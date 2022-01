So langsam, ist zu lesen, lasse der Tourismus das tiefe Tal der Corona-Pandemie hinter sich. Wer zum Himmel schaut, sieht dort immer öfter die guten alten Kondensstreifen und träumt vom Flug in ferne Länder, wo wie vor der Krise wieder brenzlige Situationen, herzliche Eingeborene und unvergessliche Erlebnisse warten.

Ökologisch fragwürdigen Kerosinverbrauch und stundenlanges Sitzen mit Maske im Flieger kann man sich allerdings auch sparen. Abenteuer und Unvergessliches hat Deutschland in rauen Mengen zu bieten. Denn wir leben – wie man seit zwei Jahren liest und hört – in einem Entwicklungsland! Das klingt wunderbar spannend, denn damit verbinden wir Exotisches, Faszinierendes, unverfälschte Traditionen sowie die Freude an der Tatsache, dass nicht alles so gnadenlos perfekt ist, sondern man auch mal improvisieren und kreativ sein muss, um voranzukommen. Das baut auf!

Marode Straßen als Minigolfanlage? In Offenbach ist das möglich: Aktivisten machten auf diese Weise schon vor Jahren auf den Zustand ihrer kommunalen Verkehrswege aufmerksam. | Bild: Frank Rumpenhorst

Großartig also, dass man keine Palmenstrände mehr aufsuchen oder auf schmalem Pfad in steile Gebirgsketten klettern muss, um über sich hinauszuwachsen. Wer „Adventure“, wie es auf Neudeutsch heißt, in vollen Zügen genießen will, der muss nur zum Bahnhof laufen und eine kleine Reise machen wollen. So wie die Kollegin, die kürzlich von Pforzheim an den Bodensee fahren wollte und mit gratis Nervenkitzel großzügig belohnt wurde. Da sie uns per Mail jeweils mitteilte, wenn sie erneut einen Anschluss verpasst hatte, konnten wir praktisch live dabei sein. So schenkte uns diese Schwarzwald-Safari fünfeinhalb Stunden knisternde Spannung!

Unser Entwicklungsland hat noch viel mehr zu bieten als Bahn-Pannen, Funklöcher und ein Handy-Netz auf Pakistan-Niveau. Die Pandemie brachte uns ein Erlebnis, wie man es sonst nur aus dem Überlebenstraining im alten Ostblock kannte. „Es mangelt an...“ passte auf alle wichtigen Dinge des täglichen Lebens wie Klopapier, Nudeln, Mehl, Masken, Druckerpatronen, Impftermine, Impfstoff und jetzt die PCR-Tests. Wir lernten wieder, stundenlang frierend in einer Schlange zu stehen und plötzlich – mangels Nachschub – nach Hause geschickt zu werden.

Das ganze Land ein einziges Boot-Camp! Eine neue Schule des Lebens, die sich in Form von ständig überarbeiteten und dennoch unklaren nationalen, föderalen und lokalen Corona-Verordnungen härteste Prüfungen und Nervenzerreißproben ausdenkt, um die Menschen aus der Komfortzone zu holen. Das Dschungelcamp liegt nicht im australischen Outback, sondern zwischen Alpen und Nordsee.

Herausforderungen, wie sie nur ein Land der Dritten Welt bieten kann, begegnen uns auch auf den Straßen. Man kann hautnah erleben, was es heißt, wenn der Asphalt Risse bekommt und der Beton bröckelt. So sind bei uns 30.000 Autobahnbrücken sanierungsbedürftig! Manche Talbrücke aus der Römerzeit muss abgerissen und ersetzt werden, weil seit dem Spätmittelalter kein Geld mehr reingesteckt wurde.

Burgruinen, verfallende Turnhallen, windschiefe Romantik: Das haben wir vor der Haustür und müssen es uns nicht in aller Welt zusammensuchen. Und immer wieder kommen neue Attraktionen hinzu – etwa der Berliner Flughafen BER. Eine tolle Erfindung! Er ist nicht zum Wegfliegen, sondern zum Dableiben gedacht.