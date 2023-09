Jetzt ist es raus: Superstar Ed Sheeran kommt zum Southside 2024. Am Freitag haben die Veranstalter des Festivals in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) die ersten vier Headliner für das kommende Jahr bekannt gegeben. Neben Sheeran sind das die Pop-Punk-Ikone Avril Lavigne, die Rapper K.I.Z sowie die Rockband Bring Me The Horizon, wie es auf der Instagram-Seite des Festivals heißt.

Avril Lavigne (38) gelang der musikalische Durchbruch bereits im Teenager-Alter. | Bild: Angela Weiss/AFP

Exklusive Festival-Shows

Sheeran wird nach Angaben des Hamburger Veranstalters FKP Scorpio auf keinem anderen Festival zu sehen sein – sieht man vom Zwillings-Festival Hurricane einmal ab. Die Auftritte von K.I.Z. und Lavigne wurden ebenfalls als exklusiv angekündigt. Weitere Acts sollen laut einer Mitteilung schon in Kürze bekannt gegeben werden. „Das war erst der Anfang“, heißt es auf Instagram.

Sheeran gehört zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten, er hat im Verlauf seiner Karriere bislang mehr als 150 Millionen Tonträger verkauft und unter anderem vier Grammys gewonnen.

Eins der größten deutschen Open-Air-Festivals: Besucher des Southside im Juni 2023. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Hier gibt‘s Tickets

Sind für das Festival noch Tickets zu haben? Laut Veranstalter können Eintrittskarten direkt auf der Southside-Website bestellt werden – zum Preis von jeweils 259 Euro. Das Interesse dürfte groß sein, wie die Erfahrung zeigt: 25.000 Tickets waren bereits im Juni am ersten Tag des Vorverkaufs weg.

Das Southside-Festival findet vom 21. bis 23. Juni 2024 statt.