Thomas Siffling und Thomas Gansch gehören nicht zu den 68 Prozent der Jazzmusiker, deren Jahreseinkommen laut Jazzstudie aus dem Jahr 2016 bei maximal 12 500 Euro liegt. Im Gegenteil – die beiden Trompeter sind kommerziell erfolgreich und können von ihrem Beruf gut leben. Mit dem weltweit tourenden österreichischen Bläserseptett Mnozil Brass finanziert sich Thomas Gansch (44) sein Leben und die vielen kleinen Projekte.

Kein guter Frühling

Auch Thomas Siffling wechselt Stile und Formationen. Er kombiniert den Trompetenklang mit Elektronik und versucht, den Jazz trendiger zu machen. Außerdem sitzt Siffling als Produzent und Geschäftsführer des 2018 gegründeten Mannheimer Jazzclubs „Ella & Louis“ auf der anderen Seite des Business. „Meine Tätigkeit als Kurator von Konzertreihen retten mich jetzt gerade ein bisschen. Als Musiker hätte ich auch einen guten Frühling gehabt, aber über diesen Gagenausfall denke ich lieber gar nicht nach.“

Thomas Gansch | Bild: Lukas Beck

Durch die Absage aller Konzerte trifft die Corona-Krise die fast ausschließlich als Freelancer arbeitenden Jazzmusiker besonders hart. „Unser Geschäft ist einfach ein Live-Geschäft“, sagt Gansch: „Das ist das einzige Geschäft, was noch bleibt, nachdem der CD-Verkauf seit vielen Jahren eingebrochen ist. Musik ist Kommunikation. Mit den anderen Musikern, aber auch mit dem Publikum.“

Thomas Sifflings Spendenaufruf für die Künstler, die bei ihm im Club hätten spielen sollen, wurde vom Mannheimer Finanzamt nicht genehmigt: „Als Club den Künstlern etwas Gutes zu tun, ist gar nicht so einfach.“

Dabei kann er der erzwungenen Entschleunigung durchaus etwas Positives abgewinnen, da sein Leben bisher völlig durchgetaktet gewesen sei. „Alles wird auf Null gestellt. Und man kann das Leben, das wir Europäer bisher als selbstverständlich betrachteten, wertschätzen.“

Sein Wiener Kollege stimmt zu: „Ein Teil von mir ist sehr froh, dass endlich mal die Stop-Taste gedrückt wurde. Vor dem Virus sind alle gleich – das finde ich schön. Bisher gab‘s da nur den Tod, der mir als Wiener sehr nah war. Plötzlich fliegen keine Flugzeuge mehr. Vielleicht bekommt durch diesen Stillstand auch die Kultur einen gewissen Wert im Bewusstsein der Leute.“

Dass diese Krise die Jazz-Szene besonders hart triff, bietet laut Siffling auch eine Chance zur Veränderung. „Die Jazzer müssten auch mal lernen, dass man sich eine Marke aufbauen muss, damit sie bessere Gagen bekommen und dann auch Rücklagen haben. Wir sollten uns endlich eine Lobby aufbauen, die jetzt in dieser Situation auf die prekären wirtschaftlichen Verhältnisse vieler Jazzmusiker aufmerksam macht.“

„Preise für Avantgarde-Mist“

Auch in der Ausbildung sollten sich die Musikhochschule mehr Gedanken machen über Aspekte wie Vermarktung, Performance und den Umgang mit dem Publikum. „Puristen haben in der Jazzszene viel Negatives bewirkt“, ergänzt Thomas Gansch. „Da verteilen Kritiker Preise für irgendeinen Avantgarde-Mist, während sie alles runterschreiben, was Freude beim Zuhören macht.“ Mehr Entertainment, eine stärkere Lobby, bessere Vermarktung – das wären Verbesserungsansätze der beiden Musiker für den Jazz nach Corona.