von Tilmann P. Gangloff

Kaum etwas ist so schwierig wie der Versuch, Kunst zu definieren. Andersrum scheint das leichter: Kunst und Kommerz schließen sich aus. Stephen King hat sich vermutlich damit abgefunden, dass er nie mit dem Nobelpreis geehrt wird, schließlich gilt er mit weit über 400 Millionen verkauften Büchern als einer der (erfolg-)reichsten Schriftsteller aller Zeiten.

Andere Auszeichnungen hat der Autor, der heute 75 Jahre alt wird, zur Genüge bekommen, aber sie tragen Namen wie „Edgar Allan Poe Award“ oder „Bram Stoker Award“, benannt nach Großmeistern der Schauerliteratur. In diesem Genre werden auch die Romane Kings verortet.

Aktuelle Bücher Stephen Kings Buch „Fairy Tale“ (Heyne-Verlag, München, 880 Seiten, 28 Euro) ist Anfang September erschienen. Anlässlich des Geburtstags hat Dietmar Dath Kings Welten auf kompakten 100 Seiten analysiert („Stephen King“, Reclam-Verlag, Stuttgart, 100 Seiten, 10 Euro). Eine originelle kulinarische Ergänzung ist das „Castle Rock Kochbuch“ von Theresa Carle-Sanders mit 80 „teuflisch guten Rezepte aus der Welt von Stephen King“ (Südwest-Verlag, München, 258 Seiten, 38 Euro).

Viele Bücher aus den Anfangsjahren („Carrie“, „Christine“) waren in der Tat der pure Horror. Schon „Shining“, sein 1977 erschienenes erstes Meisterwerk, ließ ihn jedoch weit aus der Riege dieser gern als Schund geschmähten Gattung herausragen.

Heute gilt King als wichtigster Vertreter der American Gothic Fiction. Seine Geschichten erzählen zumeist von einem Schrecken, der aus heiterem Himmel über ganz normale Menschen hereinbricht.

Er schreibt und schreibt und schreibt: Eine Auswahl von Büchern von Stephen King im Berliner Kulturkaufhaus Dussmann. | Bild: Jens Kalaene/dpa

Oft ist es das ultimative Böse, mit dem sie konfrontiert werden, allen voran in Kings 1200 Seiten dickem Opus magnum „The Stand – Das letzte Gefecht“ (1978) oder in seiner acht Bände umfassenden Fantasy-Saga „Der dunkle Turm“ (1982-2004). Ebenso regelmäßig sind die Romane Reisen in die Abgründe der Psyche.

King selbst bezeichnet seine Arbeit als Ersatz für den Besuch beim Psychoanalytiker. Das Unbewusste spielt in seinem Werk mindestens eine ebenso große Rolle wie das Übernatürliche.

Die ganze literarische Größe des amerikanischen Autors zeigt sich im ausführlichen Prolog seines jüngsten Werks „Fairy Tale“: Bevor der jugendliche Held eine märchenhafte Parallelwelt entdeckt, kümmert er sich hingebungsvoll um einen alten Mann und dessen Hund. Diese 250 Seiten sind genauso fesselnd wie seine anschließende Erforschung der Anderwelt, wie der Junge das Reich nennt.