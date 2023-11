Bereits zum zweiten Mal ist die Verlängerung des Vertrags zwischen dem MDR und Moderator Florian Silbereisen gescheitert. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Aber was genau sind die Gründe für das Zögern der Vertragspartner?

Was ist passiert?

Ende dieses Jahres läuft Silbereisens vierjähriger Vertrag für seine "Feste"-Shows aus. Viel Zeit zum Abschließen eines neuen Vertrages bleibt also nicht. Geplant war, den Folgevertrag in einer Sondersitzung des MDR-Rundfunkrats am Montag, den 6. November, zu besprechen und abzusegnen. Weil sich aber zu viele Mitglieder kurzfristig krankgemeldet hätten, musste die Entscheidung verschoben werden.

Und das passiert nicht zum ersten Mal: Bereits im Oktober musste die damalige MDR-Intendantin Karola Wille die Verlängerung verschieben. Nun gibt es ein Datum für den neuen Versuch: Am 4. Dezember will sich der Rundfunkrat endlich entscheiden.

Wann wird Florian Silbereisen wieder im MDR zu sehen sein?

Aber eine gute Nachricht gibt es: Die "Schlagerchampions"-Show am 13. Januar ist laut Infos der Mitteldeutschen Zeitung bereits in trockenen Tüchern. Für dieses Event wurde ein gesonderter Vetrag zwischen dem MDR und Florian Silbereisen geschlossen. Der Sender zahle dafür knapp 2 Millionen Euro und liege damit knapp unter dem Betrag, ab dem der Rundfunkrat seine Zustimmung geben muss.