Der Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist die Sopranistin Rachel Willis-Sørensen an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Absolut nicht! Ich wünschte mir eher die Macht des Vergessens!

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Genügend, dass ich mit keine große Sorgen um zeitliche Dinge machen müsste.

Was tun Sie für Geld nicht?

Selbstverrat.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Die Idee, dass Sanftmut wesentlich kräftiger ist als Gewalt.

Welche Staatsmänner halten Sie für moralisch?

Aus Prinzip überhaupt keine!

Braucht die Moral eine Polizei oder umgekehrt?

Umgekehrt.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Stärke, Geduld, Ausdauer.

Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen?

It takes all types!

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Auf jeden Fall.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Schlechte Dirigenten.

Können Sie sich eine menschliche Existenz überhaupt noch vorstellen ohne Computer?

Nee. Wir verlieren nach und nach die Fähigkeit, Dinge zu schaffen, die früher normal waren.

Wenn es Ihnen um die Erfindung eines Gerätes geht, das öffentliche Lügen unmöglich macht: Wen können Sie sich als Geldgeber für Ihre kühne Forschung denken?

Ist es möglich, reich genug zu sein, um ein solches Projekt zu sponsern – und gleichzeitig ganz ehrlich?

Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden oder meinen Sie‘s noch?

Es ist erwiesen, dass die Plastizität des Gehirns bis zu einem gewissen Grad das ganze Leben lang anhält. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nie aufhören werde, intellektuell zu wachsen!

Haben Sie eine Auswanderung erwogen?

Ich habe es sogar mehrmals gemacht!

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Meine erste Gesangslehrerin.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Innere Ruhe. Selbstakzeptanz und Vergebung.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Ein bisschen schon. Es hat mit 37 begonnen.