Öhningen vor 48 Minuten

Schauspielerin Barbara Auer kehrt zu ihren Wurzeln am See zurück

Dialektsicher in ihrer alten Heimat: In Öhningen liest Barbara Auer aus den Werken des jüdischen Autors Jacob Picard, der nach zwei Jahrzehnten amerikanischem Exil in seine Heimat am Untersee zurück gekehrt war.