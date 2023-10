Seit ihrer Gründung in den 1970er-Jahren haben sich Die Höhner zu einer Kultband in der Schlagerszene entwickelt. Viele ihrer Mitglieder gehören zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Die Band ist vor allem bekannt für ihre energiegeladene Musik, die eine Mischung aus Pop, Rock und kölschem Karnevalssound ist. Im Laufe der Jahrzehnte haben sie zahlreiche Hits hervorgebracht, unter anderem "Viva Colonia", der bis heute als Klassiker auf vielen Karnevalspartys gespielt wird. Auch wenn sich die Mitglieder im Laufe der Jahre verändert haben, so assoziiert man insbesondere die Künstler Henning Krautmacher, Jens Streifling, John Parsons, Hannes Schöner und Wolf Simon mit der Schlagerband. Erfahren Sie im Artikel, auf welche Erfolge die Höhner in ihrer langjährigen Bandgeschichte zurückblicken können, wie alles begann und weshalb Henning Krautmacher der Band den Rücken kehrte.

Die Höhner: 10 Fakten über die Schlagerband

Die Höhner sind 2022 auf dem Metal-Festival in Wacken aufgetreten

"Höhner" ist die Aussprache auf Kölsch und steht für "Hühner"

In den ersten Jahren nach der Gründung traten die Höhner in einem Hühnerkostüm auf

In einem MDR-Interview verrät die Band, dass der Hit "Viva Colonia" auf dem Oktoberfest in München ein Megahit wurde

Ein knackiger Text und eine gute Melodie: So sehe das Geheimrezept für einen Ohrwurm aus, finden die Höhner

Henning Krautmacher hat bei der Quiz-Show "Wer weiß denn sowas" im Mai 2022 teilgenommen

Jens Streifling engagiert sich für Nachwuchstalente aus Köln und unterstützt die "Kölschen Bengels"

Henning Krautmacher wurde als Neunjähriger zum Kinderprinz in Leverkusen ernannt

Das neueste Lied der Höhner ist der Song "Es ist nicht so wie du denkst", veröffentlicht 2023

Das aktuellste Album heißt "50 Jahre - 50 Hits" und kam 2022 raus

Die Höhner: So begann damals alles

Die Kultband aus Köln hat sich nicht von Anfang an "Die Höhner" genannt. Bei der Gründung durch die Mitglieder Peter Werner, Walter Pelzer, Rolf Lessenich und Janus Fröhlich hieß die Band zuerst "De Höhnerhoff". Dieser Bandname wurde den Auftritten gerecht: Danach sah die Bühne aus wie ein Hühnerstall, weil sich die Federn der Hühnerkostüme während des Auftritts lösten. Im Jahr 1975 benannten sich die Schlagerstars in "Die Höhner" um. Im Laufe der Jahre kam es häufig zu Mitgliederwechsel. Auch wenn die Band schon in den 1970er-Jahren vereinzelt Erfolge erzielte, kam der musikalische Durchbruch erst in den 80er-Jahren, unter anderem mit Veröffentlichung dieser Hits: "Dat Hätz vun der Welt", "Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche" oder "Winke, winke". Peter Horn, der 1977 Mitglied der kölschen Schlagerband wurde, verließ die Band 1987 wieder und an seine Stelle trat der bekannte Henning Krautmacher. Dieser hatte laut der offiziellen Homepage der Band bis 2022 die Frontmann-Position inne.

Die Höhner und der erfolgreiche Song "Viva Colonia"

"Da simmer dabei! Dat is prima! Viva Colonia!" - So beginnt das bekannteste Lied der Höhner, veröffentlicht im Jahr 2003. Das Lied steht für das kölsche Lebensgefühl und hielt sich 2003 53 Wochen auf Platz 20 der deutschen Hitparade. Der Titel ist ein wahrer Evergreen geworden und ist bis heute von keiner Karnevalsparty mehr wegzudenken. Er brachte der Band unter anderem eine Goldene Schallplatte ein. Doch die Band, damals bestehend aus Hannes Schöner, Peter Werner-Jates, Henning Krautmacher, Ralf Rudnik und Janus Fröhlich, hat sich nicht auf dem Erfolg ausgeruht: 2005 folgte der nächste Megahit "Wenn nicht jetzt, wann dann". Dieses Lied hielt sich 58 Wochen in den Charts und wurde zu einem Nummer 1-Hit.

Die erfolgreichsten Lieder der Höhner

Ich ben 'ne Räuber (1982)

Echte Fründe (1984)

Mer stonn zu dir, FC Kölle (1998)

Viva Colonia (2003)

Wenn nicht jetzt, wann dann? (2005)

Schenk mir dein Herz (2009)

Steh auf, mach laut! (2014)

Alles op Anfang (2015)

Wir sind für die Liebe gemacht (2018)

Prinzessin (2022)

Die Höhner: Darum ist Henning Krautmacher nicht mehr dabei

Aktuell besteht die Kultband aus den Mitgliedern: Frederik Lubitz (Bassgitarre), Patrick Lück (Gesang), Edin Čolić (Leadgitarre), Jens Streifling (Gitarre, Saxophon, Mandoline), Heiko Braun (Schlagzeug) und Michael Schläger (Keyboard). Doch wo ist der Name Henning Krautmacher zu lesen? Gar nicht! Denn der ehemalige Sänger der Band hat sich Ende 2022 von der Band verabschiedet, um seiner Frau bei einer schweren Krankheit beizustehen. Wie der Kultsänger auf seinem Instagram-Kanal im Frühjahr 2023 mitteilte, gehe es seiner Frau nach mehr als sechs Monaten täglich wieder besser. Das Paar schaut zuversichtlich in die Zukunft, so Krautmacher.

Funfact: Viele Menschen denken, dass Henning Krautmacher aus Köln kommt, doch in einem Interview mit Gebhardt.Media erzählt er, dass er ursprünglich aus Leverkusen kommt und eine bewegend schöne Kindheit mit der Stadt verbindet. Er betont auch, dass Leverkusen einen erheblichen Einfluss auf seinen kulturellen Werdegang hatte.