Max-Frisch-Fragebogen vor 1 Stunde

Urban Priol über Auswanderung: „Wovor sollte ich fliehen? Menschen hat es überall!“

Der Kabarettist tritt am 23. September in der Singener Stadthalle auf. Vorab spricht er in unserem Max-Frisch-Fragebogen über Politiker, die nur mit Humor zu ertragen sind, und Training fürs Gehirn.