Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist die Sängerin Simone Kermes an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Nein, ich glaube dann wäre da Leben ziemlich langweilig, die Neugier und der Sinn, warum wir hier sind, wären futsch, außerdem fühlte ich mich wie ein Computer oder eine KI, ein Cyberborg – die menschlichen Gefühle und Emotionen würden leiden.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

So viel, dass meine Familie, die Tiere und ich einigermaßen gut überleben können. Geld ist nicht wichtig im Leben. Man kommt mit sehr viel weniger aus. Leider regiert Geld die Welt, Geld macht süchtig nach Macht Ruhm und Besitz. Geld verdirbt die Menschen. Außerdem hat Geld keinen Wert. Gold und Silber hingegen schon, das gab es zu allen Zeiten, vor allem in Krisen, aber auch das ist nicht wichtig. Ich hoffe, dass eines Tages die Menschheit erkennt, was Geld bedeutet und es durch etwas Wahres ausgetauscht. Dann gäbe es keine Kriege mehr.

Was tun Sie für Geld nicht?

Meine Seele verkaufen.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Die Botschaft von Liebe, Vergebung, Hoffnung und Erlösung – die Ideale von Mitgefühl, Barmherzigkeit und Nächstenliebe.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Ich glaube, dass Verzeihen, die höchste Tugend der Menschheit ist. Deshalb halte ich daran fest und versuche zu verzeihen, auch wenn es manchmal etwas Zeit bedarf. Ich weiß ich bin nicht perfekt.

Welche Staatsmänner halten Sie für moralisch?

Die Beurteilung der Moral eines Staatsmannes hängt von den individuellen ethischen Überzeugungen, Werten und Standards ab sowie verschiedenen Faktoren einschließlich historischer Kontexte, politischer Ansichten und kultureller Hintergründe. Die Beurteilung der Moral eines Staatsmannes sollte daher auf einer umfassenden Untersuchung seiner Taten, Überzeugungen und ihres Einflusses auf die Gesellschaft beruhen. Mahatma Gandhi zum Beispiel setze sich für Gewaltlosigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit ein. Friedrich der Große, auch bekannt als Friedrich II. von Preußen, gilt als effizienter und erfolgreicher Staatsmann, er verwandelte Preußen in eine mächtige europäische Nation, führte wirtschaftliche Reformen durch, stärkte das Militär, setzte auf Aufklärung, tolerierte und befürwortete Religionen und unterstützte die Bildung und die Schönen Künste. (für mich ein wichtiger Aspekt!) Sein Ausspruch: „Jeder nach seiner Facon.“ Aber auch er hatte bestimmt schwache Momente.

Tun Ihnen die Frauen leid?

Ja, weil es keine Kavalliere der alten Schule mehr gibt. Die Männer haben es nicht mehr gelernt oder besser, den Männern wurde ihre Rolle als Mann aberkannt, Frauen zu hoffieren.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Wenn ein Mann Gefühle zeigt und auch weint.

Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen?

Nein, was wären die Frauen ohne die Männer? Es braucht den Austausch, die Unterstützung zwischen den Geschlechtern, das jeweils unterschiedliche Denken und Fühlen.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Nietzsche sagte: Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Ich hoffe immer, ohne Hoffnung gibt es keinen Lebenswillen. Aufgegeben habe ich die Hoffnung, dass die Menschheit irgendwann erkennt, dass sich alles in der Geschichte wiederholt und die Menschen einfach nicht dazulernen und handeln und endlich aufwachen.

Fragebogen Verändert sich im Alter der Humor? Nicht bei Briten! Stargeiger Daniel Hope über seine Abneigung gegen das Tanzen und ein Wiedersehen mit Yehudi Menuhin Das könnte Sie auch interessieren

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Georg Friedrich Händel und meinen Vater.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Mein ganzes Leben war bisher Auswanderung, da ich durch meinen Beruf überall auf der Welt zu Hause bin, nur habe ich keine Heimat, ich bin auf der Suche, aber man ist dort zu Hause, wo die Lieben sind, das ist Heimat.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Wahrhafte Freiheit und die Leichtigkeit im Leben (die es noch vor Corona gab) plus

etwas Liebe.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Nein, da der Tod nur eine kurze Übergangs-Station ist, (er kann auch Erlösung sein) bevor wir wieder geboren werden – in welcher Art auch immer. Das Gute am Tod, jeder Mensch ob reich oder arm hat sich seinem Schicksal zu stellen, denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Schlechte, bis der Tod kommt, möchte man nicht leiden.