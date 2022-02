Welche Familie mit kleinen Kindern hat nicht schon mal das Monster unter dem Bett im dunklen Zimmer vertreiben und die Kleinen ausführlich trösten müssen? Angst vor dem Unbekannten zu nehmen, hat sich Regisseurin Cora Sachs vorgenommen, die das Bilderbuch „Monsta“ von Dita Zipfel und Matteo Dineen in der Werkstatt vom Theater Konstanz in Szene gesetzt und Kostüm und Figur erfunden hat. Es richtet sich an Kinder ab drei Jahren und ist ein echtes Desensibilisierungsstück gegen Monsterangst.

Denn Schauspielerin Pauline Werner wuselt als Monsta mit blauem Fransenhaar und Pinselbürstchen-Zopf in ihrer riesigen Plüsch-Pumphose so wenig monstermäßig über die Bühne, dass sie in der Premiere bei den anwesenden Kindergarten-Kindern gar keinen Grusel hervorrufen kann. Und das, obwohl sie von ihrem Monster-Papa erzählt, von dem das riesige Einauge stammt und dessen Nase der große blaue Vulkan in der Bühnenmitte ist, der sogar furchterregend qualmen kann (Bühne: Katherine Altaparmakov). Auch ein Lied verspricht: „Wir sind das Monsterpack, wir machen Schabernack“ (Musik: Nils-Momme Köpp).

Als Monsta eine Anzeige entdeckt, wo ein Monster zum Kinder-Erschrecken gesucht wird, übt es das Zähne-Fletschen, Schleichen und Brüllen – aber so zaghaft, dass die Kinder vor Lachen kreischen. Dabei zeigen zumindest die Füße monstermäßige Krallen und auch das Kopffüßler-Monster, in das es sich verwandelt hat, sieht ein bisschen unheimlich aus.

Im Vulkan zuhause: Das Monsta (Pauline Werner) riskiert einen Blick über den Kraterrand. | Bild: Bjørn Jansen

Doch selbst Dr. Monster, der Rat geben soll, warum die Kinder sich nicht gruseln, hat mit seinem Monstertraining keinen Erfolg. Monstas zaghafte „Buhs“ und sein Schreien, das mehr ein Fiepsen ist, zeigen keine Wirkung: Kein Mädchen weint, kein Junge hat Angst. Sicher sind die Kinder zu klein, glaubt es und hofft, dass sie in drei Minuten wachsen. Aber nichts passiert.

Monsta ist verzweifelt und schlufft traurig über die Bühne: „Lasst euch mal Grusel wachsen, was ist schon ein Mensch ohne Angst?“ Aber die Premieren-Kinder trösten lautstark: „Du kannst prima gruseln“. Schließlich geht Klein-Monsta in sich und überlegt, was es besser kann als Angst zu verbreiten: Singen, Rasenmähen, auf Bäume klettern und es verschwindet durch die blaue Plüsch-Tür. „Ich komm nicht wieder, echt nicht!“

Schauspielerin Pauline Werner spielt mit großem Körpereinsatz und das Sprechen im hohen Frequenzbereich der Kleinkinder-Sprache verlangt ihr in der 40-minütigen Solorolle einiges ab. Der Lohn sind aktive Mitmach-Kinder, die am Schluss finden: „Es war gar nicht gruselig, aber total witzig.“

