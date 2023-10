Konstanz vor 1 Stunde

Der Philharmonie gelingt ein Befreiungsschlag mit Beethoven

Die Südwestdeutsche Philharmonie donnert unter Gabriel Venzago die 5. Sinfonie in Konzilssaal – was in manch einem Satz besser gelingt als in anderen. Aber: Die Erleichterung über den Gemeinderatsbeschluss wird hörbar.