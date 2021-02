Literatur Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Schriftsteller Arnold Stadler über sein neues Buch und Corona: „Ich werde mich als braver Zeitgenosse impfen lassen“

Bald erscheint das neue Buch des bei Meßkirch lebenden Autors Arnold Stadler. Wie es ihm in der Pandemie geht, was er von den Staatshilfen und der Rolle der Wissenschaft hält, erklärt er in unserem Interview.