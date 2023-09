Geschichte vor 18 Minuten

Als eine Konstanzerin in den 50er-Jahren Deutschlands erste Frauenzeitschrift gründete

Die Bestseller-Autorin Jana Revedin erzählt in ihrem Roman „Der Frühling ist in den Bäumen“ von ihrer Mutter. Im Alter von 24 Jahren widersetzte diese sich am Bodensee allen damals vorherrschenden Konventionen.