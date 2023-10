In seiner Laudatio in der Frankfurter Paulskirche lobte der Schriftsteller Daniel Kehlmann den Preisträger als einen der großen Erzähler der Literaturgeschichte. Rushdie sei „der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit“. Vor allem aber sei Rushdie „ein weiser, neugieriger, heiterer und gütiger Mensch und somit der würdigste Träger“ des Preises, sagte Kehlmann.

Wie eine Radioantenne nehme Rushdie vor anderen wahr, was „in der gärenden Substanz des Weltgeistes“ geschehe, sagte Kehlmann. Rushdie verwandle dies in Kunst. Nach dem Mordaufruf des iranischen Ayatollahs Khomeini 1989 sei der Schriftsteller selbst zu einer „Symbolfigur für Kunstfreiheit“ geworden.

Leidenschaftlichster Verfechter der Freiheit

In der Begründung der Verleihung des Friedenspreises lobte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Rushdie als einen „der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache“.

Salman Ahmed Rushdie wurde 1947 im indischen Bombay (heute Mumbai) geboren, heute lebt er in den USA. Mit seinem 1981 erschienen zweiten Roman „Midnight s Children“ („Mitternachtskinder“) errang er internationale Bekanntheit. Für seinen 1989 erschienenen Roman „Die satanischen Verse“ rief Ayatollah Khomeini zum Mord an dem Autor auf. Rushdie musste untertauchen und jahrelang im Verborgenen leben. Unterdessen schrieb er weiter Romane, Kurzgeschichten, Reiseberichte, Essays und journalistische Beiträge.

Attentat in New York 2022

Kurz nach Vollendung seines jüngsten Romans „Victory City“ (erschienen 2023) wurde er bei einem Attentat im August 2022 im US-Bundesstaat New York lebensgefährlich verletzt, er verlor ein Auge.

Der Friedenspreis wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen. Im vergangenen Jahr wurde der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhij Zhadan geehrt. (dpa)