieses Bild, das kurz darauf vom Polnischen Nationalmuseum gekauft wurde, entstand als Pendant zum Werk „Dame in Herbstlandschaft“, das Weise 1902 erstmals in Düsseldorf ausstellte und das prompt von der Nationalgalerie Berlin erworben wurde. Es ließ sich also gut an für Robert Weise in München. Eine bedeutende künstlerische Laufbahn schien sich anzubahnen, die zugleich sehenswerte Inhalte und geldlichen Erfolg versprach. Davon zeugen die nachfolgenden Jahre – bis hin zu seinem auch für die damalige Zeit frühen Lebensende 1923.

Ein ausgeprägter Familienmensch

Robert Weise war allerdings nicht nur ein „Vollblut-Künstler“. Er war zudem ein ausgeprägter Familienmensch. 1897 lernt er Walburga Feldhütter kennen, die Tochter des Malers Ferdinand Feldhütter und heiratet sie 1901 in Lindau. Gemeinsam bekommt das Paar vier Kinder und Walburga wird Weises wichtigste Partnerin und Freundin auf Augenhöhe. Bereits zu seinen Eltern hatte der Künstler ein weitgehend gutes, gar herzliches Verhältnis, insbesondere zu seiner Mutter. Seine Eindrücke und Wahrnehmungen davon reicht er liebevoll nun an seine eigene Familie weiter.

Nicht allein zu Weises Bedürfnis nach Ruhe und gehaltvollen Landschaften zeigt die Städtische Galerie in Konstanz eindrucksvolle Werke, wovon einige mit spannungsreichen Anekdoten zur Bildfindung verwoben sind. Andere Werke zeigen die besondere Bedeutung, die das Familiäre und das Private für Robert Weise hatten. Sehr gern hätte die Leiterin der Städtischen Wessenberg-Galerie, Dr. Barbara Stark, dafür auch das großformatige Werk „Die Familie des Künstlers im Garten“ (1904) von der Neuen Pinakothek München ausgeliehen – was leider nicht möglich war.

Auf München folgten das schweizerische Gottlieben am Bodensee, die Landeshauptstadt Stuttgart sowie später Weimar als weitere Lebensstationen der Familie Robert und Walburga Weise. Triebfeder dieser räumlichen Veränderungen der Familie war Robert Weises Bedürfnis nach beruflicher Erweiterung und Perspektivenwechsel.

Die glücklichsten Momente aber erlebten Robert Weise und Familie in Gottlieben. Diesem Aspekt hat die Galerie eine eigene Abteilung gewidmet. Daneben eröffnet die Ausstellung mit großformatigen Einzelporträts wie zum Beispiel von „König Wilhelm II von Württemberg“ (1912) den anderen Blick auf Robert Weises Bedeutung und Können als Salon- und Gesellschaftsmaler – neben seiner Vorliebe für Natur- und Landschaftsmotive.

Auch in der Malerei blieb Robert Weise ein Wanderer – zwischen den Zeiten mit ihrer unterschiedlichen Stildominanz. Er kam vom Realismus und war auch vom Jugendstil geprägt. Seine kurze Pariser Zeit beeinflusste ihn impressionistisch. Sein Pinselstrich ist überwiegend kurz gehalten und entschieden.

