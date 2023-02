„Le Carneval romain“ von Hector Berlioz (1803-1869) kann als eine erfolgreiche Aufarbeitung einer Niederlage gelten. Seine Oper „Benvenuto Cellini“ war 1838 an der Pariser Oper durchgefallen und eine Wiederaufnahme nicht in Sicht. Der enttäuschte Komponist machte das Beste daraus, er füllte mit den Themen seiner abgelehnten Oper ein neues Orchesterstück und hatte damit Erfolg.

Gabriel Venzago, Chefdirigent der Südwestdeutschen Philharmonie, bot mit seinen Musikern eine gut ausgeleuchtete Version des „Carneval romain“, was im Konstanzer Konzilssaal gar nicht so leicht ist. Schön, mal die Bratschen als führende Stimme zu hören und die für Belioz typischen chromatisch gefärbten Steigerungen als Kontinuum mit langem Atem zu erleben.

Der „römische Karneval“ bietet ansonsten typisch französische Oper: pfiffige Melodien, bisweilen etwas militärisch angehaucht, hin und wieder effektvoll, selten wirklich berührend und natürlich mit der üblichen Stretta am Schluss, als Appetithappen serviert, der Lust machte auf Größeres. Und es wurde größer.

Der Wieniawski-Violinwettbewerb im polnischen Posen gehört zu den renommiertesten der Welt und fand im Oktober 2022 zum 16. Mal statt. Der mit 50.000 Euro dotierte erste Preis ging an die erst 20-jährige Hina Maeda, Musikstudentin aus Tokio. Und jetzt begann sie in Konstanz ihre Konzerttournee mit Tschaikowskys Violinkonzert, und dies auf eine berührende und gleichzeitig faszinierende Art und Weise.

Überraschende Botschaft

Schon ihre erste Solo-Passage vermittelte eine überraschende Botschaft: „Ich eröffne hier kein Repertoire-Stück, sondern zeige euch meine ganz persönliche Sicht auf Tschaikowsky.“ So war das erste Thema behutsam angefasst und mit viel Gefühl angereichert, auch Schmerz war dabei, und es klang dadurch gehaltvoller, ehrlicher und weniger profan als üblich.

Bei vielen Einspielungen des Violinkonzerts von Tschaikowsky gibt es ja einen unausgesprochenen Wettbewerb um die sportlichste Version des Konzerts mit immer neuen Höhenflügen an Spirit und Tempo mit der Folge, dass vieles auch etwas grob daherkommt. Nicht so bei Hina Maeda.

Hina Maeda „Es ist eine große Überraschung, aber ich habe viel geübt. Ich bin sehr glücklich“, soll Hina Maeda als Siegerin des Wieniawski-Violinwettbewerbs gesagt haben. Neben dem Preisgeld erhielten die drei Erstplatzierten die Möglichkeit, auf Welttournee zu gehen: Sie geben 60 Konzerte in 20 Ländern auf fünf Kontinenten. Für den Wettbewerb hatten sich 224 Bewerber aus 34 Ländern beworben. 31 wurden nach den Vorausscheidungen zum eigentlichen Wettbewerb zugelassen. Er wurde 1935 zum 100. Geburtstag des Geigers Henryk Wieniawski ins Leben gerufen und ist damit der älteste seiner Art. Einer seiner ersten Preisträger war 1952 David Oistrach. Er erhielt damals aber nur den zweiten Preis.

Der Solo-Part verlangt in den Außensätzen eine enorme Virtuosität. Der berühmte Geiger Leopold Auer, der eigentlich die Uraufführung in St. Petersburg übernehmen sollte, hielt es damals gar für unspielbar. Doch Maedas Können ist universal, nichts, keine noch so anspruchsvolle Stelle scheint ihr schwerzufallen.

Besonders faszinierend, wie sie in den schnellsten Läufen noch zwischen verschiedenen Motiven differenzieren kann und so die Motive in ihrer Charakteristik unbeschädigt bleiben. Dazu konnten die Zuhörer mit Freude beobachten, wie alle musikalischen Gesten, das Stille, Schmerzliche und auch die fast diabolische Lust am Spielrausch an der Mimik der Solistin abzulesen sind. Spontan-Applaus schon nach dem ersten Satz.

Den Mittelsatz interpretierte sie als Klagelied im Sehnsuchtsmodus mit einer atemberaubenden melodischen Spannkraft, bei der jeder Ton in einem wunderbar abgestimmten Verhältnis zum vorhergehenden und folgenden platziert wird. Tondichte, Artikulation, Bogenführung und Dynamik korrespondieren so aufs Feinste miteinander und zaubern eine Aura des Einmaligen, ebenso in der brillanten Kadenz. Hörgenuss pur – Weltklasse!

Im zweiten Konzertteil das größte Werk des Abends, Igor Strawinskys Balletsuite aus „Petruschka“, eine geniale Ergänzung zu den Werken vor der Pause. Die Handlung des 1911 komponierten Balletts spielt auf einem Jahrmarkt in Sankt Petersburg. Hauptfiguren sind drei Puppen eines Gauklers, die auf geheimnisvolle Weise zum Leben erweckt werden: Petruschka, ein hässlicher Kasperl, der wiederum in die schöne Ballerina verliebt ist, die ihm aber der böse und mächtige Mohr streitig macht, der wiederum seinen Nebenbuhler Petruschka schließlich tötet.

Die 1947 entstandene Orchestersuite ist dem Ballett nachempfunden und erzählt die gleiche Geschichte. Die Musik vermittelt zunächst vielfältige Eindrücke von einem quirligen Jahrmarkt mit schnellen Bildwechseln, wie mit verschiedenen Kameras aufgenommen. Später setzt sich das Leichte, Verspielte mit dem Groben auseinander, mit zunächst versteckter, dann auch offener Aggression.

Getanzte Bilder

Vielen Hörern fällt es natürlich nicht leicht, ohne die getanzten Bilder den Ablauf des Geschehens in Strawinskys Suite zu erkennen, aber den Wechsel der Gefühle und der Situationen schon: hier ein vertraut anmutendes Flöten-Solo, dort schroffe Dissonanzen, ein dumpfes Raunen der Kontrabässe, ein versöhnlich klingender weicher Trompetenton, dann wieder heftige Paukensignale und schrilles Wetteifern der hohen Holzbläser, insgesamt eine höchst subjektiv geprägte Klangwelt, wie sie im Expressionismus zur Regel wird. Manchmal klingt „Petruschka“ wie eine Vorahnung auf das zwei Jahre später entstandene Ballett „Sacre du printemps“, das in Paris 1913 einen Skandal auslösen sollte.

Gabriel Venzago ist seit Januar 2023 Chefdirigent der Südwestdeutschen Philharmonie. | Bild: Nikolaj Lund

Gabriel Venzago führte umsichtig und vorausschauend, setzte Akzente, behauptete sich bei heiklen Passagen, konnte sich aber auch zurücknehmen, wenn das Philharmonie-Schiff in ruhigere Gewässer einfuhr. Bisweilen ist die stürmische Strawinsky-See zu rau für eine entspannte Lotsentätigkeit, Turbulenzen führen schon mal zu kleinen Kursänderungen und mancher Windstoß bringt Überraschungen mit sich, die man erst mal wegstecken muss. Dirigent und Orchester schafften aber mit Konzentration und Können eine höchst beeindruckende Interpretation des in Konstanz noch nicht aufgeführten Werks.

Auch klanglich konnte die Philharmonie mit der großen, die Konzilsbühne fast sprengenden Besetzung durchweg überzeugen. Besonders die Blechbläser schienen sich zunehmend wohler zu fühlen und scheuten sich nicht, dem auch klanglich Ausdruck zu verleihen. Großer Beifall für Dirigent und Orchester, an dem sich auch viele Konzertgäste beteiligten, die normalerweise nach dem Schlussakkord gleich zur Garderobe eilen.