Herbert Grönemeyer ist nicht nur eine bekannte Persönlichkeit in Bochum, sondern auch eine feste Größe in der gesamten deutschen Musikszene. Mit Hits wie "Männer" und "Flugzeuge im Bauch" hat er sich als vielseitiger Künstler einen Namen gemacht. Neben seiner Musikkarriere ist er auch als Schauspieler aktiv und hat in mehreren deutschen Filmen mitgewirkt, darunter der Klassiker "Das Boot".

Im Laufe seiner Karriere hat Grönemeyer zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere Echos und den Bambi. Sein Album "Mensch" aus dem Jahr 2002 ist das meistverkaufte Album in der Geschichte Deutschlands. Erfahren Sie im Porträt, was den Künstler auszeichnet, auf welche Erfolge er zurückblicken kann und noch vieles mehr.

Herbert Grönemeyer im Steckbrief: Alter, Herkunft und Alben

Bürgerlicher Name: Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer

Geboren am: 12. April 1956

Herkunft: Göttingen

Aktueller Wohnort: Berlin

Studium: Rechtswissenschaften

Erstes Album: "Grönemeyer" (1979)

Letztes Album: "Das ist los" (2023)

Herbert Grönemeyer: So war sein Karrierebeginn

Herbert Grönemeyer hat bereits im Alter von 12 Jahren seine erste Band gegründet und fing im Jahr 1974 damit an, seine ersten musikalischen Werke für das Bochumer Schauspielhaus zu schreiben, wie Who's Who berichtet. Während seiner Studienzeit im Fach Rechtswissenschaften fungierte er sowohl als musikalischer Leiter als auch als Schauspieler am Schauspielhaus Bochum. Seine musikalische Karriere kam so richtig in Fahrt, als er 1979 sein erstes Soloalbum "Grönemeyer" veröffentlichte. Zur gleichen Zeit war er auch Frontmann der Band "Ocean". Die folgenden Jahre bis 1983 hatte er aus heutiger Perspektive eher unbekanntere Alben veröffentlicht, wie zum Bespiel "Zwo", "Total egal" oder "Gemischte Gefühle".

Herbert Grönemeyer: So gelang ihm der Durchbruch seiner Karriere

Herbert Grönemeyer gelang der Durchbruch in den 1980er-Jahren mit seinem Album "4630 Bochum", das 1984 veröffentlicht wurde. Dieses Album, benannt nach seiner Postleitzahl in Bochum, wurde zu einem sensationellen Erfolg und ist das meistverkaufte Album in der Geschichte der deutschen Musikindustrie. Es enthielt Hits wie "Männer" und "Flugzeuge im Bauch". Mit diesem Album etablierte sich Grönemeyer als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiker in Deutschland.

Das verbindet Herbert Grönemeyer mit Bochum

Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt – so beginnt das bekannte Lied "Bochum". Viele Menschen denken daher, dass Grönemeyer in Bochum geboren ist bzw. dort wohnt, da er sein bekanntes Lied "Bochum" und sein Album "4670 Bochum" der Stadt gewidmet hat. Jedoch wurde Grönemeyer in Göttingen geboren und verbrachte nur Teile seiner Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet, wie die Abendzeitung-München berichtet. Im Interview mit Aida Baghernejad und Thomas Venker offenbart der Musiker, dass er angesichts seines gegenwärtigen Lebensalters und einer veränderten Perspektive solch einen Song nicht mehr schreiben würde. Als Kind war Grönemeyer eher Fan vom Fußballverein Borussia Dortmund als von Bochum. Später änderte sich seine Vorliebe, und er wurde zum Bochum-Fan. Er betont auch, dass er sich zu seiner Jugendzeit nicht vorstellen konnte, jemals einen Song für ein Stadion zu schreiben.

So geht Grönemeyer bei neuen Platten vor

Grönemeyer hat in seiner Karriere über 100 Songs geschrieben. Sein letztes Album "Das ist los" erschien 2023, das Album "Tumult" wurde 2018 veröffentlicht. Die Zeitspanne zwischen den Alben vergleicht Grönemeyer im Interview mit Aida Baghernejad und Thomas Venker mit "Hunger haben". Wenn er beim Schreiben merkt, da kommt was, dann bleibt er dran und setzt sich selbst Deadlines, da er keine Verpflichtung habe, neue Platten rauszubringen, so der Sänger im Interview.

Weitere Fakten über Herbert Grönemeyer

Im Interview mit Radioeins verrät Hebert Grönemeyer einige interessante Fakten über sich und seine Karriere:

Grönemeyer erzählt, dass einer seiner schönsten Momente 2023 auf einer Tour war, dass das Lied "Sekundenglück" auf seinem neuesten Album "Das ist los" vom Publikum so gut angenommen und laut mitgesungen wurde.

Der Musiker gesteht, dass er in jüngeren Jahren nicht so nervös bei Auftritten war wie heute. Mit fortschreitendem Alter sei er selbstkritischer und unsicherer geworden.

Herbert Grönemeyer bezeichnet sich selbst beim Schreiben von Songs als chaotisch. Im Bochumer Theater habe er es ebenfalls gemocht, einfach loszulegen und zu improvisieren.

In seinen Songs ist es ihm wichtig, durchaus politisch zu werden und seine Meinung zum Ausdruck zu bringen

Grönemeyer ist überzeugt, dass er über ausgezeichnete Kochkünste verfügt.

Bei Konzerten spielt er mit seiner Band auch mal spontane Songs auf Zuruf.

