von dpa

Der Kabarettist, Autor und Entertainer Herbert Feuerstein ist tot. Feuerstein starb im Alter von 83 Jahren in Erftstadt, wie der Westdeutsche Rundfunk am Mittwoch in Köln mitteilte. Große Bekanntheit erreichte er vor allem an der Seite von Harald Schmidt in dessen Sendung „Schmidteinander“, außerdem produzierte er eine Reihe erfolgreicher eigener Fernsehsendungen wie „Feuersteins Reisen“.

Feuerstein kam 1937 in Österreich zur Welt. Er arbeitete zunächst als Journalist, war in den USA tätig und wurde in Deutschland Chefredakteur des „Mad“-Magazins, das unter ihm äußerst populär wurde. Ab den 90er Jahren war er vor allem im Fernsehen zu sehen, wo er für sein feinsinniges Wirken mit einer Reihe von Preisen wie dem Grimme-Preis, dem Bambi und dem Comedy-Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte den „klugen Humor, seine herrliche Albernheit, den intelligent durchdachten Anarchismus“ Feuersteins.