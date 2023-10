Die Amigos – eine deutsche Schlagerband, die seit vielen Jahren eine große Fangemeinde haben. Mit ihren charismatischen Auftritten haben sie sich fest in der deutschen Musikszene etabliert und gehören zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Das Schlagerduo besteht aus den Brüdern Bernd und Karl-Heinz Ulrich und wurde 1970 gegründet. Die Amigos haben im Laufe ihrer Karriere eine beeindruckende Anzahl von Alben veröffentlicht, die sich millionenfach verkauft haben. Sie haben zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten. Erfahren Sie im Artikel, wie sich die Band damals gründete und es geschafft hat, sich über 50 Jahre lang im Showbusiness der Schlagerwelt zu halten.

5 Fakten über die Amigos

Die Amigos stehen seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne

Die Brüder stammen aus Villingen in Hessen

Die Tochter von Bernd Ulrich, Daniela Alfinito, hat schon zusammen mit dem Duo gesungen und Lieder aufgenommen

Bernd Ulrich hat vor seiner Karriere als Schlagerstar als Bierbrauer und Karl-Heinz Ulrich hat als Lkw-Fahrer gearbeitet

Die Brüder unterhalten sich abseits von musikalischen Themen viel über Fußball: Bernd ist Fan von FC Bayern München und Karl-Heinz von Mönchengladbach

Die Amigos: So kam es damals zur Bandgründung

Im Interview mit dem Radio Schlagerparadies erzählt Karl-Heinz, wie es damals zur Gründung der Band gekommen ist: Der Musiker hat sich im Alter von 14 Jahren von seinen Eltern eine Gitarre gewünscht. Aber auch als sie noch ganz klein waren, haben sie schon Lieder zusammen gesungen. Sein Bruder Bernd hat kurze Zeit später ein Schlagzeug geschenkt bekommen – so fing alles an, erzählen die Brüder im Interview. Im Alter von 20 und 22 Jahren haben sie die Band "Amigos" gegründet. Zuvor waren die Brüder bei der Bundeswehr. Die Musik habe sie jedoch wieder zusammengebracht, so die beiden Musiker. Bei der Bandgründung im Jahr 1970 waren sie zunächst zu viert: Rudi Lang begleitete die Band bis 1980, Günther Zimmer starb 1985. Der Künstler Witold Piwonski hat das Duo mit seinem Keyboard 15 Jahre lang begleitet, im Jahr 2000 erlitt er einen Schlaganfall und verließ die Band. 2006 haben sie mehrere Angebote von Plattenfirmen bekommen, Karl-Heinz war zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre alt, so die Amigos bei Riverboat im MDR. Sie haben sich entschlossen, das Risiko einzugehen, ihre Jobs gekündigt und sich seither nur noch auf die Musik konzentriert.

Das sind die erfolgreichsten Lieder der Amigos

Die Amigos sind sehr erfolgreich: Ganze 14 Mal waren sie schon auf Platz 1 der Charts in Deutschland, elf Mal in Österreich und acht Mal in der Schweiz. Das Duo ist unglaublich stolz darauf, dass sie solch treue Fans haben – trotz der Einbußen während der Corona-Pandemie. Die Amigos haben im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Echo, die Goldene Stimmgabel und den Smago! Award. Der große Durchbruch ihrer Karriere kam in den 1990er-Jahren, als sie mit dem Song "Mein Himmel auf Erden" einen Hit landeten. Dieses Lied markierte den Beginn ihrer erfolgreichen Karriere und war der erste von vielen Chartplatzierungen. Hier sind einige ihrer erfolgreichsten Songs:

Sie wartet jeden Tag (2020)

Dafür lebe ich (2019)

Amore Mio (2020)

Verdammte Sehnsucht (2020)

Freiheit (2021)

Die Legende von Babylon (2019)

Pharao (2023)

Geh nicht Gloria (2020)

Ich Geh' Für Dich Durchs Feuer (2005)

Am Strand von Griechenland (2020)

Ich hab Euch gesehen (2022)

Du bist der helle Wahnsinn (2007)

Das weiße Schiff verlässt den Hafen (2008)

Komm tanz mit mir (2006)

Schenk mir bitte keine Rosen (2006)

Die weissen Tauben (2000)

Sommerträume (2014)

Die Amigos: Darüber handeln ihre Lieder

Egal, ob es um Obdachlosigkeit oder Demenz geht: Themen mit einer gewissen Tiefe spielen bei den Songs eine große Rolle. Im Album "Neue Liebe siegt", veröffentlicht 2022, geht es um die unheilbare Krankheit Demenz. Sozialkritische Themen sind ihnen nach eigenen Angaben sehr wichtig – der Song "Brief an einen Engel" handelt beispielsweise von jungen Müttern, die ihr Kind in die Babyklappe bringen, so Bernd Ulrich bei Radio Schlagerparadies. Doch nicht nur sozialkritische Themen sind den beiden Männern wichtig: Im Interview mit dem MDR erzählt Karl-Heinz Ulrich, dass es ihnen bei ihrer Musik ein Anliegen ist, dass sich die Menschen mit den Texten zum einen identifizieren können, zum anderen aber auch Discofox darauf tanzen können. Karl-Heinz gibt im Interview zu, dass er selbst zwar tanzen kann, jedoch nicht gerne tanzt. Bernd hingegen betont, dass er gerne tanzt, jedoch fehle ihm oftmals die Gelegenheit dazu.

Die Amigos: Dieses Lied haben sie ihren Eltern gewidmet

Bei Riverboat im MDR erzählen die Amigos, dass sie 1985 einen Song gesungen und ihren Eltern gewidmet haben, da sie immer von ihnen unterstützt wurden: Der Titel heißt "Unsere Eltern" und wurde 1986 als erster Song der Amigos im Radio gespielt. Im Interview betont das Duo, dass sie damals Glück hatten, dass ein Unternehmer ihnen ein Studio für die Tonaufnahmen organisiert und finanziert hat.