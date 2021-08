Die aus der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ bekannte Schauspielerin Heide Keller ist tot. Keller sei am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Sie hatte im „Traumschiff“ 38 Jahre lang die Rolle der Chefhostess Beatrice gespielt.

Ein Bild aus dem Jahr 2011: Die Schauspieler Siegfried Rauch (von links nach rechts, als Kapitän Paulsen), Heide Keller (als Chefstewardess Beatrice) und Nick Wilder (als Schiffsarzt Dr. Sander) stehen auf dem Pooldeck des Kreuzfahrtschiffes MS Deutschland für die Jubiläumsfolge zum 30. Geburtstag von "Das Traumschiff". | Bild: Angelika Warmuth

„Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben“, erklärte die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel erklärte. Keine Schauspielerin habe so lange eine vergleichbare Serienrolle verkörpert wie die gebürtige Düsseldorferin.

Seit der ersten Folge des „Traumschiffs“ 1981 hatte Keller in der Serie mitgespielt. 2018 war sie in der 80. Folge des Dauerbrenners zum letzten Mal zu sehen. Nach ihrer Schauspielausbildung hatte Keller zunächst Theater gespielt, bevor sie zum Fernsehen kam. (AFP)