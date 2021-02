Viele Gäste bekommen wir ja nicht mehr zu Gesicht in diesen Zeiten der Mindestabstände und Besuchsverbote. Einen habe ich besonders lange nicht mehr gesehen – frage mich, ob der überhaupt noch lebt. Sein letzter Besuch ist schon so lange her, dass ich ihn sogar in einer ganz neuen Sprache begrüßen müsste: als „Gästin“ nämlich, wie mich der zwischenzeitlich reformierte Online-Duden belehrt. Frau Inspiration, wo stecken Sie?

Im letzten Frühling war sie noch da, lümmelte ein bisschen gelangweilt auf meinem Sofa rum. Ich dachte mir noch: „Sieh bloß zu, dass du deine Gästin bei Laune hältst!“ Und stellte extra einen Keksteller auf den Tisch.

Doch dann fing alles an, sich im Kreis zu drehen. Seither gehen die Infektionszahlen mal hoch, mal runter, Theater öffnen und schließen, erst kommt der Impfstoff, dann wieder nicht. Dazwischen: schlafen, aufstehen, Videokonferenz, arbeiten, essen, wieder arbeiten, noch mal essen, Wein entkorken, Fernseher an, noch einen Wein entkorken, Fernseher aus, ins Bett stolpern. Und alles wieder von vorn.

Eines Tages zwischen Programmpunkt drei und vier hat sie sich aus dem Staub gemacht. Ich erinnere mich noch gut an den Anblick des leeren Sofas: Schreck lass nach, die Kekse haben‘s nicht gerettet!

Die Frage ist, was ich denn sonst anstellen muss, damit sie zurückkommt. Von der amtlichen Verordnung für Kontaktbeschränkungen ist schon mal nichts zu befürchten, Gästinnen werden dort gar nicht erwähnt. Was also tun?

Schiller hat ja Äpfel als Köder benutzt. In seiner Schreibtischschublade ließ er sie so lange vor sich hingammeln, bis die Fäulnisgase sein Hirn in einen Drogenrausch versetzten. Kurz die Schublade öffnen: Zack! Steht auch schon die Inspiration vor der Tür. Da lassen sich die Äpfel doch glatt von Köpfen schießen, statt nur faul herumzuliegen.

Hilft das ZDF weiter?

Allerdings geht viel Zeit ins Land, bis aus einer gewöhnlichen Frucht ein Fall für die Drogenfahndung wird. Ist die Pandemie vorbei, hilft mir eine widerwillig herbei schlurfende Inspiration auch nicht mehr weiter. Dann kann ich sie nämlich sowieso wieder in Theatern, Museen oder Redaktionsräumen treffen. Dort ist sie meist auch besser gelaunt.

Statt Schiller sollte ich mir deshalb lieber die Spaßvögel von der ZDF-heute-show zum Vorbild nehmen. Die brauchen gar keine Inspiration mehr, um sich kreativ zu fühlen: Es reicht, lauter Sachen zu zeigen, die schon von sich aus lustig sind. Ein bisschen Fäkal-Lyrik dazwischen schmieren, voilà ein Quotenhit! Leider ist im Home-Office kaum etwas von sich aus lustig.

Nein, so kommen wir auch nicht weiter, es muss ein Profi her: Schlagen wir nach bei Christine Pepersack, ihres Zeichens Drehbuchautorin, Lektorin, Bloggerin und (Halleluja, was gibt‘s nicht alles) „Script Consultant“. Bei fehlender Gästin, so ist zu lernen, helfe folgender erster Schritt: „Schreibe jeden Gedanken auf, der dir spontan durch den Kopf geht.“

Dann wollen wir mal. Essen, arbeiten, noch mal essen, Wein entkorken, Glotze an, nächsten Wein entkorken... Ha! Fällt mir doch tatsächlich etwas Neues ein: „Asterix und der Kupferkessel“. Als Obelix sagt: „Es kommt aber vor, dass gar nichts durch den Kopf geht!“ Frau Inspiration, wo stecken Sie?