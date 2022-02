Letzthin bekam ich eine Werbe-Mail für den neuesten Urlaubstrend. Sie wissen schon: Corona, Lockdown, Hochrisikogebiet, Quarantäne – alle sitzen mit hängender Zunge da und warten darauf, irgendwann mal wieder wegzukommen. Der neueste Trend ist nun: Bei der Wahl des Urlaubsortes soll man sich am eigenen Sternzeichen orientieren.

Das Ganze läuft dann also etwa so: Die Stiere fahren als Erdzeichen in den Bayerischen Wald, weil es dort so ruhig und beschaulich zugeht, die Widder als Feuerzeichen nach Lanzarote, weil das ihrem Naturell entspricht, und die Wassermänner zum Tauchen auf eine griechische Insel. Super-Idee, das. Nur: Was mache ich, wenn in der Familie völlig unterschiedliche Sternzeichen vertreten sind und der Widder gerne taucht? Gehen dann alle sternzeichengerecht getrennt in den Urlaub?

Blick in den Sternenhimmel: Jetzt sollen wir uns schon beim Reisen von kosmischen Einflüssen leiten lassen. | Bild: Wolfgang Kumm/dpa

Man merkt: Keine Idee ist zu lächerlich, um damit noch Geschäfte machen zu wollen. Was kommt als Nächstes? Einkaufen nach Mondstellung (vermeiden Sie Gemüsekauf bei Neumond), Atmen nach dem Aszendenten, Frühstücks-Auswahl nach dem Lieblingsautor? Wussten Sie, dass Franz Kafka morgens nur Milch trank, während Emily Dickinson selbstgebackenes Brot verzehrte und bei Marcel Proust der Espresso in Strömen floss? Herausgefunden hat das die amerikanische Grafikerin Wendy MacNaughton, die selbst während der Arbeit Knoblauch-Croutons bevorzugt. Muss nicht gerade zum Frühstück sein, aber okay …

Rituale machen das Leben leichter

Der Mensch, so viel ist klar, bevorzugt Rituale, die ihm den Alltag ein wenig angenehmer machen. Dagegen ist auch nichts zu sagen. Und er mag es, wenn man ihm sagt, wo‘s langgeht. Das spart Energie. Absurd wird das Ganze aber, wenn das eigene Gehirn nur noch im Leerlauf dreht, man das neue Auto nach der bevorzugten Schuhfarbe aussucht oder danach, ob einem die Influencerin sympathisch ist, die dafür wirbt. Zusammenhänge, die es nicht gibt, die uns aber an irgendeiner seltsamen Stelle unserer irregeleiteten 21.-Jahrhundert-Psyche packen. Dagegen ist das Ankreuz-Psychorätsel in der Frauenzeitschrift richtig seriös.

Immer verdient jemand dran

Unser Leben wird immer mehr zu einer Dauerwerbesendung, in der wir ständig bombardiert werden mit Dingen, die wir unbedingt haben müssen oder Verhaltensweisen, die wir nachmachen oder zumindest ausprobieren müssen. Weil es alle so machen. Und weil irgendjemand irgendwie so ganz uneigennützig Geld damit verdient.

Da noch irgendwie rauszukommen, ist schwierig, wenn man nicht gerade mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, das Internet zu Hause ausstöpseln und sich als Eremit in eine der zahlreichen Höhlen der Region zurückziehen will. Ein Tick zu viel für Sie?

Man könnte ja auch, wenn der Urlaub ansteht, im Vorfeld mal ganz altmodisch miteinander reden, wo es hingehen soll. Die Familie wird sich vielleicht streiten, einer wird unzufrieden sein, dem man aber signalisieren kann, dass er oder sie das nächste Mal entscheiden darf. Man könnte, ohne vorab die Stellung der Planeten zu befragen, einfach im Supermarkt einkaufen und essen, was einem guttut oder – Schande und unschickliche Individualität – das Auto nach dem eigenen Geschmack oder Bedürfnissen kaufen. Womöglich sogar gebraucht! So ganz ohne Pendeln und Universum. Ommm.