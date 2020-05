Es gibt so Fragen, die ein vernünftiger Mensch niemals im öffentlichen Raum diskutiert wissen möchte. Und es gibt Zeiten, in denen diese Fragen plötzlich genau dort auftauchen: drängend, unbequem, nicht zu übersehen.

Die Entführung des Bankierssohns Jakob von Metzler im Jahr 2002 war so ein Fall. Fragwürdige Ermittlermethoden verliehen damals einem zuvor nur Philosophen bekannten und rein theoretisch anmutenden Gedankenspiel mit dem Namen „Ticking-Bomb-Scenario“ unerwartet Brisanz. Es stellte unsere Ächtung von Folter auf die Probe: Gilt sie wirklich unter allen Umständen? Auch dann, wenn man durch das Foltern eines einzigen Terroristen Millionen Menschenleben retten könnte?

New York US-Bestsellerautorin Siri Hustvedt über Corona unter Donald Trump: „Das Virus bringt ihn völlig durcheinander“ Das könnte Sie auch interessieren

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat jetzt in einem Interview unsere Vorstellung relativiert, wonach der Schutz von Leben grundsätzlich höchste Priorität genießt. Wer in der Coronakrise aus Sorge um Menschenleben zwei Jahre lang „alles stilllegen“ wolle, der müsse bedenken, dass auch eine solche Entscheidung „fürchterliche Folgen“ zeitige. Ähnlich, in der Wortwahl noch drastischer (und problematischer) argumentiert Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer.

Wirklich unverhandelbar?

Ist die oberste Priorisierung allen Lebens wirklich unverhandelbar? Oder können wir uns Situationen vorstellen, in denen wir den Tod einfach akzeptieren, etwa um andere Leben zu retten? Auch diese Frage ist nicht neu, auch hierzu haben sich bereits Generationen von Akademikern anhand von Gedankenspielen die Köpfe heiß geredet.

Es verhält sich mit solchen Fragen wie mit anderen gefährlichen Substanzen: Im geschützten Labor, unter fachkundiger Anleitung lassen sich ihnen nützliche Erkenntnisse abgewinnen. Draußen aber, in aller Öffentlichkeit, kann es geschehen, dass uns ihre explosive Kraft um die Ohren fliegt.

Fernsehen Warum TV-Talkshows dank Corona einen Aufschwung erleben und was die Verantwortlichen der Formate selbst dazu sagen Das könnte Sie auch interessieren

Anders als Dynamit sprengen bloße Worte nicht Häuser oder Brücken, sondern Werte. Sie sind in der Lage, jenes unsichtbare Fundament zu zerstören, das jede Gesellschaft benötigt, um in Frieden existieren zu können.

Indem sie das tun, führen sie uns vor Augen, dass die heutigen Moralvorstellungen kaum weniger brüchig sind als die unserer Vorfahren, denen Ungleichheit, Unterdrückung, manchmal auch Sklaverei oft noch ganz selbstverständlich, ja moralisch geboten schienen. Und die in unserem heutigen Modell womöglich keinen Fortschritt, sondern einen zivilisatorischen Rückfall gesehen hätten.

Wir sollten dankbar sein

Politiker sollten sich schon deshalb davor hüten, an diesem Fundament zu rütteln, weil sie auf dasselbe einen Eid geleistet haben. Es scheint deshalb zunächst nur folgerichtig, Schäuble für seine öffentlichen Überlegungen zu kritisieren. In Wahrheit aber trifft das Gegenteil zu: Wir sollten ihm sogar dankbar sein.

Stein am Rhein Die Schließung der Grenze zur Schweiz könnte sich nach Ansicht des Althistorikers Felix Graf positiv auswirken: „Man schenkt sich wieder mehr Aufmerksamkeit“ Das könnte Sie auch interessieren

Mit seinen Aussagen trägt er nämlich keineswegs den Sprengstoff aus dem Labor in den öffentlichen Raum. Vielmehr liegt dieser bereits offen und für jedermann sichtbar herum: Längst wurden in Italien oder Spanien manche Menschen dem Tod überlassen, damit andere überleben können. „Triage“ heißt das in der Fachsprache, was so viel bedeutet wie „sortieren“ oder „auslesen“. Wer glaubt, uns Deutschen blieben solch grausame Konflikte – ob medizinisch oder ökonomisch – in jedem Fall erspart, hat den Ernst der Lage nicht verstanden.

Doppelter Boden

Die Unantastbarkeit allen menschlichen Lebens: Ein solches Wertefundament muss sich eine Gesellschaft erst leisten können. Schon gegenwärtig gelingt ihr das nur durch stillschweigende Akzeptanz eines doppelten Bodens. Die todbringenden Arbeitsbedingungen, unter denen im Kongo viele Kinder für unsere Mobiltelefone seltene Erden aus dem Erdreich kratzen, rauben uns ja nicht wirklich den Schlaf.

Coronakrise „Ich bin alt, heftig vorerkrankt, somit fällig“: Der Konstanzer Autor Hermann Kinder bangt um sein Leben und zweifelt am Zusammenhalt der Generationen Das könnte Sie auch interessieren

In der Antike pflegte man bekanntlich Überbringer von schlechten Botschaften hinzurichten. Diese Praxis sollten wir uns nicht abschauen.

Sehr wohl dagegen lohnt sich für die anstehende Debatte um ethische Normen ein Blick in die antike Literatur. In Euripides‘ Tragödie „Alkestis“ vergisst der junge König Admetos, der Göttin Artemis ein Opfer darzubringen. Vor ihrem tödlichen Zorn können ihn einzig seine hochbetagten Eltern retten, indem sie selbst den – ja ohnehin bald fälligen – Gang in die Unterwelt antreten. Problem: Die beiden Alten sehen das gar nicht ein.

Wie weit geht Verantwortung zwischen Generationen? Was dürfen Kinder von ihren Eltern erwarten und umgekehrt? Die öffentliche, angstfreie Verhandlung solcher Fragen vor mehr als 2000 Jahren inspirierte Platon und Aristoteles zu einer Philosophie, die uns noch heute in existenziellen Konfliktsituationen Orientierung gibt. Wir sollten diesem Beispiel folgen.