Trainingsjacke und Perücke – die Auftritte des Partyschlagersängers Ikke Hüftgold bleiben definitiv in Erinnerung. Ikke zählt zu den bekanntesten und auffälligsten Schlagerstars Deutschlands. Seine Musik ist oft humorvoll und feiert ausgelassene Partystimmung. Er hat mehrere Songs veröffentlicht, die in diesem Genre erfolgreich sind und auf Mallorca und in anderen Party-Hochburgen gespielt werden. Bekannte Titel von Ikke Hüftgold sind zum Beispiel "Dicke T..., Kartoffelsalat" und "Hallo Helmut". Erfahren Sie im Artikel, welche Songs von Ikke Hüftgold darüber hinaus besonders erfolgreich waren und weshalb der ehemalige Ballermann-Star nicht mehr im Bierkönig spielen darf.

Ikke Hüftgold im Steckbrief: Bürgerlicher Name, Alter und Gage

Bürgerlicher Name: Matthias Distel

Geboren am: 17. September 1976

Herkunft: Limburg an der Lahn

Berufe: Schlagersänger, Songwriter, Musikproduzent, Hörbuchautor, Unternehmer

Erstes Album: "Ballerpunk" (2016)

Eigenes Label: Summerfield Records

Gage pro Auftritt: Ikke Hüftgold gibt im SWR1-Interview an, dass er circa 8.000 Euro für einen Auftritt bekommt

Die Anfänge von Ikke Hüftgolds Karriere: Von Heavy-Metal zu Schlager

Vor seiner Karriere als Partyschlagersänger am Ballermann auf Mallorca hat Ikke Hüftgold versucht, mit "normaler" Musik erfolgreich zu werden. Im SWR1-Interview verrät er, dass er gerne Deutschlands Rockstar geworden wäre, dies aber leider nicht funktioniert habe. Der Schlagersänger hat schon früh begonnen Musik zu machen. Ursprünglich hat er es in einer Heavy-Metal-Band versucht, anschließend hat sich die Musikrichtung hin zu Deutsch-Rock und Pop entwickelt, so Distel im Interview. Doch wie kam er dann zum Schlager? Zunächst habe der Musiker angefangen, Kinderhörspiele zu entwickeln. Dabei entstand eine Wette mit einem Freund und so kam er dazu, Ballermann-Hits zu schreiben.

Das sind die bekanntesten Songs von Ikke Hüftgold

Saufen Ist Scheiße, Doch Wir Machen's Trotzdem (2009)

Dicke T...., Kartoffelsalat (2014)

So Gehn Die Gauchos (2014)

Modeste Song (2020)

Eine Muh, eine Mäh (2020)

Ich schwanke noch (2021)

Unten kommt die Gurke rein (2021)

Igel (gemeinsam mit Vanessa Mai, 2023)

Ikke Hüftgold privat: Das ist die Bedeutung seiner Lieder

Matthias Distel erzählt im SWR1-Interview, dass er die Inhalte seiner Ikke Hüftgold-Lieder durchaus fragwürdig findet und sie als Gratwanderung beschreibt. Für ihn sei es eine musikalische Satire in der Rolle des übergewichtigen und leicht "asozial" scheinenden Ikke Hüftgold, so Distel. Besonders wichtig ist ihm dabei, Witz und Charme zu vermitteln. Es gehe um Alkohol, es gehe um Brüste, so der Sänger. Die Partymusik lebt seiner Meinung nach von der Doppeldeutigkeit wie beispielsweise bei seinem erfolgreichen Ballermann-Hit "Ich schwanke noch", veröffentlicht 2021.

Sexismus-Debatte beim Song "Layla": So steht Ikke Hüftgold dazu

Ikke Hüftgold hat den umstrittenen Song "Layla" zwar nicht gesungen, jedoch ist er der Produzent des Ballermann-Hits, der 2022 veröffentlicht wurde. Das Lied wurde zum Sommerhit 2022 und hielt sich neun Wochen auf Platz 1 der Charts. Doch auch wenn der Song ziemlich schnell bekannt und beliebt wurde, so hat er auch eine Sexismus-Debatte ausgelöst und wurde von vielen Menschen wegen des Inhalts kritisiert. Auf so manchen Stadt- und Volksfesten wurde sogar das Abspielen des Songs verboten, wie beispielsweise auf der Rhein-Kirmes in Düsseldorf oder in Würzburg. Im Interview mit der WELT erzählt der Musikproduzent, dass ihnen nichts besseres hätte passieren können: "Nun ist der Song auch bei der netten Omi in Bayern angekommen, ganz Deutschland kennt den Song", so der Sänger. Zu seiner Verteidigung sagt Matthias Distel, dass es in der Schlagerbranche schon immer Songs mit solchen Inhalten gab und dies auch zum musikalischen Kulturgut am Ballermann gehöre. Der Sänger verweist auf weitere Lieder, die als problematisch hätten angesehen werden können, wie das Lied "Siebzehn Jahr, blondes Haar", veröffentlicht von Udo Jürgens im Jahr 1985.

Ikke Hüftgold zeigt soziales Engagement

Matthias Distel aka Ikke Hüftgold ist nicht nur für seine polarisierenden Ballermann-Hits bekannt. Der Schlagerstar startete einen Aufruf in den sozialen Medien und es funktionierte – gemeinsam mit seinem Team hat er sich für Geflüchtete aus der Ukraine eingesetzt und circa 1.100 Schlafplätze in Limburg und Umgebung für die Ukrainer organisiert, wie Stern TV berichtet. Mit vier Autos und zwei Reisebussen machte er sich auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze, um die Geflüchteten nach Deutschland zu bringen.