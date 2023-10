Wussten Sie, dass ein einzelnes Haar das Gewicht einer ganzen Tafel Schokolade halten kann? Oder dass der Mensch rund fünf Millionen Haare an seinem Körper hat? Faszinierend! Das dachte sich wohl auch Simone Haack. In ihrer aktuellen Ausstellung „Hair“ in Engen zeigt die Künstlerin das menschliche Haar in seinen schier endlosen Variationen und macht dabei vor nichts Halt: Kurze blonde Haare, feuerrote lange Mähne, silberner geflochtener Zopf. In Haacks Malerei ist alles dabei. Auch das Ungewöhnliche.

Ein gutes Beispiel ist ihr Werk „Expectations“. Darauf zu sehen: Katzen, die mit dem Rücken zum Betrachter sitzen. Auf den ersten Blick ein ganz gewöhnliches Motiv – wäre da nicht das Fell der Katzen. Es besteht aus Menschenhaaren und fällt ihnen in langen Wellen über den Rücken. Dabei wirkt es so glänzend und seidig, dass der Betrachter unwillkürlich das Verlangen verspürt, die Hand auszustrecken und die Finger durch den seidigen Vorhang zu gleiten.

Simone Haack: Curls, 2023 | Bild: Städtisches Museum Engen

Simone Haack zeigt hier das scheinbar perfekte Haar, das uns jede herkömmliche Shampoo Werbung im Fernsehen verspricht. Ein Ideal, nach dem sich jede Frau verzweifelt sehnt. Sie setzt gezielt auf die Ästhetik des Haares. Schließlich war es schon immer ein wichtiges Mittel der Selbstdarstellung und ist es auch heute noch. Die Bedeutung hat sich über die Jahre allerdings stetig verändert. Mit roten Haaren wären Frauen früher auf dem Scheiterhaufen gelandet. Heute gelten Sie als feurig, leidenschaftlich, rebellisch. Da sind die Blondinen schon besser dran. Sie müssen sich lediglich geschmacklose Witze über ihre vermeintliche Dummheit anhören.

Haare als Spiegel der Persönlichkeit?

Doch können Haare wirklich etwas über unsere Persönlichkeit aussagen? Bei manchen Werken von Simone Haack könnte man durchaus auf den Gedanken kommen, die Künstlerin spiele mit Vorurteilen. Bilder wie „Where is my mind“ oder „Shock of hair“ zeigen langes, blond glänzendes Haar, wie es in weichen Wellen das Gesicht umrahmt. Problem: Genau dieses – das Gesicht – fehlt. Nicht mehr als eine leere Hülle ist zu sehen, vom blonden Haar umrahmt. Spielt die Künstlerin hier auf verbreitete Klischees an? Der Mensch, reduziert allein auf sein Äußeres, das Innere nur leblos und leer?

In der Antike hatte dem blonden Haar ja noch der Ruf puren Goldes anhaftet. Man verglich es mit Sonnenlicht, die alten Griechen stellten ihre Göttinnen ausschließlich blond dar, und Römerinnen versuchten verzweifelt, ihre Haare heller zu färben. Noch lange Zeit galt das helle Haar als Ausdruck des Reinen, Sanften, Unschuldigen. Zumindest bis Marilyn Monroe auftauchte und zur Haarfarbe Blond die Assoziation Sexbombe begründete. Aber keine Panik. Spätestens seit dem aktuellen Hollywoodfilm „Barbie“ wissen wir: Schönheit und Klugheit schließen einander bei blonden Frauen ebenso wenig aus wie bei allen anderen Menschen.

Simone Haack reduziert in ihren Bildern das Haar jedoch nicht nur auf seine Schönheit. Neben dem Ästhetischen, findet auch das Skurrile ausreichend Platz. So trägt ein Hund in einem ihrer Werke einen teuer anmutenden Leopardenmantel. Es handelt sich um eine kleine ironische Brechung, mit der Simone Haack gerne in ihren Bildern spielt und die Betrachter im ersten Moment irritiert. Es sind Bilder von dem bekannten Unbekannten, die sich jenseits rationaler Kategorien bewegen. Immer wieder taucht dieses Element in ihren Werken auf, appelliert es an den Betrachter, zu einer Ebene der Klarheit zu gelangen. Sie lässt ihn im Bild umherwandern, verunsichert ihn für einen Augenblick. Die Ästhetik der Bilder rückt dabei in den Hintergrund. So findet man stark behaarte Beine, die in schwarzen High Heels stecken, während im Bild daneben helle Achselhaare wild vor sich hin wuchern. Schönheitsideale ade! Die Haare werden in ihrer natürlichen Form gezeigt. Ein stark behaarter Körper, den jeder Mensch ursprünglich hatte, bevor der Rasierer ins Spiel kam.

Simone Haack: Milkyway, 2023 | Bild: Städtisches Museum Engen

Haack gelingt es, in jedem ihrer Werke das Haar anders zu präsentieren und immer einen neuen Ansatz zu wählen. So malt sie neben einem langen geflochtenen silbernen Zopf, der ein bisschen an Rapunzel erinnert, auch Bäume, die mit wallenden bunten Haarkleidern verziert sind und dem Betrachter ein träumerisches und leicht märchenhaftes Gefühl vermitteln. Spielerisch erweitert die Künstlerin die Wirklichkeit und gesteht dem Haar ein Eigenleben zu, völlig losgelöst vom menschlichen Körper.

Den gruseligen Kontrast zu dieser märchenhaften Gestaltung bildet ihr Werk „Dead End“. Zu sehen: Zwei Mädchen im weißen Kleid, die in Richtung Betrachter stehen. Dieser kann jedoch die Gesichter nicht erkennen, da ein Schleier aus blondem Haar davorliegt. Ein wenig erinnert das Bild an die Szene aus einem Horrorfilm und lässt den Besucher mit einem mulmigen Gefühl zurück. Dass das Bild am Ende eines düsteren Ganges hängt, unterstreicht diese Wirkung.

Die Haare verschleiern das Gesicht der Kinder, wirken wie eine Bedrohung. Wer weiß schon, was sich dahinter verbirgt. Laut Ausstellungskatalog ist genau das die Intention der Künstlerin. Simone Haack möchte dem Unheimlichen in ihren Bildern genauso viel Raum geben, wie auch dem Absurden, dem Humor und der Schönheit. Und das gelingt ihr mit der Ausstellung „Hair“ zu 100 Prozent.

Insgesamt ist die Ausstellung im Städtischen Museum Engen noch bis zum 19. November zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.museum-engen.de