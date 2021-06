von Oswald Burger

Am Dreikönigstag 2020 erlebte der Tübinger Schriftsteller Joachim Zelter die Abschiebung seines Schwagers. Polizisten holten den Geliebten und Ehemann seiner Schwester aus seiner Wohnung und brachten ihn nach Frankfurt, wo er in sein Herkunftsland ausgeflogen wurde – das alles am Tag der Erscheinung des Herrn. Die Schwester selbst hatte an diesem Tag gerade ihren Vater besucht. Zwar eilte sie noch zum Frankfurter Flughafen, doch als sie ankam, saß ihr Mann bereits im Flieger nach Pakistan.

Als Joachim Zelter von diesem Vorgang erfuhr, ging er an die Öffentlichkeit. Schon bald war der Fall in Tübingen Gegenstand politischer Auseinandersetzungen, es kam sogar zu Demonstrationen: War diese Abschiebung wirklich gerechtfertigt?

Vor Jahren war Zelters Schwager aus seiner pakistanischen Heimat auf dem Landweg durch etliche Staaten nach Deutschland gekommen. Er hatte Arbeit und eine Frau gefunden, und trotzdem war sein Asylantrag aussichtslos. Pakistan gilt als sicheres Land. Obwohl sich seine Freundin mit allen ihr möglichen Mitteln für ihn einsetzte, vor allem auf juristischem Weg, sah sie am Ende nur eine einzige Möglichkeit, für ihn ein Bleiberecht in Deutschland zu erwirken: durch eine Heirat.

Diese Option war für sie durchaus problematisch, denn im eigenen Umfeld hatte sie eher misslungene Ehen kennengelernt. Dennoch überwand sie ihre Vorbehalte und heiratete ihren Geliebten. Und doch, auch das sollte ihn nicht retten, die Ausländerbehörden gingen offenbar von einer Scheinehe aus. Eine Verheiratung von zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft konnten sie wohl nur als Betrugsversuch werten.

Zur Kenntlichkeit zugespitzt

Das einzige, was ein Schriftsteller in einem solchen Fall tun kann, ist schreiben. Und je länger Joachim Zelter schrieb, desto mehr begriff er, was geschehen war. Er verfasste nicht ein politisches Pamphlet oder eine Dokumentation, sondern einen Roman, in dem er die Ereignisse zur Kenntlichkeit zuspitzte. Seine Schwester durfte das Werk erst lesen, als es fertig war.

Die Figur im Roman, der ihr Geliebter abhandenkommt, heißt in guter literarischer Tradition Julia. Ihr Ehemann Faisan liebt die deutsche Kultur, spricht gut Deutsch und hält Deutschland für das beste und freundlichste Land der Erde. Was den beiden widerfährt, ist eine Synthese aus gleich mehreren Fällen. Erzählt wird die Geschichte von Julias Bruder Johannes, sie handelt vom Schicksal aller entwurzelten Menschen, die ihren Platz in der Welt suchen: nicht nur des Ausländers, der nicht erwünscht ist, sondern auch der Deutschen, die einen Ausländer nicht lieben soll.

Es geht auch um uns Deutsche

Das Glück des Paares wird durch institutionalisiertes Misstrauen der Ausländerbehörden zerstört. In einer überspitzt formulierten Verhörsituation charakterisiert Joachim Zelter die „offiziöse“ Haltung der Ausländerbehörde, die nicht von Liebe als der Motivation zur Heirat zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft ausgeht, sondern die Heirat nur als Betrugsmittel zur Erschleichung eines rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland sehen kann. Es geht also nicht nur um Ausländer, sondern auch um uns Deutsche.

Deutschland wird in dieser Hinsicht, was Shakespeares Hamlet von seinem Heimatland sagt: „Danmark‘s a prison“. Wir sind alle verantwortlich dafür, dass wir uns mit unserem Reichtum einschließen, dessentwegen man uns in anderen Teilen der Welt beneidet. Dabei wird Frieden nicht dort dauerhaft herrschen, wo die Reichen sich einmauern und die Armen wegsperren, sondern nur, wo möglichst viele Liebesbeziehungen, Freundschaften und Ehen über alle Grenzen hinweg geschlossen werden.

Joachim Zelters Roman ist ein trefflicher Anlass, über solche Grundfragen des Zusammenlebens in der Welt nachzudenken. Das friedliche Auskommen innerhalb der Europäischen Union hängt auch mit grenzüberschreitenden Beziehungen zusammen. Wer Freunde, Arbeitskollegen, Ehepartner, Chefs, Krankenpfleger, Sänger und Sportler jenseits der Grenzen kennt, wird dort nicht so leicht einmarschieren.

Gäbe es derartige Beziehungen verstärkt in Regionen jenseits von Europa, so wäre das ein Schritt hin zum Weltfrieden. In einem Vorspruch seines Romans zitiert Joachim Zelter Immanuel Kant aus dessen Werk „Zum ewigen Frieden“: Niemand, so heißt es da, habe mehr Recht dazu, an einem Ort der Erde zu sein, als der andere. Solange wir Geliebte, Freunde und Kollegen abschieben, liegt der Weltfrieden in weiter Ferne.