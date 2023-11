Die Musikkarriere von Helene Fischer ist eine voller Hits. Dabei sticht ihr Song "Atemlos durch die Nacht" noch heraus.

Seit das Lied im November 2013 veröffentlicht wurde, wurde es mehr als eine Million Mal verkauft. In Deutschland gab es eine Diamant-Auszeichnung, in der Schweiz Platin und in Österreich sogar Vierfach-Platin.

Mehr als zwei Jahre lang hielt sich der Song in den deutschen Single-Charts. Nun wird "Atemlos durch die Nacht" zehn Jahre alt. Und bekommt zum kleinen Jubiläum eine Neuauflage spendiert.

Helene Fischer und "Atemlos": Neuauflage gemeinsam mit Shirin David

Dafür hat sich Helene Fischer, die sich von ihrem Trapez-Unfall mittlerweile erholt hat, weitere prominente Unterstützung ins Boot geholt. Die neue Version des Lieds singt der Superstar gemeinsam mit Shirin David ein.

Die in Hamburg geborene Rapperin startete ihre Karriere erst, als "Atemlos durch die Nacht" bereits die Charts erobert hatte. Im März 2014 veröffentlichte die mittlerweile 28-Jährige ihren YouTube-Kanal, der sich auf Lifestyle, Comedy und Musik konzentriert.

Mittlerweile hat auch David mehrere Nummer-eins-Hits geliefert, wie "Gib ihm" oder "Ich darf das". Das neue Projekt überstrahlt aber alles, wie die Jurorin der TV-Show "The Voice" in einem gemeinsamen Instagram-Clip erklärt: "Dass ich ein Teil davon sein darf, das ist so krass."

Weiter sagt sie im Gespräch mit Fischer: "Das ist so ein Riesentraum. Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten."

Das Lob gibt die 39-Jährige zurück: "Sie ist eine Vorreiterin auch im Deutsch-Rap. Sie motiviert junge Mädchen und steht auch für Frauen so toll ein. Ich finde sie einfach sehr, sehr ehrlich."

Helene Fischer und Shirin David: Gemeinsamer Auftritt bei "Wetten, dass..?"

Wichtig ist Fischer bei dem Projekt auch: "Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte und ich feier' das total." Er werde durch "echt so schöne und starke Worte" angereichert.

Wie das Zusammenspiel zwischen Fischer und David und damit zwischen Schlagerqueen und Rapperin klingt, wird am Freitag, den 24. November, aufgedeckt, wenn der Song Weltpremiere feiert. Ihren ersten gemeinsamen Live-Auftritt haben die Power-Frauen am Tag darauf bei der letzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Moderator Thomas Gottschalk im ZDF.

Vielleicht gibt es bei der "Helene Fischer Show" am 25. Dezember eine Neuauflage auf großer Bühne. Ihre monatelange Tournee hat sie vor einigen Wochen hinter sich gebracht.

Die Fans sind vor der Veröffentlichung gespalten. Zwar halten manche Fischer-Fans die Zusammenarbeit für die "Beste Kombi aller Zeiten", doch in den Kommentaren setzt es auch Kritik. "Bitte nicht mit dieser Shirin, die hat keinen Stil", ist dort genauso zu lesen wie: "Das hat nichts mehr mit meiner Helene zu tun."